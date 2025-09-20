ETV Bharat / state

नवरात्रि पर 100 किमी पदयात्रा, दुर्ग से जिला पंचायत अध्यक्ष समेत 500 महिलाएं मां बमलेश्वरी के दर्शन करेंगी

दुर्ग जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे 3 संकल्प के रूप में इस यात्रा को करेंगी.

durg to Dongargarh paidal yatra
नवरात्रि पर 100 किमी पदयात्रा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 20, 2025 at 1:16 PM IST

दुर्ग: नवरात्रि के पावन अवसर पर दुर्ग जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे एक अनोखी पहल करने जा रही हैं. वे 100 किलोमीटर पैदल यात्रा कर डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी के दर्शन करेंगी. खास बात यह है कि इस पदयात्रा में 500 से अधिक महिलाएं शामिल होंगी, जिनकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं.

दुर्ग से जिला पंचायत अध्यक्ष समेत 500 महिलाएं मां बमलेश्वरी के दर्शन करेंगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नवरात्रि के तीसरे शुरू होगी यात्रा: यह यात्रा नवरात्रि के तीसरे दिन जामुल के दुर्गा मंदिर से प्रारंभ होगी और डोंगरगढ़ तक पहुंचेगी. जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे ने बताया कि मातृशक्ति जब कुछ ठान लेती है तो उसे पूरा करके ही रहती है. इस पदयात्रा का उद्देश्य न सिर्फ मां बमलेश्वरी का दर्शन करना है बल्कि तीन बड़े संकल्पों को समाज तक पहुंचाना भी है.

ये हैं 3 संकल्प

  1. पहला संकल्प- बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, ताकि बेटियां शिक्षा और शक्ति दोनों से आगे बढ़ सकें.
  2. दूसरा संकल्प- नारी सशक्तिकरण, जिससे महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी भूमिका मजबूत कर सकें.
  3. तीसरा संकल्प- सनातन धर्म को बढ़ावा देना, ताकि समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को जीवंत रखा जा सके.

पहले बड़ी संख्या में महिलाएं पैदल डोंगरगढ़ दर्शन के लिए जाती थीं, लेकिन आधुनिक दौर में यह परंपरा कमजोर हो गई है. उसी परंपरा को पुनर्जीवित करने और मातृशक्ति को जागरूक करने के लिए यह विशेष पदयात्रा की जा रही है- सरस्वती बंजारे,अध्यक्ष जिला पंचायत

सुरक्षा के भी इंतजाम: चूंकि हजारों महिलाएं इस यात्रा में शामिल होंगी, इसलिए प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की जाएगी. यह पहल नवरात्रि को और भी खास बना देगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी.

​इस अनूठी पहल को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है. यह यात्रा न केवल धार्मिक भावनाओं को मजबूत करेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए नारी शक्ति, आस्था और सामाजिक जागरूकता का एक बड़ा प्रेरणा स्रोत भी बनेगी.

