दुर्ग: जिले के जे.आर.डी. सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा है. ये आरोप कुछ छात्रों और फिर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने लगाया. विवाद बढ़ने पर स्कूल पहुंचकर प्रदर्शन भी किया गया. वहीं, स्कूल प्रबंधन का कहना है कि केवल लंबे बाल वाले छात्रों को बाल कटवाने की सलाह दी गई थी.

क्या है पूरा मामला?: कुछ छात्रों का कहना है कि, वे ब्राह्मण हैं और धार्मिक शिखा (चोटी) रखना उनका धर्म है. इसी चोटी को काटने प्रिंसिपल मैडम ने कहा. इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुईं. छात्रों का यह भी दावा है कि यह पहली बार नहीं है, प्रिंसिपल अक्सर उन्हें अलग-अलग तरीकों से प्रताड़ित करती हैं.

हम लोग को चोटी के लिए प्रिंसिपल मैम ने उठाया. मैंने कहा कि,मैं ब्राह्मण हूं मैम फिर भी मुझे कहा गया कि इसे काट के आना- छात्र

स्कूल में हंगामा: छात्रों से ये बाद हिंदू संगठनों तक पहुंची. घटना की जानकारी सामने आते ही स्कूल में हंगामा मच गया. आरोप यह भी लगा कि, परीक्षा के दौरान कुछ छात्रों को प्रिंसिपल ने क्लास से बाहर निकाला. बजरंग दल के सदस्य भी स्कूल पहुंच गए और प्रिंसिपल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

हम सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं. शिखा को लेकर, तिलक को लेकर, कलावे को लेकर टारगेट किया जाता है. पहले भी ये घटना हुई है. मैडम का पहले ट्रांसफर भी हो चुका है- सौरभ देवांगन, बजरंग दल कार्यकर्ता

स्कूल प्रबंधन ने किया आरोपों से इनकार: स्कूल के एक टीचर ने कहा कि, किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं था. केवल लंबे बाल रखने वाले छात्रों को साफ-सुथरे दिखने के लिए बाल कटवाने की सलाह दी गई थी.

जो भी व्यवस्था बनती है वह सिर्फ अनुशासन के हिसाब से बनती है. बच्चे क्या बताना चाहते हैं, किसके प्रभाव में कह रहे वो मैं नहीं कह सकता. -आरके दुबे, टीचर जे.आर.डी. सरकारी स्कूल

एक तरफ प्रिंसिपल पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है तो दूसरी तरफ प्रबंधन अनुशासन और व्यवस्था की बात कर रहा है. किसी विशेष धर्म या समुदाय को टारगेट नहीं करने की बात कही जा रही है. स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया. सबका पक्ष जानकर माहौल को शांत कराया गया.