बिहार में 'ऑक्टोपस' के अंदर विराजेंगी मां दुर्गा, 75 लाख की लागत से तैयार हुआ भव्य पंडाल

बिहार में अलग-अलग थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र छपरा होने वाला है.

छपरा में बनकर तैयार ऑक्टोपस पंडाल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 29, 2025 at 10:49 AM IST

3 Min Read
सारण: देशभर में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाया जा रहा है. पूजा पंडाल के लिए मशहूर कोलकाता के बाद बिहार में इसका क्रेज देखने को मिल रहा है. लाखों-करोड़ की लागत से अलग-अलग थीम पर पूजा पंडाल बनाया जा रहा है.

500 स्क्वायर फीट में पंडाल बना: पूजा पंडाल में इसबार छपरा का पंडाल आकर्षण का केंद्र रहने वाला है. यहां पिछले साल की भांति इस बार भी जीव-जंतु की थीम पर पूजा पंडाल बनाया गया है. करीब 500 स्क्वायर फीट में पंडाल का निर्माण किया गया है.

छपरा में ऑक्टोपस पंडाल (ETV Bharat)

75 लाख लागत: छपरा में इसबार ऑक्टोपस पंडाल में मां दुर्गा भक्तों को दर्शन देंगी. पंडाल बनकर तैयार हो गया है. आयोजन समिति के सदस्य ओमप्रकाश राय ने बताया कि इसे बनाने में करीब 75 लाख रुपये की लागत आयी है. पिछले दो महीने पहले से इस पंडाल का निर्माण कराया गया है.

"75 लाख की लागत से हमलोग ऑक्टोपस की थीम पर पंडाल बना रहे हैं. फुटानी बाजार में हर साल पृथ्वी से विलुप्त हो रहे जानवरों की थीम पर पूजा पंडाल बनाया जाता है. पिछली बार डायनासोर की थीम पर पूजा पंडाल बनाया गया था." -ओमप्रकाश राय, सदस्य, आयोजन समिति

छपरा में बनकर तैयार ऑक्टोपस पंडाल (ETV Bharat)

फुटानी बाजार में पंडाल: छपरा का यह पूजा पंडाल देखने के लिए जिले के गम्हरिया कला फुटानी बाजार आना होगा, जहां ऑक्टोपस के शरीर के अंदर मां दुर्गा का दर्शन कर पाएंगे. हैरानी की बात है कि इतने बड़े पंडाल को बनाने के लिए कोई बाहर से कलाकार नहीं आए बल्कि स्थानीय युवा कलाकार ने इसका निर्माण किया है.

छपरा में बनकर तैयार ऑक्टोपस पंडाल (ETV Bharat)

तालाब में तैर रहा ऑक्टोपस: पंडाल में दो द्वार बनाए गए हैं, जो एक अंदर जाने का दो दूसरा बाहर निकलने का है. महिला-पुरुषों की भीड़ को देखते हुए दोनों द्वार को दो-दो भागों में बांटा गया है. पंडाल के पास ही एक तालाब भी है, जिसमें ऑक्टोपस की भुजाएं तैर रहीं है. यह देखने में काफी आकर्षक लग रहा है.

छपरा में बनकर तैयार ऑक्टोपस पंडाल (ETV Bharat)

25 साल से हो रही पूजा: स्थानीय लोग बताते हैं कि फुटानी बाजार में पिछले 25 साल से मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है. हालांकि पंडाल का निर्माण 2012 से शुरू हुआ है. हर साल अलग-अलग थीम पर पंडाल बनाता रहा है. साल 2024 में 40-45 लाख की लागत से डायनासोर, 2023 में गोरिल्ला, 2023 में शेर, घरियाल आदि थीम पर पंडाल बनता रहा है.

