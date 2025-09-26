ETV Bharat / state

दुर्ग में शराब दुकान का भारी विरोध, भजन कीर्तन से प्रदर्शन, मौके पर पहुंचा प्रशासन

दुर्ग: छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों के रिहायशी इलाकों में खोले जाने को लेकर हमेशा से विरोध प्रदर्शन होता रहा है. इस बार स्टील सिटी दुर्ग भिलाई के शिवाजी नगर में लोगों ने शराब दुकान का विरोध तेज कर दिया है. लोगों ने खुर्सीपार हाईवे के पास हल्ला बोला. लोगों का कहना है कि खुर्सीपार हाईवे के पास स्थित शराब दुकान को हटाकर वार्ड नंबर 51 शिवाजी नगर का प्रस्ताव है. इसका हम लोग विरोध करते हैं. लोग भजन कीर्तन के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

500 से अधिक लोगों का प्रदर्शन: वार्ड वासियों ने साफ कहा है कि किसी भी हाल में यहां शराब दुकान नहीं खुलने देंगे. विरोध प्रदर्शन में 500 से अधिक महिलाएं और स्कूली बच्चे भी शामिल हैं. महिलाएं गैस सिलेंडर और चूल्हा लाकर खाना बनाने की तैयारी कर रही हैं, वहीं भजन-कीर्तन कर माहौल को शांतिपूर्ण ढंग से विरोध का रूप दिया जा रहा है.

दुर्ग में शराब दुकान के खिलाफ लोगों में गुस्सा (ETV BHARAT)

पुलिस प्रशासन ने संभाला मोर्चा: भारी संख्या में महिलाओं के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन की टीम भी एक्टिव है. आबकारी विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई है. जैसे ही लोगों को शराब दुकान में शराब और अन्य सामग्री पहुंचने की जानकारी मिली यहां पर लोगों को जमावड़ा जुटना शुरू हो गया. प्रदर्शनकारी महिलाएं हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं, जिन पर लिखा है पुलिस की जिम्मेदारी सुरक्षा है, दारू की रखवाली नहीं. लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और प्रशासन से साफ कह दिया है कि यहां किसी भी हाल में शराब दुकान नहीं खुलने देंगे.