दुर्ग में सतनामी समाज का सम्मान समारोह, सामूहिक रूप से सुना गया 'मन की बात' कार्यक्रम
दुर्ग में सतनामी समाज के सम्मान समारोह में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 28, 2025 at 9:02 PM IST
दुर्ग: जिले में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 126वें एपिसोड को सामूहिक रूप से सुना गया. यह कार्यक्रम सर्किट हाउस में हुआ. वहीं, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव सतनामी समाज के सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि बनकर उपस्थित रहे. कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, अहिवारा विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा और कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे.
आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाना है: प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में शहीद भगत सिंह और लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी. साथ ही दशहरा और छठ पर्व के महत्व पर प्रकाश डाला. उन्होंने "वोकल फॉर लोकल" और "आत्मनिर्भर भारत" को आगे बढ़ाने का भी संदेश दिया.
प्रधानमंत्री जी का संदेश हर वर्ग के लोगों को प्रेरित करता है. यह हम सबको आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मजबूत करता है.- गुरु खुशवंत साहेब, मंत्री, छत्तीसगढ़
सतनामी समाज का भव्य सम्मान समारोह: इसके बाद मठपारा वार्ड नंबर 3 के सतनाम भवन में सतनामी समाज द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव थे. शिक्षा, समाजसेवा और संस्कृति के क्षेत्र में अच्छा काम करने वालो को सम्मानित किया गया.
सतनामी समाज के युवा आज शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं. समिति सराहनीय कार्य कर रही है. आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें लोकल उत्पादों को बढ़ावा देना होगा.- गजेंद्र यादव, मंत्री, छत्तीसगढ़
यादव ने अपने भाषण में भारत-पाकिस्तान क्रिकेट फाइनल मैच का जिक्र भी किया और विश्वास जताया कि भारत विजयी होगा. उनकी बात पर मौजूद लोगों में जोश और उत्साह का माहौल बन गया.