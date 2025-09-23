ETV Bharat / state

बनारस की अनोखी दुर्गा पूजा; मां का 25 किलो चांदी का फ्रांसिसी सिंहासन, 250 साल पुरानी डोली में होती विदाई

आईए जानते हैं काशी की अद्भुत दुर्गा पूजा के बारे में जिसने बनारस के बंगाल के साथ संबंधों को न सिर्फ जीवित रखा है.

बनारस में मां दुर्गा 25 किलो चांदी के फ्रांस में बने सिंहासन पर होती हैं विराजमान. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 3:35 PM IST

6 Min Read
वाराणसी: कहते हैं, बनारस जितना पुराना है, उसकी परंपरा और ख्याति भी उतनी ही पुरानी है. त्योहार कोई भी हो, बनारस में उसका रूप एक अलग अंदाज में दिखाई देता है. जब बात नवरात्र की हो तो निश्चित तौर पर शारदीय नवरात्र में तो शिव की नगरी माता के जयकारों से गूंजती है.

इसकी बड़ी वजह यह है कि बनारस को मिनी कोलकाता के नाम से भी जाना जाता है. जिस तरह से कोलकाता में माता की आराधना अलग-अलग पूजा पंडाल में होती है, बनारस में भी प्रतिमाएं 512 रजिस्टर्ड दुर्गा पूजा पंडालों में पहुंचती हैं और सार्वजनिक रूप से आयोजन होता है.

इन सब के बीच बनारस में कुछ दुर्गा पूजा ऐसी भी हैं जो आजादी से पहले शुरू हुई थीं और आज तक वजूद में हैं. इनमें सबसे पुरानी है, बंगाली ड्योढ़ी की दुर्गा पूजा. इसकी शुरुआत 1773 में तब हुई जब बंगाल के जमींदार और अंग्रेजी हुकूमत में डिप्टी कलेक्टर रहे आनंद मित्रा और उनके परिवार के लोग काशी आए.

बनारस की बंगाली ड्योढ़ी की दुर्गा पूजा पर संवाददाता की रिपोर्ट. (Video Credit; ETV Bharat)

अंग्रेजी हुकूमत में काशी और आसपास के क्षेत्र की जिम्मेदारी मिलने के बाद इन्होंने काशी में रहकर अपने बंगाली परंपरा को जीवित रखने का काम किया, लेकिन राजशाही नहीं छोड़ी. उस वक्त वह वहां के जमींदार भी थे और रईसों में गिने जाते थे. इसलिए बनारस की सबसे पुरानी दुर्गा पूजा में आज भी रईसी दिखती है.

एक तरफ मां जहां 25 किलो से ज्यादा चांदी के फ्रांस में बने सिंहासन पर बैठती हैं तो उनकी विदाई भी ठाठ-बाट से डोली में होती है, जो शायद भारत में अद्भुत और अनूठी इकलौती परंपरा मानी जा सकती है. आईए जानते हैं काशी की इस 250 साल से भी ज्यादा पुरानी अद्भुत दुर्गा पूजा के बारे में जिसने बनारस के बंगाल के साथ संबंधों को न सिर्फ जीवित रखा है, बल्कि पुरातन संस्कृति को संरक्षित भी कर रहा है.

बनारस में बंगाली ड्योढ़ी की दुर्गा पूजा की परंपरा का अब मित्रा परिवार की 10वीं पीढ़ी के सदस्य वीरभद्र मित्रा निर्वहन करते हैं. लंबे वक्त से वह इस पूजा की परम्परा को न सिर्फ निभा रहे हैं, बल्कि शानो शौकत के साथ इसे पूरा कर रहे हैं. जिस स्थान पर यह पूजा होती है वह पूरी बंगाली बाड़ी ही लगभग 300 साल पुरानी है.

बनारस की दुर्गा पूजा में माता को चांदी के सिंहासन पर किया जाता है विराजमान.
बनारस की दुर्गा पूजा में माता को चांदी के सिंहासन पर किया जाता है विराजमान. (Photo Credit; ETV Bharat)

काशी आगमन से पहले ही इसे पूरी तरह से बंगाली पैटर्न से मित्रा परिवार से तैयार करवाया था. तीन दर्जन से भी ज्यादा कमरों और दो बड़े-बड़े चौक के साथ एक बड़े एरिया में काशी के पुराने मोहल्ले का यह बंगाली पैटर्न के मकान अपने आप में अद्भुत है और आज भी मजबूती के साथ खड़ा है. इसी स्थान पर बंगाल की तर्ज पर पुरातन दुर्गा पूजा पूरी होती है.

बनारस में 1773 में शुरू हुई थी दुर्गा पूजा: वीरभद्र बताते हैं कि उनके पूर्वजों ने 1773 में काशी आकर अपनी परंपरा के अनुसार 15 दिन का आयोजन शुरू किया था. लेकिन, आजादी के बाद जब जमींदारी चली गई, अंग्रेजी हुकूमत खत्म हुई तो आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी. तब परिवार ने इस पूजा को घटाकर 9 दिन का कर दिया.

अभ सिर्फ 4 दिन होती है दुर्गा पूजा: धीरे-धीरे यहां से लोग जाने लगे और परिवार के कुछ सदस्य ही यहां बचे, जिसकी वजह से इसे 9 दिन भी किया जाना संभव नहीं हुआ. बाद में इसे 4 दिन तक षष्टि से लेकर नवमी तक करते हुए दशहरे पर माता का विसर्जन किया जाता है. सबसे बड़ी बात यह है कि माता चांदी के सिंहासन पर विराजती हैं और पूरे राजशाही तरीके से उनका पूजा पाठ 4 दिन तक चलता है.

बंगाली ड्योढ़ी की बिल्डिंग का आंगन.
बंगाली ड्योढ़ी की बिल्डिंग का आंगन. (Photo Credit; ETV Bharat)

250 साल पुरानी डोलियों पर विदा होती हैं मां दुर्गा: बंगाल की तर्ज पर उनका आह्वान भी होता है और हवन पूजन के साथ इस पूजा को पूरा किया जाता है. सबसे अद्भुत दृश्य तो अंतिम दिन दशमी पर दिखाई देता है. जब माता को विदा करने के लिए लगभग 250 वर्ष पुरानी डोलियों का इस्तेमाल होता है.

बड़ी-बड़ी डोलियों में अलग-अलग प्रतिमाएं बैठती हैं. एक में माता दुर्गा एक में भगवान गणेश, सरस्वती, लक्ष्मी और कार्तिकेय जबकि एक में भगवान शंकर और श्री रामचंद्र की प्रतिमा को ले जाकर विसर्जित किया जाता है.

बनारस की अनोखी दुर्गा पूजा का फ्रांस से आया चांदी का सिंहासन.
बनारस की अनोखी दुर्गा पूजा का फ्रांस से आया चांदी का सिंहासन. (Photo Credit; ETV Bharat)

काशी को कहते हैं मिनी बंगाल: वीरभद्र मित्रा बताते हैं, वैसे दुर्गा पूजा का मूल गढ़ कोलकाता को कहा जाता है, लेकिन काशी को मिनी बंगाल का दर्जा मिला है. कोलकाता के गोविंद राम मित्र के प्रपौत्र आनंद मित्र जब काशी आए तब इन्होंने चौखंभा मोहल्ले में एक भव्य हवेली बंगाली ड्योढ़ी के नाम से बनवाई.

फ्रांस से बनकर आया था मां दुर्गा का चांदी का सिंहासन: बाद में आनंद के पुत्र राजा राजेंद्र मित्र ने इसे भव्य रूप दिया. यहां स्थापित होने वाली देवी प्रतिमा का सिंहासन फ्रांस के कारीगरों द्वारा 18वीं सदी में बनाया गया था. वीरभद्र बताते हैं कि उस वक्त हमारे आर्किटेक्चर ने इस सिंहासन का डिजाइन तैयार किया था.

बंगाली ड्योढ़ी की बिल्डिंग.
बंगाली ड्योढ़ी की बिल्डिंग. (Photo Credit; ETV Bharat)

चांदी के सिंहासन की क्या है खूबी: सिंहासन इसलिए भी अद्भुत है कि इसके सभी पार्ट अलग-अलग हो जाते हैं. पूजा के बाद इन्हें खोल कर अलग सुरक्षित रख दिया जाता है. इसमें 25 किलो से भी ज्यादा चांदी का इस्तेमाल उस समय किया गया था. यह भव्य सिंहासन जब सफाई के बाद माता को स्थापित करने के लिए लगाया जाता है, तो इसकी भव्यता देखने वाली होती है. यह सिंहासन अपने आप में आज भी बहुत ही महंगा है.

मां दुर्गा पर चढ़ता था सोने का पत्तर: वह बताते हैं कि उस समय इसमें स्थापित होने वाली मूर्ति पर सोने का पत्तर चढ़ाया जाता था. आज भी हर दुर्गोत्सव के पहले इस प्रतिमा को सुनहरे और रूपहले रंगों का टच दिया जाता है. रजत सिंहासन पर लक्ष्मी, दुर्गा, शिव, राम, गणेश, काली जी की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं. बंगाली ड्योढ़ी में मां की विदाई महापाया पालकी में होती है.

250 साल पुरानी डोलियां.
250 साल पुरानी डोलियां. (Photo Credit; ETV Bharat)

दानी थे राजेंद्र मित्रा: वीरभद्र मित्रा बताते हैं कि आनन्दमय मित्रा के दादा गोविन्द राम मित्रा तत्कालीन ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन में बंगाल के ब्लैक डेपुटि आफ बंगाल कहे जाते थे. आनन्दमय मित्रा भी नानक जमींदार थे. आनन्दमय मित्रा के पुत्र राजा राजेन्द्र मित्रा बहुता बड़े दानी थे. इन्होंने ग्रेन्ड ट्रंक रोड के निर्माण में अपनी काफी जमीन दान में दी थी.

