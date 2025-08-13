दुर्ग: भिलाई दुर्ग में भू माफियाओं ने सैकड़ों एकड़ सरकारी और निजी जमीन को निजी व्यक्तियों के नाम दर्जकर उसका सौदा कर दिया है. इतना ही नहीं सरकारी जमीन को बैंक में गिरवी रखकर करोड़ों रुपयों का लोन भी पास कर लिया गया है.

दुर्ग में सैकड़ों एकड़ जमीन हेराफेरी: पूरा मामला दुर्ग जिले के मुरमुंदा पटवारी हल्का का है. जहां एक ही पटवारी हल्का में भू माफियाओं ने बड़े जमीन घोटाले को अंजाम दिया है. मुरमुंदा पटवारी हल्का के ग्राम मुरमुंदा, अछोटी, चेटुवा, बोरसी गांवों में बड़े पैमाने पर जमीनों की हेराफेरी पकड़ी गई है. भू माफियाओं ने चारों गांव के 765 एकड़ से अधिक शासकीय और निजी जमीनों का फर्जी तरीके से बटांकन कर अलग-अलग व्यक्तियों के नाम दर्ज कर दिया.

दुर्ग सैकड़ों एकड़ जमीन हेराफेरी पर कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

जमीन की हेराफेरी ठीक करने का दावा: इस मामले में जिला प्रशासन ने राज्य सरकार के भू-राजस्व अभिलेख शाखा के आयुक्त को भी मामले की जानकारी दी है. जिसके बाद विभाग ने आनन फानन में जांच शुरू की. जांच में खुलासा हुआ कि मुरमुंदा हल्का क्रमांक 16 पटवारी की आईडी हैक कर जमीन घोटाले को अंजाम दिया गया है.

दुर्ग संभाग के आयुक्त सत्यनारायण राठौर ने बताया " लगभग 765 एकड़ जमीन में हेराफेरी की गई. दूसरे जिले से मुरमुंदा हल्का के पटवारी का आईडी पासवर्ड हैक कर शासकीय और प्राइवेज जमीन में काफी गड़बड़ी की शिकायत आई थी. धारा 115\16 के तहत एसडीएम ने प्रकरण दर्ज किया. जितनी भी गड़बड़ी हुई उसे ठीक कर लिया गया है. भूस्वामी में गड़बड़ी को ठीक कर दिया गया है."

दुर्ग में 765 एकड़ जमीन घोटाला (ETV Bharat Chhattisgarh)

जमीन हेराफेरी के दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी: आयुक्त ने बताया कि आईडी कैसे हैक हुई है कि इसके बारे में एनआईसी से क्लियर जानकारी नहीं मिल पाई है. जैसे ही इसकी जानकारी मिलेगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जमीन घोटाला में बड़ा सिंडिकेट: इस जमीन घोटाले में एक बड़ा सिंडिकेट द्वारा शासकीय और निजी जमीन दूसरे के नाम पर किए जाने का खुलासा हुआ है. सिंडिकेट के तार रायपुर, दुर्ग,जांजगीरी चांपा, रायगढ़, कोरबा समेत अन्य जिलों से भी जुड़े हैं. इस बात का भी खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने दिनूराम यादव पिता सूरज यादव, एसराम पिता बुधराम, शियाकांत वर्मा, हरिशचन्द्र निषाद, सुरेन्द्र कुमार, जयंत समेत कई नामों पर फर्जी तरीके से शासकीय जमीनों का बोगस खसरा दर्ज कर दिया. इसके बाद फर्जी ऋण पुस्तिका के माध्यम से बैंक से लोन भी पास करा लिया गया.

सरकारी और निजी जमीन का सौदा (ETV Bharat Chhattisgarh)

दिनूराम यादव को 25 जून 2025 को करीब 46 लाख और एक अन्य शाखा से दूसरे किसान को 2 जुलाई 2025 को 36 लाख रुपये लोन की अप्लाई किया था.किसान की ऋण पुस्तिका की पड़ताल करने पर जमीन घोटाले का खुलासा हुआ.

जमीन की हेराफेरी में मुरामुंदा में 75 हेक्टेयर शासकीय और 22 हेक्टेयर निजी जमीन, अछोटी में शासकीय 45.304 हेक्टेयर और 27.087 निजी जमीन, चेटवा में शासकीय 87.524 हेक्टेयर जमीन और बोरसी में 47.742 हेक्टेयर निजी जमीनों को दूसरे के नाम कर गड़बड़ी की गई है.

दुर्ग जमीन हेराफेरी पर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान (ETV Bharat Chhattisgarh)

गृह मंत्री ने कहा,- कोई भी हो होगी कार्रवाई: डिप्टी सीएम व जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा मंगलवार को जिले की समीक्षा बैठक में शामिल हुए. 765 एकड़ जमीन घोटाले के बारे में उनसे पूछने पर कहा "मीडिया के माध्यम जानकारी मिली है. 765 इंच जमीन की गड़बड़ी भी नहीं होनी चाहिए. इतनी बड़ी हेराफेरी कोई कर रहा है तो इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी. विजय शर्मा ने कहा कि कोई भी सिंडिकेट हो ये विष्णुदेव की सरकार है, इस सरकार में सुशासन है तो सुदर्शन भी है."

वही इस जिला प्रशासन ने भुइयां ऐप में छेड़छाड़ कर शासकीय और निजी जमीन हेराफेरी पर कार्रवाई की है. नया खसरा नंबर सृजित करने वाले पाटन के पटवारी मनोज नायक और मुरमुंदा के पटवारी कृष्ण कुमार सिन्हा को निलंबित कर दिया है, साथ ही 18 पटवारियों का दूसरे हल्का में तबादला किया गया है.