दुर्ग विश्वविद्यालय की वेबसाइट तीसरी बार हैक, पाकिस्तानी हैकर्स ने अपलोड किए देश विरोधी पोस्टर

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की वेबसाइट तीन महीने में 3 बार हैक हो चुकी है.

DURG UNIVERSITY
दुर्ग विश्वविद्यालय की वेबसाइट हैक (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 9, 2025 at 10:10 AM IST

दुर्ग भिलाई: दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की वेबसाइट एक बार फिर साइबर हमले का शिकार हुई है। यह तीन महीने में तीसरी घटना है, जब वेबसाइट को हैक किया गया है. सोमवार, 8 सितंबर 2025 को जब छात्रों ने वेबसाइट खोली, तो उन्हें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक संदेशों वाले पोस्टर मिले.

पाकिस्तानी हैकर्स ने ली जिम्मेदारी: इस हैकिंग की जिम्मेदारी पाकिस्तानी हैकर्स ने ली है. वेबसाइट पर भारत विरोधी पोस्ट भी डाले गए थे. इस घटना ने विश्वविद्यालय प्रशासन और वेबसाइट का रखरखाव करने वाली निजी एजेंसी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. हैकिंग की जानकारी छात्रों द्वारा स्क्रीनशॉट वायरल करने के बाद सामने आई, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रबंधन और एजेंसी दोनों को इसकी कोई खबर नहीं थी.

छात्रों में गुस्सा और काम ठप: ​लगातार हो रही हैकिंग से छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. परीक्षा परिणाम और प्रवेश से जुड़े सभी काम वेबसाइट पर निर्भर होते हैं, जो लगातार ठप हो रहे हैं. छात्रों का कहना है कि यह सिर्फ शैक्षणिक मुद्दा नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है.

दुर्ग विश्वविद्यालय की वेबसाइट कब कब हुई हैक: पहली घटना 7 जुलाई 2025 को और दूसरी घटना 7 सितंबर 2025 को हुई थी. पिछली हैकिंग के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने वेबसाइट का ऑडिट कराने का वादा किया था, लेकिन यह प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो सकी है. सुरक्षा इंतजाम जस के तस बने हुए हैं, जिससे निजी एजेंसी की लापरवाही साफ नजर आती है. विशेषज्ञों का मानना है कि बार-बार हो रही हैकिंग को रोकने के लिए सर्वर सिक्योरिटी और बैकअप सिस्टम को तुरंत बदलने की जरूरत है.

विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस बार सख्त कदम उठाने का दावा किया है. हालांकि, छात्रों का मानना है कि जब तक वेबसाइट की जिम्मेदारी किसी सक्षम सरकारी एजेंसी को नहीं सौंपी जाएगी, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी. इस घटना ने डिजिटल सुरक्षा की कमजोरियों को उजागर किया है और जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया है.

