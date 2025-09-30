ETV Bharat / state

दिल्ली के इस मंदिर में बंगाल के तर्ज पर की जाती है पूजा, जानिए कब होगी अष्टमी की विशेष पूजा

दिल्ली के जनकपुरी में स्थित कालीबाड़ी मंदिर में बंगाल के विधि विधान के अनुसार की जाती है पूजा

बंगाल के तर्ज पर दिल्ली में दुर्गा पुजा
बंगाल के तर्ज पर दिल्ली में दुर्गा पुजा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 30, 2025 at 2:37 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: देशभर में इनदिनों शारदीय नवरात्रि की धूम है. यह उत्सव दुर्गा पूजा के साथ और भी आकर्षक हो जाता है. बीते कई सालों से राजधानी दिल्ली में भी बंगाल के आधार पर मां दुर्गा की आराधना की जा रही है. पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी में स्थित कालीबाड़ी मंदिर में अलग ही रौनक देखने को मिल रही है. यहां की पूजा संपूर्ण रूप से बंगाल के आधार पर की जाती है. यहां आयोजित किया जाने वाला पंडाल बेहद विशेष है. वही पंडाल में भक्तों की भीड़ देखते ही बनती है. बंगाल के रहने वाले भक्तों साथ-साथ अन्य लोगों के लिए यह आयोजन काफी भक्तिमय होता है.

अष्टमी का दिन बेहद विशेष

पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी में स्थित कालीबाड़ी मंदिर के पुजारी मुकुंद चक्रवर्ती ने बताया कि इस बार अष्टमी के दिन पूजन का समय 48 मिनट का होगा, जो शाम 5: 43 बजे शुरू होगी और 6: 31 मिनट पर संपन्न होगी. यह एक विशेष पूजा होती है, जिसको संध्या पूजन कहा जाता है. ऐसा पहली बार हुआ है कि यह संध्या को पड़ा है. उन्होंने आगे बताया कि मां दुर्गा के पूजन के लिए अष्टमी का दिन बेहद विशेष होता है. इस दौरान माता की जो आरती होती है वह भी बंगाल के रीति रिवाज के अनुसार की जाती है.

बंगाल के तर्ज पर दिल्ली में दुर्गा पुजा (ETV Bharat)

पुजारी ने बताया कि पश्चिमी दिल्ली में रहने वाले जितने भी बंगाली भक्त हैं वह यहां आकर मां दुर्गा की आराधना करते हैं. इस मंदिर में जो भी पूजा आराधना होती है वह बंगाल के विधि विधान के अनुसार की जाती है. आश्चर्य की बात यह है कि पहले केवल बंगाल में ही इस तरीके की पूजा और आराधना की जाती थी, लेकिन अब देशभर में इसी तरह पूजा की जाती है.

बंगाली रीति रिवाज के अनुसार पूजा

पंडाल में पहुंची ब्लू भट्टाचार्य ने बताया कि पूरे वर्ष शारदीय नवरात्रि का इंतजार रहता है कि कब मां दुर्गा से भेंट होगी. बंगाल में जिस तरीके से मां दुर्गा की आराधना की जाती है अब राजधानी में भी देखने को मिलती है. बंगाल की वह सभी रीति रिवाज दिल्ली में भी देखने को मिलते हैं. पंडाल में जो भी अरेंजमेंट और व्यवस्थाएं की जाती है, वह सभी बंगाली रीति रिवाज के अनुसार होती है. यह देखकर अत्यंत खुशी होती है और गर्व भी महसूस होता है.

दिल्ली में दुर्गा पूजा पंडाल
दिल्ली में दुर्गा पूजा पंडाल (ETV Bharat)

वही पंडाल में मौजूद नीलू भट्टाचार्य ने बताया कि उनको कालीबाड़ी मंदिर में आकर बेहद खुशी होती है. बंगाली होने के नाते पूरे साल भर प्रतीक्षा करते हैं कि कब मां दुर्गा के दर्शन संभव हो पाएंगे. हर वर्ष पूजा आराधना करने के बाद प्रतीक्षा रहती है कि अगले वर्ष मां कब हमें दर्शन देने आएंगे.

बंगाल के तर्ज पर पूजा
बंगाल के तर्ज पर पूजा (ETV Bharat)

काली माता की पूजा

मंदिर में बागिया बांधव समिति के कोषाध्यक्ष रत्न चक्रवाती ने बताया कि पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी में स्थित कालीबाड़ी मंदिर का इस बार 68 वां वर्ष आयोजित किया जा रहा है. इस मंदिर में दिल्ली काली माता की पूजा काफी धूमधाम से की जाती है. जब शारदीय नवरात्रियों का समय आता है तो कमेटी द्वारा विशेष आयोजन किया जाता है. आसपास रहने वाले सभी लोग यहीं आते हैं. खुशी है कि सभी दुर्गा पूजा का बेहद आनंद उठाते हैं. वही मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन भी पंडाल में ही किया जाता है. पंडाल में ही एक जगह बनाई गई है जहां पर मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जित किया जाता है.

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

DURGA PUJA PANDALS IN DELHISPECIAL ASHTAMI PUJADURGA PUJA IN DELHIकालीबाड़ी मंदिर दिल्लीDURGA PUJA 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांधी प्रतिमा के साथ तोड़फोड़, लंदन में हुई हिंसक वारदात की भारतीय मिशन ने घोर निंदा की

इजरायल-गाजा युद्ध खत्म करने को पीएम मोदी ने किया ट्रंप के प्लान का स्वागत, जानें क्या कहा

टाटा कैपिटल का IPO 6 अक्टूबर को खुलेगा, मूल्य दायरा 310-326 रुपये प्रति शेयर

गाजा युद्ध समाप्त कराने की ट्रंप की योजना तैयार, इन आठ देशों ने किया समर्थन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.