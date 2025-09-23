ETV Bharat / state

भक्त के बुलाने पर कामाख्या से बिहार पहुंची थीं मां कामरूप, सुप्रसिद्ध थावे भवानी मंदिर की कहानी रोचक

बिहार का ऐसा मंदिर, जहां मां कामरूप भक्त के बुलाने पर कामाख्या से पहुंची थी. पढ़ें भक्त रहषु से जुड़ी कहानी.

Gopalganj Thawe Bhawani Temple
सुप्रसिद्ध थावे भवानी मंदिर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 23, 2025 at 3:46 PM IST

7 Min Read
गोपालगंज: बिहार के सुप्रसिद्ध मंदिर थावे भवानी की ख्याति दूर-दूर तक फैली हुई है. पौराणिक और एतिहासिक मान्यताओं को समेटे इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में चेरो वंश द्वारा कराया गया था. बाद में हथुआ राजा द्वारा मंदिर का विकास किया गया. गोपालगंज ही नहीं बल्कि उतर प्रदेश, नेपाल समेत विभिन्न जिलों के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है.

मंदिर की खासियत: इस मंदिर की खासियत है कि माता के ठीक पास में ही एक और प्रतिमा स्थापित है. जानकार इस प्रतिमा के बारे में कहते हैं कि ये रहषु भक्त हैं, जो मां भवानी के सच्चे भक्त थे. इनके ही बुलाने पर मां कामाख्या से लेकर बिहार के गोपालगंज पहुंची थी. भक्त मां के दर्शन करने के बाद रहषु भक्त का भी दर्शन करते हैं.

भक्त और राजा मनन से जुड़ा है इतिहास: मंदिर के पुजारी संजय पांडेय बताते हैं कि इस मंदिर का इतिहास भक्त रहषु और चेरो वंश के राजा मनन सेन से जुड़ी हुई है. काफी साल पहले चेरो वंश के राजा मनन सेन का साम्राज्य हुआ करता था. इसी राज्य में मां के भक्त रहषु थावे के जंगल में रहते थे.

जंगल से चावल निकालते थे रहषु: संजय झा बताते हैं कि राजा मनन सेन के समय अकाल पड़ी थी. खाने के लाले पड़ गए थे. इस दौरान रहषु भक्त थावे जंगल में रहते थे. वहीं सूखे जंगल को जमाकर उसपर बाघ को चलाते थे. ऐसा करने से सूखे जंगल से चावल निकलता था. इसी चावल से मां कामरूप को भोग लगाते थे और परिवार का भरण-पोषण करते थे.

जब यह बात राजा मनन सेन तक पहुंची तो उन्होंने रहषु को दरबार में बुलाया गया. चावल पैदा करने से संबंधित बात पूछी. रहषु ने बताया कि यह सब कुछ मां भवानी की कृपा से हो रहा है. राजा ने कहा-"मैं भी तो मां का भक्त हूं. तुम मां को बुलाओ, मैं मां को देखना चाहता हूं."

Gopalganj Thawe Bhawani Temple
कामाख्या से आयी मां: भक्त रहषु ने कई बार राजा को मना किया, वह ऐसा नहीं कर सकता है. बार-बार राजा के कहने के बाद रहषु ने कहा कि मां यहां आई तो राज्य बर्बाद हो जाएगा. इसके बावजूद राजा नहीं माने. मजबूर रहषु ने मां को पुकारा. इसके बाद मां कामाख्या से चली.

राजा और रहषु को मोक्ष: कहा जाता है कि मां कमाख्या से चलकर कोलकाता (काली के रूप में दक्षिणेश्वर में प्रतिष्ठित), पटना (यहां मां पटन देवी के नाम से जानी गई), आमी (छपरा जिले में मां दुर्गा का एक प्रसिद्ध स्थान) होते हुए थावे पहुंची. चारो ओर अंधेरा, तूफान और बारिश होने लगी. राजा के दरबार में ही रहषु के मस्तक को विभाजित करते हुए मां का कंगन पहना हुआ हाथ निकला. यह देखते ही राजा अचेत हो गए और उनकी मौत हो गयी. पूरा भवन जीर्ण-शीर्ण हो गया. राजा और भक्त रहसू को मोक्ष की प्राप्ति हुई.

1714 में थावे दुर्गा मंदिर की स्थापना: हथुआ के राजा युवराज शाही बहादुर ने वर्ष 1714 में थावे दुर्गा मंदिर की स्थापना उस समय की जब वे चंपारण के जमींदार काबुल मोहम्मद बड़हरिया से दसवीं बार लड़ाई हारने के बाद फौज सहित हथुआ वापस लौट रहे थे. इसी दौरान थावे जंगल मे एक विशाल वृक्ष के नीचे पड़ाव डाल कर आराम करने के समय उन्हें अचानक स्वप्न में मां दुर्गा दिखीं.

Gopalganj Thawe Bhawani Temple
मां के सपने में आने पर राजा विजयी: स्वप्न में मां के बताये जाने के अनुसार राजा ने काबुल मोहम्मद बड़हरिया पर आक्रमण किया और विजय हासिल की. कल्याणपुर, हुसेपुर, सेलारी, भेलारी, तुरकहा और भुरकाहा को अपने राज के अधीन कर लिया. विजय हासिल करने के बाद उस वृक्ष के चार कदम उत्तर दिशा में राजा ने खुदाई कराई, जहां दस फुट नीचे वन दुर्गा की प्रतिमा मिली. वहीं मंदिर की स्थापना की गई.

मां की विशेष आराधना: प्रसिद्ध शक्तिपीठ थावे भवानी मंदिर में वैष्णव विधि से पूजा-अर्चना होती है. मां को नारियल, चुन्दरी, पेड़ा के अलावा कई प्रसाद भक्तों द्वारा चढ़ाई जाती है, लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि अन्य जगहों के जैसे मंदिर में नारियल की बलि नहीं दी जाती है. भक्त नारियल चढ़ा कर घर लेकर जाते है. साथ ही शारदीय नवरात्र के अष्टमी तिथि को मां थावे भवानी की निशा पूजा की जाती है जो काफी खास है.

मां को चढ़ाई जाने वाला चावल खास: निशा पूजा के दिन महागौरी की पूजा की जाती है. चढ़ाए गए अक्षत अपने आप में खास माना जाता है. मान्यता है कि यह अक्षत से निःसंतान को संतान की प्राप्ति होती है. उस घर में समृद्धि आती है. इस पूजा में शामिल होने के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं.

Gopalganj Thawe Bhawani Temple
मध्य रात्रि शृंगार: निशा पूजा के मध्य रात्रि में माता का भव्य शृंगार किया जाता है. मंदिर के गर्भगृह में पूजा के बाद रातभर मंदिर का द्वार श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है. मंदिर के मुख्य पुजारी पं. संजय पांडेय के नेतृत्व में पूजा-अर्चना के बाद भक्तों के बीच प्रसाद का भी वितरण किया जाता है.

महागौरी के पूजन का विशेष महत्व: महानिशा काल में महागौरी के पूजन का विशेष महत्व है. इस तिथि को रात में ध्यान और पूजन करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है. महागौरी सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी हैं. महानिशा में ही भवानी की उत्पत्ति होती है और मां अपने भक्तों को सिद्धि प्रदान करती हैं. इस रात में देवी का जागरण या हवन करके भी मां भगवती से मनचाहा आशीर्वाद मांग सकते हैं.

हथुआ की महारानी खोंइछा भरती है: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार हथुआ राज घराने की महारानी निशा पूजा के बाद हवन का कार्य शुरू करती है. हजारों भक्त हवन-पूजन में शामिल हो कर मां का आर्शीर्वाद लेते है. इसके बाद महारानी खोंइछा भरती हैं.

मन्नत होती है पूरी: श्रद्धालु राहुल ने बताया कि थावे भवानी के प्रति पूरे देशवासियों की बहुत बड़ी आस्था है. यहां जो भी सच्चे मन से मन्नत मांगतें हैं, उनकी हर मन्नत पूरी होती है. दशहरा ही नहीं अन्य समय में प्रायः देखा जाता है कि यहां आने वाले भक्तों की मन्नत पूरी हुई है. नौकरी-चाकरी, शादी-विवाह, केस-मुकदमा जिसकी जिस तरह की मन्नत है, वह मां पूरी करती हैं.

Gopalganj Thawe Bhawani Temple
कैसे पहुंचें थावे? थावे मंदिर तक पहुंचने के लिए सड़क और रेल दोनों मार्ग उपलब्ध हैं. गोपालगंज से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है. पटना, मुजफ्फरपुर और अन्य प्रमुख शहरों से बसें और टैक्सी सेवाएं आसानी से उपलब्ध हैं. थावे का अपना रेलवे स्टेशन है जो कि थावे जंक्शन के नाम से जाना जाता है. थावे मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह एक ऐसा स्थान भी है, जहां आने वाले हर भक्त को शांति और आध्यात्मिक सुख का अनुभव होता है.

