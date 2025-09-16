ETV Bharat / state

दुर्गा पूजा 2025: मां अंबे की बनाई जा रही मूर्तियों को अंतिम रुप दे रहे कलाकार

मूर्तिकारों ने कहा, गणपति पूजा के दौरान एआई मूर्तियों के स्वरुप पर जो विवाद हुआ उसके बाद पुराने रुप में हम काम कर रहे हैं.

AI वाली प्रतिमा को लेकर हुआ था विवाद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 16, 2025 at 1:51 PM IST

रायपुर: 22 सितंबर से दुर्गा उत्सव की शुरुआत होने वाली है. 9 दिनों तक दुर्गा उत्सव का पर्व मनाया जाएगा. दुर्गा उत्सव को लेकर राजधानी के कुम्हार दुर्गा प्रतिमा को अंतिम रूप देने में लगे हैं. पिछले दिनों गणेश उत्सव के दौरान AI वाली प्रतिमा को लेकर हुए बवाल के बाद रायपुरा क्षेत्र के कुम्हार सिंपल दुर्गा की प्रतिमा बना रहे हैं, जिसमें मां दुर्गा का स्वरूप झलक रहा है.

दुर्गा पूजा 2025: रायपुर क्षेत्र में लगभग 200 कुम्हार परिवार है, जिसमें से 80 परिवार के लोग मिट्टी से बने प्रतिमा और दूसरी चीज बनाकर अपना जीवनयापन कर रहे हैं. कुम्हार परिवारों का यह पुश्तैनी धंधा होने के कारण भी मिट्टी की प्रतिमा और दूसरी अन्य चीज बनाकर अपनी रोजी-रोटी चला रहे हैं. शासन प्रशासन कि ओर से किसी तरह की कोई मदद इन कुम्हार परिवारों को नहीं मिलती. दुर्गा प्रतिमा बनाने का काम पूरे परिवार के लोग मिलकर करते हैं.

मूर्तियों को अंतिम रुप दे रहे कलाकार (ETV Bharat)
AI वाली प्रतिमा को लेकर हुआ था विवाद: मूर्तिकार मोहन चक्रधारी ने बताया कि लोगों को कुछ नया चाहिए था इसलिए लोगों ने AI वाली दुर्गा प्रतिमा की डिमांड की थी, लेकिन गणेश उत्सव के दौरान हुए बवाल को देखते हुए मूर्तिकार सिंपल दुर्गा की प्रतिमा बना रहे हैं. जिसमें अंबे, माता शेरावाली और काली के स्वरूप में निर्माण कर रहे हैं. मोहन ने बताया कि मैं इस बार 25 से 30 दुर्गा की प्रतिमा बना रहा हूं. मूर्तियों के दाम के बारे में उन्होंने बताया कि कच्चा सामान के दाम हर साल 15 से 20% बढ़ जाते हैं. लेकिन ग्राहक अपने बजट के आधार पर मूर्ति की मांग करते हैं.

कुम्हार नुकसान सहकर भी मूर्ति बनाने के काम में जुटे हुए. वर्तमान में रायपुरा क्षेत्र में लगभग 200 कुम्हार परिवार है, जिसमें से 80 परिवार मिट्टी के बर्तन और प्रतिमा बनाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं. रायपुरा क्षेत्र के 10 परिवार है जो गणेश और दुर्गा की प्रतिमा हर साल बनाते हैं. शासन प्रशासन की ओर से किसी तरह की कोई मदद कुम्हारों को नहीं मिलती. दुर्गा मूर्ति बनाने का काम 8 से 10 महीना पहले शुरू करते हैं: मोहन चक्रधारी, मूर्तिकार

लागत ज्यादा आय हुई कम: मूर्तिकार योगराज चक्रधारी ने बताया कि मेरे पिताजी के समय से मैं बचपन से मूर्ति बनाने का काम कर रहा हूं. गणेश की प्रतिमा हो या फिर दुर्गा की प्रतिमा निर्माण कार्य 7 महीना पहले शुरू करना होता है. मूर्ति बनाने में काफी मेहनत करनी होती है. कच्चा सामान भी खरीदना पड़ता है. इस काम को परिवार के एक नहीं बल्कि पूरे परिवार के लोग मिलकर करते हैं.

मिट्टी की प्रतिमा बनाने के इस काम में काफी मेहनत भी करनी होती है. हर साल की तरह इस साल 3 फीट की मूर्ति से लेकर लगभग 12 फीट तक की मूर्ति बना रहे हैं. गणेश उत्सव के दौरान AI वाली प्रतिमा पर प्रतिबंध लगने के बाद हम लोग इस बार सादा सिंपल दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण कर रहे हैं: योगराज चक्रधारी, मूर्तिकार

पुराने स्वरुप वाले मूर्तियों की ज्यादा डिमांड: मूर्तिकार यशवंत चक्रधारी ने बताया कि "हम लोगों के यहां 8 से 12 हाथ वाली दुर्गा प्रतिमा बनाई जा रही है. मां दुर्गा के मूल स्वरूप में ही प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि रॉ मटेरियल के दाम बढ़ने के साथ ही मूर्तियों के दाम में भी लगभग 20 से 25% तक की बढ़ोतरी हुई है."

