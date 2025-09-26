ETV Bharat / state

दुर्ग में शराब दुकान का भारी विरोध, भजन कीर्तन से प्रदर्शन, मौके पर पहुंचा प्रशासन

दुर्ग के शिवाजी नगर वासियों ने खुर्सीपार हाईवे के पास विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है.

SHIVAJI NAGAR KHURSIPAR
दुर्ग में शराब दुकान के खिलाफ धरना प्रदर्शन (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 26, 2025 at 5:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों के रिहायशी इलाकों में खोले जाने को लेकर हमेशा से विरोध प्रदर्शन होता रहा है. इस बार स्टील सिटी दुर्ग भिलाई के शिवाजी नगर में लोगों ने शराब दुकान का विरोध तेज कर दिया है. लोगों ने खुर्सीपार हाईवे के पास हल्ला बोला. लोगों का कहना है कि खुर्सीपार हाईवे के पास स्थित शराब दुकान को हटाकर वार्ड नंबर 51 शिवाजी नगर का प्रस्ताव है. इसका हम लोग विरोध करते हैं. लोग भजन कीर्तन के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

500 से अधिक लोगों का प्रदर्शन: वार्ड वासियों ने साफ कहा है कि किसी भी हाल में यहां शराब दुकान नहीं खुलने देंगे. विरोध प्रदर्शन में 500 से अधिक महिलाएं और स्कूली बच्चे भी शामिल हैं. महिलाएं गैस सिलेंडर और चूल्हा लाकर खाना बनाने की तैयारी कर रही हैं, वहीं भजन-कीर्तन कर माहौल को शांतिपूर्ण ढंग से विरोध का रूप दिया जा रहा है.

दुर्ग में शराब दुकान के खिलाफ लोगों में गुस्सा (ETV BHARAT)

पुलिस प्रशासन ने संभाला मोर्चा: भारी संख्या में महिलाओं के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन की टीम भी एक्टिव है. आबकारी विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई है. जैसे ही लोगों को शराब दुकान में शराब और अन्य सामग्री पहुंचने की जानकारी मिली यहां पर लोगों को जमावड़ा जुटना शुरू हो गया. प्रदर्शनकारी महिलाएं हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं, जिन पर लिखा है पुलिस की जिम्मेदारी सुरक्षा है, दारू की रखवाली नहीं. लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और प्रशासन से साफ कह दिया है कि यहां किसी भी हाल में शराब दुकान नहीं खुलने देंगे.

Durg police administration team
दुर्ग पुलिस प्रशासन की टीम (ETV BHARAT)

शिवाजी नगर में स्कूल, अस्पताल और मंदिर मौजूद हैं. बच्चे रोज़ाना इसी रास्ते से आते-जाते हैं. अगर शराब दुकान खुल गया तो माहौल बिगड़ने की पूरी आशंका है. इसलिए हम विरोध कर रहे हैं- सरिता देवी, स्थानीय महिला

लोगों ने प्रशासन को दी चेतावनी: प्रदर्श कर रहे लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि शराब दुकान खुलने से हजारों लोग प्रभावित होंगे और किसी अनहोनी की स्थिति में जिम्मेदार कौन होगा.

Durg News
मूर्ति और भजन के साथ शराब दुकान का विरोध (ETV BHARAT)

इस शराब दुकान की वजह से यहां माहौल खराब होगा. हमें पढ़ने लिखने के लिए स्कूल आने जाने में दिक्कत होगी- स्वीटी, छात्रा

Protest against liquor shop in Durg
तख्तियां लेकर लोग कर रहे विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)

प्रशासन ने संभाला मोर्चा: शराब दुकान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गई है. दुर्ग जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और इस मुद्दे का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है. लोगों का कहना है कि जब तक यहां से शराब दुकान हटाने का फैसला नहीं हो जाता तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा.

बस्ती के बीच शराब दुकान खोलने का विरोध, रहवासियों ने किया हंगामा

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस, चैतन्य बघेल पर अब EOW का शिकंजा, 6 अक्टूबर तक मिली रिमांड, एक और गिरफ्तारी भी

बजरंग दल ने की शराबबंदी की मांग, प्रदेश बंद की दी चेतावनी, कांग्रेस ने बताया नौटंकी, भाजपा ने कहा- सरकार कर रही विचार

For All Latest Updates

TAGGED:

PROTEST AGAINST LIQUOR SHOPSHIVAJI NAGAR KHURSIPARछत्तीसगढ़ में शराब दुकानस्टील सिटी दुर्ग भिलाईDURG PEOPLE PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.