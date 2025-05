ETV Bharat / state

दुर्ग पुलिस के हत्थे चढ़ा बड़ा ठग, 70 लाख की धोखाधड़ी का आरोप - DURG POLICE ARRESTED FRAUDSTER

दुर्ग में ठगी का आरोपी गिरफ्तार ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 19, 2025 at 4:05 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 5:13 PM IST 3 Min Read

दुर्ग: छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्रियल सिटी के तौर पर मशहूर दुर्ग भिलाई में बड़ी ठगी का पर्दाफाश दुर्ग भिलाई पुलिस ने किया है. 70 लाख रुपये की ठगी करने वाले शातिर ठग को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी का नाम पिंटू सोनकर है. टूर पैकेज और जमीन का लालच देकर ठगी: दुर्ग पुलिस के सीएसपी हरीश पाटिल ने बताया कि आरोपी ने जमीन, सोने के सिक्के और गोवा टूर पैकेज का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपये की ठगी की. पिंटू सोनकर के खिलाफ साल 2022 में भिलाई तीन क्षेत्र की निवासी सुषमा सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी. दुर्ग में ठग गिरफ्तार (ETV BHARAT)

