दुर्ग: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है. इस जिले में अब जुआ खेलने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है. इसमें कई नामचीन लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं. शनिवार देर रात को दुर्ग भिलाई पुलिस ने एक ऐसी ही कार्रवाई में कुल 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से पुलिस को भारी मात्रा में कैश भी बरामद हुआ है.

11 जुआरी गिरफ्तार, 2 लाख से ज्यादा कैश बरामद: दुर्ग के सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि पुलिस को वैशाली नगर इलाके में जुआ खेलने की सूचना मिली थी. जिसके बाद पुलिस छापेमार कार्रवाई की. इस एक्शन में कुल 11 जुआरी गिरफ्तार किए गए हैं. इनके पास से पुलिस ने कुल 2 लाख 18 हजार रुपये बरामद किए हैं. जुआ खेल रहे आरोपियों के पास से पुलिस ने 10 मोबाइल फोन और 52 पत्ती ताश भी बरामद किए हैं.

दुर्ग भिलाई में जुएबाजी पर एक्शन (ETV BHARAT)

पुलिस को लंबे समय से इस इलाके में जुआरियों और जुआ खेलने की शिकायत मिल रही थी. इस आधार पर विशेष टीम बनाई गई और शनिवार रात गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई. इस कार्रवाई में कुल 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है. जिसमें कई नामचीन लोग भी शामिल हैं. पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है- सत्यप्रकाश तिवारी, सीएसपी

दुर्ग सीएसपी ने बताया कि इस कार्रवाई में मशहूर कैटरर्स बंटी जलाराम भी शामिल है. उसको जुआ खेलते रंगेहाथों गिरफ्तार किया गया है. पुलिस का कहना है कि आने वाले समय में भी इस तरह के छापे जारी रहेंगे.