दिल्ली के इस मंदिर में बंगाल के तर्ज पर की जाती है पूजा, जानिए कब होगी अष्टमी की विशेष पूजा
दिल्ली के जनकपुरी में स्थित कालीबाड़ी मंदिर में बंगाल के विधि विधान के अनुसार की जाती है पूजा
Published : September 30, 2025 at 2:37 PM IST
नई दिल्ली: देशभर में इनदिनों शारदीय नवरात्रि की धूम है. यह उत्सव दुर्गा पूजा के साथ और भी आकर्षक हो जाता है. बीते कई सालों से राजधानी दिल्ली में भी बंगाल के आधार पर मां दुर्गा की आराधना की जा रही है. पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी में स्थित कालीबाड़ी मंदिर में अलग ही रौनक देखने को मिल रही है. यहां की पूजा संपूर्ण रूप से बंगाल के आधार पर की जाती है. यहां आयोजित किया जाने वाला पंडाल बेहद विशेष है. वही पंडाल में भक्तों की भीड़ देखते ही बनती है. बंगाल के रहने वाले भक्तों साथ-साथ अन्य लोगों के लिए यह आयोजन काफी भक्तिमय होता है.
अष्टमी का दिन बेहद विशेष
पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी में स्थित कालीबाड़ी मंदिर के पुजारी मुकुंद चक्रवर्ती ने बताया कि इस बार अष्टमी के दिन पूजन का समय 48 मिनट का होगा, जो शाम 5: 43 बजे शुरू होगी और 6: 31 मिनट पर संपन्न होगी. यह एक विशेष पूजा होती है, जिसको संध्या पूजन कहा जाता है. ऐसा पहली बार हुआ है कि यह संध्या को पड़ा है. उन्होंने आगे बताया कि मां दुर्गा के पूजन के लिए अष्टमी का दिन बेहद विशेष होता है. इस दौरान माता की जो आरती होती है वह भी बंगाल के रीति रिवाज के अनुसार की जाती है.
पुजारी ने बताया कि पश्चिमी दिल्ली में रहने वाले जितने भी बंगाली भक्त हैं वह यहां आकर मां दुर्गा की आराधना करते हैं. इस मंदिर में जो भी पूजा आराधना होती है वह बंगाल के विधि विधान के अनुसार की जाती है. आश्चर्य की बात यह है कि पहले केवल बंगाल में ही इस तरीके की पूजा और आराधना की जाती थी, लेकिन अब देशभर में इसी तरह पूजा की जाती है.
बंगाली रीति रिवाज के अनुसार पूजा
पंडाल में पहुंची ब्लू भट्टाचार्य ने बताया कि पूरे वर्ष शारदीय नवरात्रि का इंतजार रहता है कि कब मां दुर्गा से भेंट होगी. बंगाल में जिस तरीके से मां दुर्गा की आराधना की जाती है अब राजधानी में भी देखने को मिलती है. बंगाल की वह सभी रीति रिवाज दिल्ली में भी देखने को मिलते हैं. पंडाल में जो भी अरेंजमेंट और व्यवस्थाएं की जाती है, वह सभी बंगाली रीति रिवाज के अनुसार होती है. यह देखकर अत्यंत खुशी होती है और गर्व भी महसूस होता है.
वही पंडाल में मौजूद नीलू भट्टाचार्य ने बताया कि उनको कालीबाड़ी मंदिर में आकर बेहद खुशी होती है. बंगाली होने के नाते पूरे साल भर प्रतीक्षा करते हैं कि कब मां दुर्गा के दर्शन संभव हो पाएंगे. हर वर्ष पूजा आराधना करने के बाद प्रतीक्षा रहती है कि अगले वर्ष मां कब हमें दर्शन देने आएंगे.
काली माता की पूजा
मंदिर में बागिया बांधव समिति के कोषाध्यक्ष रत्न चक्रवाती ने बताया कि पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी में स्थित कालीबाड़ी मंदिर का इस बार 68 वां वर्ष आयोजित किया जा रहा है. इस मंदिर में दिल्ली काली माता की पूजा काफी धूमधाम से की जाती है. जब शारदीय नवरात्रियों का समय आता है तो कमेटी द्वारा विशेष आयोजन किया जाता है. आसपास रहने वाले सभी लोग यहीं आते हैं. खुशी है कि सभी दुर्गा पूजा का बेहद आनंद उठाते हैं. वही मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन भी पंडाल में ही किया जाता है. पंडाल में ही एक जगह बनाई गई है जहां पर मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जित किया जाता है.
ये भी पढ़ें: