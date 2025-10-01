ETV Bharat / state

रेल कबाड़ से दुर्गा प्रतिमा , काली रुप में है विराजित, रेलवे टेक्नीशियन की कलाकारी

रायपुर रेल मंडल में कबाड़ से दुर्गा प्रतिमा बनाई गई है. ये प्रतिमा काली रुप में विराजित है.जो आकर्षण का केंद्र है.

Durga idol made from railway scrap
रेल कबाड़ से दुर्गा प्रतिमा , काली रुप में है विराजित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 1, 2025 at 1:25 PM IST

रायपुर : मां दुर्गा नवरात्रि में नौ रुपों में पूजी जाती है. नौ दिनों तक हम माता की आराधना करते हैं. इस दौरान दुर्गा की कई तरह की प्रतिमाएं नगरों में स्थापित की जाती है.जिसके लोग दर्शन करते हैं.लेकिन रायपुर रेल मंडल में एक अनोखी दुर्गा प्रतिमा स्थापित की गई है.इस प्रतिमा की खासियत ये है कि इसे रेल कबाड़ से बनाया गया है. यानी रेलवे में जो बिना काम का स्क्रैप होता है,उससे प्रतिमा का रुप दिया गया है.इस प्रतिमा को बनाया है दुर्ग कोचिन डिपो में सीनियर टेक्नीशियन के पद पर काम करने वाले अशोक देवांगन ने. अशोक का ये हुनर रेलवे का मान बढ़ा रहा है. मौजूदा समय में ये प्रतिमा रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक की तरफ रखी गई है.

15 साल से कबाड़ से बना रहे कलाकृति : दुर्गा प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 10 फिट है.इसका वजन लगभग 1500 किलो है. 2 अक्टूबर तक ये प्रदर्शनी के लिए रखी गई है. इस कलाकृति को अशोक देवांगन और उनके साथियों ने मिलकर चार दिनों में तैयार किया है. इसके पहले भी अशोक देवांगन ने रेल कबाड़ से गणेश जी, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, कुतुब मीनार और ताजमहल जैसी चीजों का निर्माण कर चुके हैं. अशोक देवांगन पिछले 15 साल से रेल कबाड़ से अलग-अलग कलाकृति बना रहे हैं.

काली रुप में है विराजित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
रेल कबाड़ से बनी दुर्गा प्रतिमा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
7 लोगों की टीम ने तैयार की है प्रतिमा :
दुर्ग कोचिन डिपो के सीनियर टेक्नीशियन अशोक देवांगन ने बताया कि दुर्गा माता की यह प्रतिमा 10 फीट ऊंची है. रेल कबाड़ से इसे तैयार किया गया है. चार दिनों के दौरान 7 लोगों की टीम ने इसे तैयार किया है. इस दुर्गा प्रतिमा को मालगाड़ी के खराब हुए पार्ट्स से बनाया गया है.
बॉडी के पैनल और छोटे-छोटे पार्ट्स को एकत्र कर इसे प्रतिमा का रूप दिया गया है. उन्होंने बताया कि इसके पहले मैं देश भर के कारखानो में इंडिया गेट गेटवे ऑफइंडिया ताजमहल कुतुबमीनार पिछले साल रेल कबाड़ से एक गणेश प्रतिमा का निर्माण भी किया गया था जो लोगों को काफी पसंद आया था- अशोक देवांगन, सीनियर टेक्नीशियन,दुर्ग कोचिन डिपो

पुरखौती आंगन के लिए भी कर चुके हैं काम : दुर्ग कोचिन डिपो के सीनियर टेक्नीशियन अशोक देवांगन ने आगे बताया कि मैं पिछले 15 सालों से रेल कबाड़ से अलग-अलग कलाकृति बनाते आ रहा हूं. उससे पहले मैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए पुरखौती मुक्तांगन में भी काम कर चुका हूं. रेल विभाग में आने के बाद काफी मात्रा में कबाड़ मिला. कबाड़ को देखने के बाद लगा कि इसकी कलाकृति बनाई जा सकती है. रेल के अधिकारी और रेलवे ने इसकी सराहना भी की.

इस तरह से हम कुछ ना कुछ नया कलाकृति बनाते रहते हैं. सभी कलाकृति रेलवे के अधिकारियों के माध्यम से बना है. उनकी सपोर्ट के बगैर यह संभव नहीं हो पाता. रेलवे जिस तरह से रेल खेल और कला संस्कृति को बढ़ावा देती है उसी में से यह एक कला का क्षेत्र है. नीचे मेक इन इंडिया का शेर भी बनाया गया है. ऊपर दुर्गा माता का काली का रूप दिया गया है, जो असुरों के विनाश के लिए बनाई गई है.रायपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी ने बताया कि रेलवे के कलाकार अशोक देवांगन है जिन्होंने कई सालों से रेल कबाड़ से अलग-अलग कलाकृति का निर्माण कर रहे हैं.

यह ऐसी चीज है जिसे हम उपयोग करने के बाद कबाड़ या फिर कचरा समझते हैं. उन चीजों से अलग-अलग चीजों को निकाल कर कई कलाकृति तैयार की गई है. इन लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए रेलवे के द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया जाता है -अवधेश कुमार त्रिवेदी, सीनियर डीसीएम, रायपुर रेल मंडल

सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी ने बताया कि रेलवे के ऐसे कर्मचारी और कलाकार हमारे लिए एक धरोहर की तरह है. रेल मंडल का कहना है कि हमारी सोच है कि आने वाले दिनों में हम ऐसी चीजों को प्रदर्शनी लगाकर लोगों तक पहुंचाएं. जिससे देश-विदेश में रेल कबाड़ की कलाकृति को एक अलग पहचान मिल सके.


