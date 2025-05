ETV Bharat / state

दुर्ग पुलिस ने चेन स्नेचिंग के मामलों का किया खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार - DURG POLICE

Published : May 12, 2025

दुर्ग: जिले में चेन स्नेचिंग की लगातार हो रही घटनाओं पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. चेन स्नेचिंग के आरोपी गिरफ्तार: पुलिस ने कुल 09 अपराधों में लिप्त तीन आरोपियों को पकड़ा है, जिनमें दो मुख्य आरोपी दीपक सिंह और सूरज उड़िया शामिल हैं, जबकि चोरी की गई सोने की चेन को बाजार मूल्य से कम कीमत पर खरीदने वाली महिला मंजू साहू को भी गिरफ्तार किया गया है. दुर्ग पुलिस (ETV Bharat Chhattisgarh)

