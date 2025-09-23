ETV Bharat / state

गंगा की गोद में खगड़िया का स्वर्ण देवी मंदिर, मां दुर्गा का चमत्कार जो मिट्टी में खुद ब खुद उभरा

खगड़िया के नयागांव सतखुट्टी की मां दुर्गा, स्वर्ण देवी की पूजा 18वीं सदी से चली आ रही है. मिट्टी से बनी प्रतिमा अद्भुत चमत्कार है.

खगड़िया का स्वर्ण देवी मंदिर
खगड़िया का स्वर्ण देवी मंदिर (ETV Bharat)
Published : September 23, 2025 at 9:04 AM IST

खगड़िया: बिहार के खगड़िया के नयागांव सतखुट्टी की मां दुर्गा, जिन्हें स्वर्ण देवी के नाम से जाना जाता है, श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का केंद्र हैं. 18वीं सदी के द्वितीय दशक में सप्तमी वंश के मेहरबान सिंह को देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर मंदिर स्थापना की प्रेरणा दी थी. गंगा नदी के कटाव के कारण मूल मंदिर विस्थापित हुआ, लेकिन देवी की दिव्यता आज भी जीवित है. वर्ष 1979 में वर्तमान स्थल पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ.

गंगा कटाव से हुआ मंदिर का स्थानांतरण: मूल मंदिर सतखुट्टी टोले में स्थित था, जो बाद में गंगा नदी के कटाव की चपेट में आ गया. मान्यता है कि गंगा नदी टोले की आबादी को विस्थापित करने के बाद मंदिर तक पहुंच कर वापस लौट गई. आज भी उस स्थान पर एक टीला मौजूद है, जो देवी की दिव्यता की गवाही देता है.

खगड़िया के नयागांव सतखुट्टी की मां दुर्गा (ETV Bharat)

मिट्टी से बनी मूर्ति, मां का चमत्कार: मां दुर्गा ने गांव के कार्तिक स्वर्णकार को स्वप्न में दर्शन देकर कहा 'तू मिट्टी रखते जाना, प्रतिमा खुद बन जाएगी.' तब से आज तक इस परिवार के सदस्य बिना किसी प्रशिक्षण के प्रतिमा निर्माण करते हैं.

वर्ष 1979 में पुनः हुआ मंदिर निर्माण: पुराने मंदिर की मिट्टी को इकट्ठा कर वर्ष 1979 में वर्तमान स्थल पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया. इसके बाद से यहां पूजा-अर्चना का सिलसिला पुनः विधिवत रूप से शुरू हुआ.

खगड़िया के नयागांव सतखुट्टी की मां दुर्गा
खगड़िया के नयागांव सतखुट्टी की मां दुर्गा (ETV Bharat)

सोने के चढ़ावे से पड़ा 'स्वर्ण देवी' नाम: भक्तजन यहां मां को प्रसन्न करने हेतु सोने के आभूषण चढ़ाते हैं. इसी कारण से देवी को 'स्वर्ण देवी' के नाम से जाना जाता है. यह परंपरा आज भी जारी है. नवरात्र के प्रथम दिन पूर्व जिला परिषद सदस्य शैलेन्द्र कुमार शैलेश के अनुसार मंदिर से गाजे-बाजे के साथ कलश यात्रा प्रारंभ होती है. मुख्य पुरोहित डब्लू मिश्र के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु कलश में गंगाजल भरते हैं.

स्वर्ण देवी मंदिर में मिट्टी की मां दुर्गा
स्वर्ण देवी मंदिर में मिट्टी की मां दुर्गा (ETV Bharat)

अद्भुत दृश्य होता है कलश स्थापना का: कलश स्थापना का दृश्य देखने लायक होता है. गंगा तट पर हजारों की भीड़ उमड़ती है. ढोल-नगाड़े, घोड़े और पारंपरिक परिधान में सजे श्रद्धालु आस्था की मिसाल पेश करते हैं. नवरात्र की अष्टमी को सीढ़ी घाट से दंड प्रणाम करते हुए भक्त मां के दरबार तक पहुंचते हैं. यह परंपरा मन्नत पूरी होने के बाद निभाई जाती है और इसे देखना एक अद्वितीय अनुभव होता है.

पूजा अर्चना करते लोग
पूजा अर्चना करते लोग (ETV Bharat)

निर्जला उपवास में लीन होती हैं सैकड़ों महिलाएं: मंदिर परिसर में बने कष्टी भवन में नवरात्र के नौ दिन सैकड़ों महिलाएं निर्जला व्रत रखकर मां की आराधना करती हैं. वहीं कुमारिका भवन में नौ दिनों तक कुँवारी कन्याओं को भोजन कराया जाता है. यहां बलि प्रथा भी वर्षों से चली आ रही है. सबसे पहले बलि मेहरबान महतो के घर होती है, फिर स्वर्णकार परिवार और अंत में मंदिर परिसर में सामूहिक बलि दी जाती है.

कलश में जल भरकर मंदिर ले जाते पुजारी
कलश में जल भरकर मंदिर ले जाते पुजारी (ETV Bharat)

मां की मूर्ति बनती है चतुर्भुजी रूप में: यहां स्थापित माँ की प्रतिमा चतुर्भुजी दुर्गा की होती है, जिसे गांव के स्वर्णकार परिवार के ही सदस्य हर वर्ष बनाते हैं. यह मूर्ति देवी के चमत्कारी आदेश का जीवंत उदाहरण मानी जाती है. नौबतखाना से गूंजती है शहनाई: मंदिर के मुख्य द्वार पर बने नौबतखाना से नवरात्र के नौ दिन तक सुबह-शाम शहनाई और ढोल-नगाड़ों की ध्वनि गूंजती है. इसके लिए विशेष कलाकारों की टीम तैनात की जाती है.

स्वर्ण देवी मंदिर
स्वर्ण देवी मंदिर (ETV Bharat)

मां की महिमा है अपरंपार: श्रद्धालु दुर्गा महंत कहते हैं कि जो भी माँ के दरबार में सच्चे मन से आता है, उसकी झोली भर जाती है। आम दिनों में भी यहां भक्तों की भीड़ बनी रहती है.गांव के डॉ. नीरज कुमार के अनुसार, मां के आशीर्वाद से गांव में किसी की मृत्यु हो जाने पर भी शादी-ब्याह जैसे शुभ कार्य किए जा सकते हैं. यह देवी की कृपा का प्रतीक है.

खगड़िया का स्वर्ण देवी मंदिर में महिला भक्त
खगड़िया का स्वर्ण देवी मंदिर में महिला भक्त (ETV Bharat)

बाहर रहने वाले भी आते हैं पूजा में: देश-विदेश में बसे गाँव के लोग भी दुर्गा पूजा के अवसर पर मां के दर्शन के लिए अपने गाँव लौटते है. यह पर्व पूरे गांव को एक सूत्र में पिरो देता है. कलश पूजन को देखने के लिए आसपास के गांवों से हजारों लोग आते हैं. ग्रामीणों का मानना है कि मां अंबे का कलश पूजन देखना सौभाग्य की बात होती है.

