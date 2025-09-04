दुर्ग: जिले की पुलिस ने तकनीक और त्वरित कार्रवाई के जरिए आम नागरिकों को बड़ी राहत दी है. पुलिस ने 303 नग गुम हुए मोबाइल फोन अलग-अलग राज्यों से बरामद किए हैं. साथ ही उनके वास्तविक मालिकों को सौंप भी दिए हैं. बरामद मोबाइल की कुल अनुमानित कीमत लगभग 70 लाख रुपये आंकी गई है.

कुछ ने तो कुरियर से भेजा वापस: टीम ने तकनीकी विश्लेषण के जरिए मोबाइल की वर्तमान लोकेशन और उसे उपयोग करने वालों की जानकारी जुटाई. कई मामलों में मोबाइल बंद करवाए गए और संबंधित राज्यों की पुलिस की मदद से उसे बरामद किया गया. कुछ मामलों में तो जो लोग गुम मोबाइल पाकर चला रहे थे उन्होंने खुद ही साइबर सेल, सेक्टर-3 को कुरियर कर वापस भेजा.

दुर्ग पुलिस ने रिकवर किए 303 गुम मोबाइल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कुछ केस में आपराधिक मामलों के तहत भी मोबाइल जब्त किए गए हैं. यदि कोई मोबाइल गुम हो जाए तो तुरंत नजदीकी थाना या साइबर सेल से संपर्क करें- विजय अग्रवाल, SSP

7000 हजार से ज्यादा गुम मोबाइल: एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि जिले में करीब 7000 गुम मोबाइल के केस हैं. इन्हें ट्रैक किया जा रहा है. आने वाले समय में और भी मोबाइल रिकवर कर लोगों को वापस किया जाएगा.

दुर्ग पुलिस ने विशेष अभियान के तहत गुम मोबाइलों को बरामद किया है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

साइबर यूनिट का विशेष अभियान: SSP ने बताया कि, एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट के साथ सभी थानों की पुलिस की ओर से गुम हुए मोबाइल की बरामदगी के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है. लोकेशन और तकनीकी माध्यम से अभी 303 मोबाइल बरामद किए गए हैं और असली मालिक को सौंपे गए हैं. आगे भी अभियान जारी रहेगा.

दुर्ग पुलिस ने विशेष अभियान के तहत गुम मोबाइलों को बरामद किया है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस की इस त्वरित और तकनीकी कार्रवाई से न केवल आमजन को बड़ी राहत मिली है, बल्कि साइबर सेल और दुर्ग पुलिस की कार्यकुशलता का भी प्रमाण मिला है. गुम हुए मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी कुल कीमत 70 लाख रुपये है। टीम ने मोबाइल की लोकेशन व उपयोगकर्ता की जानकारी जुटाकर संबंधित राज्यों की पुलिस की मदद से मोबाइल बरामद किए। कुछ मोबाइल खुद मालिकों तक कुरियर से पहुंचे.