घाघीडीह सेन्ट्रल जेल मे दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन
जमशेदपुर की घाघीडीह में स्थित सेंट्रल जेल में दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है. सफाईकर्मी और कैदियों के बीच भोग वितरण होता है.
Published : September 30, 2025 at 5:48 PM IST
जमशेदपुर: यहां के घाघीडीह में स्थित सेंट्रल जेल में मां दुर्गा की पूजा धूमधाम से की जा रही है. जेलकर्मी ने बताया कि जेल प्रबंधन और सभी कर्मचारियों के सहयोग से दुर्गा पूजा का आयोजन होता है.
जमशेदपुर में शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है. शहर में अलग-अलग जगह पर अलग-अलग थीम पर आकर्षक पंडाल बनाए गए हैं. वहीं जमशेदपुर के घाघीडीह स्थित सेंट्रल जेल में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है. घाघीडीह सेंट्रल जेल में 2009 से दुर्गा पूजा की जाती है. जेल परिसर के अंदर भव्य सजावट के साथ मां दुर्गा, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, भगवान गणेश और विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है. मंत्र उच्चारण से पूरे जेल परिसर में भक्ति भावना बनी रहती है. पूजा में जेल कर्मियों के अलावा आसपास के लोग भी शामिल होते हैं.
शारदीय नवरात्रि के सृष्टि से लेकर नवमी तक पूजा में भोग वितरण किया जाता है. बंदियों के बीच भी भोग बांटा जाता है. जेल परिसर में आयोजित दुर्गा पूजा को लेकर भव्य तरीके से सजाया जाता है. महाष्टमी के दिन पुष्पांजलि के बाद निःशुल्क सबको भोग वितरण किया गया.
जेल कर्मी हवलदार विजेंद्र सिंह ने बताया कि प्रतिवर्ष यहां शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा की जाती है. जेल कर्मी और प्रबंधन के सहयोग से यह पूजा संपन्न होती है. पूजा में जेल के सफाई कर्मी भी अपना सहयोग देते हैं और जेल के बंदियों के बीच भोग का वितरण होता है.
विजया दशमी के दिन बंदी मां के दर्शन भी करते हैं. पूजा के दौरान जेल का मुख्य द्वार खुला रहता है. बाहरी लोग भी यहां आकर पूजा में शामिल होते हैं और मां के दर्शन करते हैं. सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी व्यवस्था रहती है. श्रद्धालुओं को निशुल्क भोग का वितरण भी किया जाता है.
ये भी पढ़ें-
दुमका में दुर्गा पूजा की धूम, मंदिरों के खुले पट, माता रानी ने भक्तों को दिया दर्शन, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
रांची में 143 वर्षों से परंपराओं का संगम: दुर्गाबाड़ी में होती है देवी की अनूठी पूजा
आधुनिक पंडालों के बीच प्राचीन दुर्गा मंदिरों की चमक बरकरार, यहां पारंपरिक तरीके से होती है शक्ति की आराधना