ETV Bharat / state

करवाचौथ की रात हुई हत्या का खुलासा, शराब-सिगरेट के विवाद में हुआ था मर्डर, एक नाबालिग समेत तीन गिरफ्तार

शराब और सिगरेट को लेकर हुआ विवाद: पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या की वजह मामूली विवाद था, जो शराब और सिगरेट पीने को लेकर हुआ. पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने गुस्से में आकर अनिल यादव पर हमला किया. उन्होंने बताया कि वारदात के वक्त पास में पड़ी लकड़ी की बत्तियों और पत्थरों से अनिल के सिर पर वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

दुर्ग: पंचशील नगर में करवाचौथ की रात हुई युवक अनिल यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. इस हत्याकांड में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है. पकड़े गए आरोपियों के नाम साहिल टंडन उर्फ भोको, भुवन साहू और एक अपचारी बालक है.

10 अक्टूबर की रात लापता हुआ था युवक: यह घटना 10 अक्टूबर की रात की है. अनिल यादव स्कूटी लेकर घर से बिना बताए निकला था और वापस नहीं लौटा. अगले दिन सुबह 11 अक्टूबर को पंचशील नगर बिजली ऑफिस के पास उसकी खून से लथपथ लाश मिली. मौके पर उसकी काली रंग की एक्टिवा भी गिरी हुई पाई गई. सिर पर गंभीर चोट के निशान थे, जिससे साफ हो गया कि यह हत्या का मामला है.

CCTV और मुखबिर की सूचना से मिली सफलता: मामले की रिपोर्ट अनिल के भाई भरत यादव ने सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी. पुलिस ने अपराध क्रमांक 490/2025 धारा 103(1) बीएनएस के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एक विशेष टीम बनाई गई. पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर तीनों आरोपियों को पकड़ा.

न्यायिक रिमांड पर भेजे गए आरोपी: आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है. इस खुलासे के बाद इलाके में फैली दहशत और अफवाहों पर कुछ हद तक विराम लगा है. पुलिस का कहना है कि इस मामले में और भी जांच जारी है और अगर किसी और की संलिप्तता पाई जाती है, तो उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा.