ETV Bharat / state

दुर्ग में 2 स्कॉर्पियो से 6 करोड़ 60 लाख रुपए कैश मिले, हवाला कारोबार की आशंका

दुर्ग में 2 वाहनों से मिले 6 करोड़ 60 लाख रुपए ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : September 20, 2025 at 2:17 PM IST 2 Min Read