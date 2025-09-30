ETV Bharat / state

घाघीडीह सेन्ट्रल जेल मे दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन

जमशेदपुर: यहां के घाघीडीह में स्थित सेंट्रल जेल में मां दुर्गा की पूजा धूमधाम से की जा रही है. जेलकर्मी ने बताया कि जेल प्रबंधन और सभी कर्मचारियों के सहयोग से दुर्गा पूजा का आयोजन होता है.

जमशेदपुर में शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है. शहर में अलग-अलग जगह पर अलग-अलग थीम पर आकर्षक पंडाल बनाए गए हैं. वहीं जमशेदपुर के घाघीडीह स्थित सेंट्रल जेल में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है. घाघीडीह सेंट्रल जेल में 2009 से दुर्गा पूजा की जाती है. जेल परिसर के अंदर भव्य सजावट के साथ मां दुर्गा, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, भगवान गणेश और विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है. मंत्र उच्चारण से पूरे जेल परिसर में भक्ति भावना बनी रहती है. पूजा में जेल कर्मियों के अलावा आसपास के लोग भी शामिल होते हैं.

जानकारी देते घाघीडीह सेन्ट्रल जेल के हवलदार (Etv Bharat)

शारदीय नवरात्रि के सृष्टि से लेकर नवमी तक पूजा में भोग वितरण किया जाता है. बंदियों के बीच भी भोग बांटा जाता है. जेल परिसर में आयोजित दुर्गा पूजा को लेकर भव्य तरीके से सजाया जाता है. महाष्टमी के दिन पुष्पांजलि के बाद निःशुल्क सबको भोग वितरण किया गया.

जेल कर्मी हवलदार विजेंद्र सिंह ने बताया कि प्रतिवर्ष यहां शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा की जाती है. जेल कर्मी और प्रबंधन के सहयोग से यह पूजा संपन्न होती है. पूजा में जेल के सफाई कर्मी भी अपना सहयोग देते हैं और जेल के बंदियों के बीच भोग का वितरण होता है.