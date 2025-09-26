दुर्ग में शराब दुकान का भारी विरोध, भजन कीर्तन से प्रदर्शन, मौके पर पहुंचा प्रशासन
दुर्ग के शिवाजी नगर वासियों ने खुर्सीपार हाईवे के पास विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 26, 2025 at 5:14 PM IST
दुर्ग: छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों के रिहायशी इलाकों में खोले जाने को लेकर हमेशा से विरोध प्रदर्शन होता रहा है. इस बार स्टील सिटी दुर्ग भिलाई के शिवाजी नगर में लोगों ने शराब दुकान का विरोध तेज कर दिया है. लोगों ने खुर्सीपार हाईवे के पास हल्ला बोला. लोगों का कहना है कि खुर्सीपार हाईवे के पास स्थित शराब दुकान को हटाकर वार्ड नंबर 51 शिवाजी नगर का प्रस्ताव है. इसका हम लोग विरोध करते हैं. लोग भजन कीर्तन के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
500 से अधिक लोगों का प्रदर्शन: वार्ड वासियों ने साफ कहा है कि किसी भी हाल में यहां शराब दुकान नहीं खुलने देंगे. विरोध प्रदर्शन में 500 से अधिक महिलाएं और स्कूली बच्चे भी शामिल हैं. महिलाएं गैस सिलेंडर और चूल्हा लाकर खाना बनाने की तैयारी कर रही हैं, वहीं भजन-कीर्तन कर माहौल को शांतिपूर्ण ढंग से विरोध का रूप दिया जा रहा है.
पुलिस प्रशासन ने संभाला मोर्चा: भारी संख्या में महिलाओं के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन की टीम भी एक्टिव है. आबकारी विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई है. जैसे ही लोगों को शराब दुकान में शराब और अन्य सामग्री पहुंचने की जानकारी मिली यहां पर लोगों को जमावड़ा जुटना शुरू हो गया. प्रदर्शनकारी महिलाएं हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं, जिन पर लिखा है पुलिस की जिम्मेदारी सुरक्षा है, दारू की रखवाली नहीं. लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और प्रशासन से साफ कह दिया है कि यहां किसी भी हाल में शराब दुकान नहीं खुलने देंगे.
शिवाजी नगर में स्कूल, अस्पताल और मंदिर मौजूद हैं. बच्चे रोज़ाना इसी रास्ते से आते-जाते हैं. अगर शराब दुकान खुल गया तो माहौल बिगड़ने की पूरी आशंका है. इसलिए हम विरोध कर रहे हैं- सरिता देवी, स्थानीय महिला
लोगों ने प्रशासन को दी चेतावनी: प्रदर्श कर रहे लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि शराब दुकान खुलने से हजारों लोग प्रभावित होंगे और किसी अनहोनी की स्थिति में जिम्मेदार कौन होगा.
इस शराब दुकान की वजह से यहां माहौल खराब होगा. हमें पढ़ने लिखने के लिए स्कूल आने जाने में दिक्कत होगी- स्वीटी, छात्रा
प्रशासन ने संभाला मोर्चा: शराब दुकान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गई है. दुर्ग जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और इस मुद्दे का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है. लोगों का कहना है कि जब तक यहां से शराब दुकान हटाने का फैसला नहीं हो जाता तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा.