बनारस के किस मोहल्ले की प्रतिमा कहां होगी विसर्जित?, जानिए 8 जोन के विसर्जन प्वाइंट

वाराणसी: नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है. 9 दिन माता की आराधना के साथ ही दुर्गा पूजा का भी आयोजन जगह-जगह होता है. वाराणसी में दुर्गा पूजा बड़े भव्य रूप में मनाई जाती है. बनारस में कुल 512 रजिस्टर्ड प्रतिमाएं शहर के अलग-अलग हिस्सों में स्थापित होती हैं. नगर निगम के लगभग 186 किलोमीटर के दायरे में भी 350 से ज्यादा प्रतिमाएं बैठती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 200 से अधिक प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता है. ऐसे में नगर निगम के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बार प्रतिमाओं का विसर्जन करवाना, क्योंकि पहले से ही कोर्ट के आदेश पर गंगा में विसर्जन तो रोक लगी है और पौराणिक कुंड में नगर निगम ने विसर्जन करने से पहले ही इनकार कर दिया है, क्योंकि कई कुंड और सरोवर का रिनोवेशन किया जा रहा है. ऐसे में नगर निगम इस बार नए प्लान के साथ विसर्जन की तैयारी में है.





क्यों हो रहा विरोधः वहीं, पूजा समितियां भी इसके लिए विरोध प्रदर्शन कर रही है. 29 सितंबर को वाराणसी की सभी पूजा समितियां शाम 6:00 से 7:00 तक पूजा पंडालून की लाइट बंद करके अपना विरोध दर्ज कराएंगे और प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए कुंड सरोवर या वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बल्कि परमानेंट गंगा में विसर्जित किए जाने की कोर्ट से मांग करेंगी.





गंगा में विसर्जन की मांग चुके हैं अनुमति: इस बारे में केंद्रीय पूजा समिति के अध्यक्ष तिलक राज मिश्रा का कहना है कि हम कोर्ट से यह मांग पहले कर चुके हैं कि हमें गंगा में विसर्जन की अनुमति दी जाए. कुंड सरोवर तालाबों में पानी साफ नहीं होता और लोगों की आस्था को चोट पहुंचती है. प्रतिमाओं का निस्तारण भी उचित तरीके से नहीं किया जाता है इसलिए विसर्जन गंगा में हो इसके लिए हम मांग उठाएंगे.

नगर निगम ने तेज की तैयारीः वहीं विसर्जन को लेकर प्लान पर वाराणसी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निगम के सभी आठ जोनों में होने वाले मूर्ति विसर्जन, कुण्डों एवं तालाबों पर नगर निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तैनाती के आदेश जारी कर दिए गए हैं.





ये है विसर्जन प्लान

