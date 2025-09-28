ETV Bharat / state

दुर्ग में सतनामी समाज का सम्मान समारोह, सामूहिक रूप से सुना गया 'मन की बात' कार्यक्रम

दुर्ग में सतनामी समाज के सम्मान समारोह में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना गया.

durg satnami samaj event
दुर्ग में सतनामी समाज का सम्मान समारोह, सामूहिक रूप से सुना गया 'मन की बात' कार्यक्रम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 28, 2025 at 9:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: जिले में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 126वें एपिसोड को सामूहिक रूप से सुना गया. यह कार्यक्रम सर्किट हाउस में हुआ. वहीं, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव सतनामी समाज के सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि बनकर उपस्थित रहे. कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, अहिवारा विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा और कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे.

आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाना है: प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में शहीद भगत सिंह और लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी. साथ ही दशहरा और छठ पर्व के महत्व पर प्रकाश डाला. उन्होंने "वोकल फॉर लोकल" और "आत्मनिर्भर भारत" को आगे बढ़ाने का भी संदेश दिया.

दुर्ग में सतनामी समाज का कार्यक्रम (ETV BHARAT)

प्रधानमंत्री जी का संदेश हर वर्ग के लोगों को प्रेरित करता है. यह हम सबको आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मजबूत करता है.- गुरु खुशवंत साहेब, मंत्री, छत्तीसगढ़

durg satnami samaj event
दुर्ग में सतनामी समाज का सम्मान समारोह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सतनामी समाज का भव्य सम्मान समारोह: इसके बाद मठपारा वार्ड नंबर 3 के सतनाम भवन में सतनामी समाज द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव थे. शिक्षा, समाजसेवा और संस्कृति के क्षेत्र में अच्छा काम करने वालो को सम्मानित किया गया.

सतनामी समाज के युवा आज शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं. समिति सराहनीय कार्य कर रही है. आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें लोकल उत्पादों को बढ़ावा देना होगा.- गजेंद्र यादव, मंत्री, छत्तीसगढ़

durg satnami samaj event
दुर्ग पहुंचे मंत्री गुरु खुशवंत साहेब. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यादव ने अपने भाषण में भारत-पाकिस्तान क्रिकेट फाइनल मैच का जिक्र भी किया और विश्वास जताया कि भारत विजयी होगा. उनकी बात पर मौजूद लोगों में जोश और उत्साह का माहौल बन गया.

भिलाई में सामूहिक रूप से सुना गया 'मन की बात' प्रोग्राम, सांसद विजय बघेल भी रहे मौजूद
राहुल गांधी की जेन जी से अपील और भारत तोड़ो यात्रा फेल, मुंह के बल गिर रही कांग्रेस: संतोष पांडेय
रायपुर में फिर गिरफ्तार हुआ एक नक्सली, कोरबा के कोयला खदान में करता था मजदूरी, 4 दिन पहले दंपति भी पकड़े गए

For All Latest Updates

TAGGED:

DURG SATNAMI SAMAJMINISTER GAJENDRA YADAVसतनामी समाज का सम्मान समारोहमन की बात कार्यक्रमDURG SATNAMI SAMAJ EVENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.