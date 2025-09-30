ETV Bharat / state

दुर्गा अष्टमी 2025; बनारस पुलिस लाइन में 501 कन्याओं का पूजन, झांसी में आदिवासी बच्चों को होटल में खिलाया खाना

वाराणसी में हुए कार्यक्रम में राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, जिला अधिकारी सत्येंद्र कुमार और अपर पुलिस आयुक्त शिवहरी मीना ने कन्याओं का पूजन किया. राज्य मंत्री ने सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी. कहा कि आज मातृ शक्ति की उपासना का पावन दिन है. मिशन शक्ति के तहत नारी की सुरक्षा, स्वाभिमान और सशक्तिकरण के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह भव्य आयोजन पूरे प्रदेश में हो रहा है.

झांसी/वाराणसी: बनारस में शारदीय नवरात्रि की अष्टमी पर पुलिस लाइन में मिशन शक्ति के तहत 501 कन्याओं का पूजन किया गया. पुलिस कर्मियों ने उनके पांव पखारे. यह कार्यक्रम नारी शक्ति के सम्मान के रूप में आयोजित किया गया. वहीं दूसरी ओर झांसी की एक सामाजिक संस्था ने आदिवासी बच्चों को आलीशान होटल में खाना खिलाया.

मंत्री बोले-कार्यक्रम के जरिए दिया संदेश : मंत्री ने कहा कि भारत वह देश है, जो अपनी धरती, गाय और तुलसी को माता कहता है. कन्या पूजन के माध्यम से हम मातृ शक्ति की उपासना कर रहे हैं. छोटी-छोटी बच्चियां मां दुर्गा और रानी लक्ष्मीबाई का स्वरूप हैं. यह आयोजन समाज में नारी शक्ति के सम्मान का एक बड़ा संदेश देगा. पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि 501 कन्याओं का पूजन किया गया. इसके साथ ही समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं और साहसिक महिला पुलिस कर्मियों को भी सम्मानित किया गया. नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को सरकार की योजनाओं और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई.

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि महिलाओं के खिलाफ छेड़छाड़ और अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है. दुर्गा पंडालों पर सादी वर्दी में महिला और पुरुष पुलिसकर्मी तैनात हैं. सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और शिकायत कोर्स की व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो. पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी ने इस आयोजन को पूरी तरह सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखा. ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पुलिस अधिकारी स्वयं सड़कों पर उतरे. ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए पंडालों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों पर कड़ी नजर रखी गई. भारी भीड़ के बावजूद शांति और सुरक्षा बनी रही.

संस्था ने बच्चों को होटल में कराया भोजन. (Photo Credit; ETV Bharat)

झांसी में संस्था ने कराया आदिवासी बच्चों को भोजन : झांसी में छोटे स्तर पर आसरा सामाजिक संस्था की शुरुआत करने वाले पति-पत्नी ने आदिवासी बच्चों को एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाया. इनमें 24 से अधिक बच्चियां थीं. रेस्टोरेंट में दाखिल होते ही आदिवासी बच्चों के चेहरों पर अलग मुस्कान दिखी. आसरा एनजीओ की अध्यक्ष पूजा शर्मा और उनके पति बंटी शर्मा ने बच्चों के सिर पर माता रानी की चुनरी डाली. उनके माथे पर टिका लगाए. सभी कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराया. एनजीओ की अध्यक्ष पूजा शर्मा ने बताया कि वह ऐसे कार्यक्रम करती रहती है जिससे बच्चों का मनोबल बड़े.

