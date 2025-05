ETV Bharat / state

साले ने जीजा के दुकान से की 40 लाख की चोरी, भेद खुलने पर आरोपी बोला ''जुर्म कबूल है'' - ACCUSED SENT TO JAIL ON REMAND

साले ने की जीजा के यहां चोरी ( ETV Bharat )

Published : May 18, 2025 at 7:18 AM IST | Updated : May 18, 2025 at 7:26 AM IST

दुर्ग: घर का भेदी लंका ढाए मुहावरा तो आपने सुना ही होगा. दुर्ग में भी घर के भेदी ने जीजा के पैसे पर हाथ साफ कर दिया. पूरा मामला दुर्ग बस स्टैंड इलाके का है. दुर्ग बस स्टैंड में संकल्प फॉर्मेसी नाम की दुकान है. दुकान के मालिक का नाम पीयूष त्रिपाठी है. फरियादी पीयूष त्रिपाठी का आरोप है कि उसकी दुकान में बिलिंग का काम बृजमोहन दुबे नाम का शख्स देखता है. बृजमोहन दुबे रिश्ते में पीयूष त्रिपाठी का साला लगता है. आरोप है कि साले बृजमोहन दुबे ने दुकान में बिलिंग करते हुए लंबे वक्त में करीब 40 लाख का गबन कर दिया. साले ने जीजा को लगाई 40 लाख की चपत: प्रार्थी पीयूष त्रिपाठी के मुताबिक उसका साला लंबे वक्त से दुकान में बिलिंग और कैश का काम संभाल रहा था. इस दौरान उसनें खातों में हेराफेरी कर करीब 40 लाख की रकम थोड़ा थोड़ा करके गायब कर दिया. अकाउंट की ऑडिट के दौरान जब पैसों का मिलान किया गया तो चोरी पकड़ी गई. दुकान के मालिक ने अपने ही साले के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई.

