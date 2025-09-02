ETV Bharat / state

दुर्ग में फौजी की पत्नी मौत केस में एक्शन, पति और गर्लफ्रेंड के साथ सास ससुर गिरफ्तार - DURG POLICE ACTION

दुर्ग में एक फौजी की पत्नी ने 29 अगस्त के दिन जान दे दी थी. पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Published : September 2, 2025 at 1:29 PM IST

दुर्ग: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में प्रीति सिंह मौत केस में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. इस केस में कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. दुर्ग पुलिस सीएसपी हर्षित मेहर ने इस बात की जानकारी मीडिया को दी है. हर्षित मेहर ने बताया कि कि प्रीति लगातार मानसिक प्रताड़ना झेल रही थी. इस वजह से उसने यह घातक कदम उठाया.

प्रीति सिंह मौत केस में कुल चार आरोपी गिरफ्तार: दुर्ग सीएसपी हर्षित मेहर ने बताया कि मृतका के पति मुकेश सिंह, उसकी गर्लफ्रेंड और सास-ससुर को गिरफ्तार किया गया है. उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने चारों को जेल भेज दिया है.

यह मामला अब हत्या की आशंका की ओर भी इशारा कर रहा है, क्योंकि मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रीति की मौत के पीछे उसके पति के अवैध संबंध और मानसिक प्रताड़ना मुख्य कारण हैं. इस केस में हमने कथित ऑडियो क्लिप और अन्य सबूतों के आधार पर जांच की और चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है- हर्षित मेहर, सीएसपी, दुर्ग भिलाई

क्या है पूरा मामला ?: 29 अगस्त 2025 को दुर्ग के मोहन नगर थाने में एक 25 साल की महिला प्रीति सिंह ने जान दे दी थी. इस घटना की सूचना पुलिस को मिली. उसके बाद जांच आगे बढ़ाई गई. प्रीति सिंह के परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि मुकेश सिंह के दूसरी महिला से संबंध थे. इस बात को लेकर लगातार विवाद होता था. इस बार तीज के दिन भी प्रीति के साथ मुकेश का विवाद हुआ.

मुकेश और उसकी गर्लफ्रेंड पर धमकी देने का आरोप: दुर्ग पुलिस को की गई शिकायत में प्रीति सिंह के परिजनों ने दावा किया कि मुकेश और उसकी गर्लफ्रेंड ने प्रीति को प्रताड़ित किया. जिसके बाद उसने 29 अगस्त को यह खौफनाक कदम उठा लिया. घटना वाले दिन, तीज के मौके पर प्रीति और मुकेश की गर्लफ्रेंड के बीच फोन पर जमकर विवाद हुआ. इस दौरान कथित तौर पर गर्लफ्रेंड की ओर से प्रीति को धमकी भी दी गई. परिजनों का दावा है कि इस विवाद का ऑडियो उनके पास मौजूद है, जिसे उन्होंने सबूत के तौर पर पुलिस को सौंप दिया है.

शुरुआती जांच में अवैध संबंधों के कारण विवाद सामने आया है. हम ऑडियो रिकॉर्डिंग के अलावा इस केस की और जांच कर रहे हैं- हर्षित मेहर,सीएसपी दुर्ग

दुर्ग पुलिस ने इस केस में सभी साक्ष्यों की जांच करने की बात कही है. पुलिस का कहना है कि तफ्तीश पूरी होने के बाद इस केस में और आगे जानकारी दी जाएगी.

TAGGED:

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

