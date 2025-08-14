ETV Bharat / state

दुर्ग के जितेन्द्र वर्मा बने भाजपा प्रदेश मंत्री, जिले में खुशी की लहर - CHHATTISGARH BJP

मंत्री बनने के बाद जितेन्द्र वर्मा ने पार्टी के वरिष्ठ नेतओं का आभार जताया है.

CHHATTISGARH BJP STATE MINISTER
भाजपा प्रदेश मंत्री दुर्ग (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 14, 2025 at 11:12 AM IST

3 Min Read

भिलाई\दुर्ग: भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी में दुर्ग जिले के बीजेपी नेता जितेन्द्र वर्मा को प्रदेश मंत्री बनाए जाने की घोषणा के बाद पूरे जिले में खुशी का माहौल है. पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें मिठाई खिलाई और फूलों की मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया. जगह-जगह पर कार्यकर्ताओं ने उनकी नियुक्ति को संगठन के लिए गर्व का क्षण बताया और पार्टी नेतृत्व के इस निर्णय का स्वागत किया.

जितेंद्र वर्मा भाजपा के प्रदेश मंत्री: प्रदेश मंत्री बनने के बाद जितेन्द्र वर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि वे पार्टी के एक साधारण बूथ स्तर के कार्यकर्ता रहे हैं, और ऐसे छोटे से कार्यकर्ता को प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में मंत्री का दायित्व सौंपना उनके लिए गौरव और जिम्मेदारी दोनों है.

भाजपा प्रदेश मंत्री दुर्ग (ETV Bharat Chhattisgarh)

बीजेपी पार्टी का जताया आभार: जितेंद्र वर्मा ने वरिष्ठ नेताओं और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का आभार व्यक्त करते हुए कहा "संगठन ने उन पर जो भरोसा जताया है, उसे वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे." उन्होंने यह भी कहा कि दुर्ग जिले के सभी कार्यकर्ताओं का प्रेम, समर्थन और सहयोग ही उनकी ताकत है. वे इसे संगठन को और मजबूत करने में लगाएंगे.

जितेन्द्र वर्मा ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य पार्टी की नीतियों और विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना और हर स्तर पर संगठन को मजबूत करना है. यह पद सिर्फ सम्मान नहीं, बल्कि सेवा का अवसर है, और वे इसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाने के लिए संकल्पबद्ध हैं. उनकी नियुक्ति से कार्यकर्ताओं में नया उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है, जिससे आने वाले दिनों में दुर्ग जिले में भाजपा की गतिविधियां और तेज होने की संभावना है.

छत्तीसगढ़ भाजपा पदाधिकारी लिस्ट: छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बुधवार को प्रदेश पदाधिकारियों की लिस्ट जारी की. इस लिस्ट में 47 नए चेहरों को मौका दिया गया है. 8 नेताओं को उपाध्यक्ष बनाया गया है. 3 महामंत्री बनाए गए हैं. 8 मंत्री बनाए गए हैं. 12 प्रवक्ता बनाए गए हैं. इसके अलावा एक कोषाध्यक्ष, एक कार्यालय मंत्री और एक सह कार्यालय मंत्री बनाया गया है. राहुल योगराज टिकरिहा बने युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष, विभा अवस्थी भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष और हेमंत पाणिग्रही को मीडिया संयोजक बनाया गया है.

रायपुर में तिरंगा यात्रा, मुख्यमंत्री हुए शामिल, शहीद स्मारक से मरीन ड्राइव तक देश भक्ति की धुन
वोट चोरी पर रायपुर में एनएसयूआई का उग्र प्रदर्शन, मशाल रैली निकालकर बीजेपी को दी ये चेतावनी
15 अगस्त को रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम, मुख्यमंत्री लेंगे परेड की सलामी, जानिए रूट डायवर्जन और पार्किंग प्लान

भिलाई\दुर्ग: भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी में दुर्ग जिले के बीजेपी नेता जितेन्द्र वर्मा को प्रदेश मंत्री बनाए जाने की घोषणा के बाद पूरे जिले में खुशी का माहौल है. पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें मिठाई खिलाई और फूलों की मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया. जगह-जगह पर कार्यकर्ताओं ने उनकी नियुक्ति को संगठन के लिए गर्व का क्षण बताया और पार्टी नेतृत्व के इस निर्णय का स्वागत किया.

जितेंद्र वर्मा भाजपा के प्रदेश मंत्री: प्रदेश मंत्री बनने के बाद जितेन्द्र वर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि वे पार्टी के एक साधारण बूथ स्तर के कार्यकर्ता रहे हैं, और ऐसे छोटे से कार्यकर्ता को प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में मंत्री का दायित्व सौंपना उनके लिए गौरव और जिम्मेदारी दोनों है.

भाजपा प्रदेश मंत्री दुर्ग (ETV Bharat Chhattisgarh)

बीजेपी पार्टी का जताया आभार: जितेंद्र वर्मा ने वरिष्ठ नेताओं और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का आभार व्यक्त करते हुए कहा "संगठन ने उन पर जो भरोसा जताया है, उसे वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे." उन्होंने यह भी कहा कि दुर्ग जिले के सभी कार्यकर्ताओं का प्रेम, समर्थन और सहयोग ही उनकी ताकत है. वे इसे संगठन को और मजबूत करने में लगाएंगे.

जितेन्द्र वर्मा ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य पार्टी की नीतियों और विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना और हर स्तर पर संगठन को मजबूत करना है. यह पद सिर्फ सम्मान नहीं, बल्कि सेवा का अवसर है, और वे इसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाने के लिए संकल्पबद्ध हैं. उनकी नियुक्ति से कार्यकर्ताओं में नया उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है, जिससे आने वाले दिनों में दुर्ग जिले में भाजपा की गतिविधियां और तेज होने की संभावना है.

छत्तीसगढ़ भाजपा पदाधिकारी लिस्ट: छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बुधवार को प्रदेश पदाधिकारियों की लिस्ट जारी की. इस लिस्ट में 47 नए चेहरों को मौका दिया गया है. 8 नेताओं को उपाध्यक्ष बनाया गया है. 3 महामंत्री बनाए गए हैं. 8 मंत्री बनाए गए हैं. 12 प्रवक्ता बनाए गए हैं. इसके अलावा एक कोषाध्यक्ष, एक कार्यालय मंत्री और एक सह कार्यालय मंत्री बनाया गया है. राहुल योगराज टिकरिहा बने युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष, विभा अवस्थी भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष और हेमंत पाणिग्रही को मीडिया संयोजक बनाया गया है.

रायपुर में तिरंगा यात्रा, मुख्यमंत्री हुए शामिल, शहीद स्मारक से मरीन ड्राइव तक देश भक्ति की धुन
वोट चोरी पर रायपुर में एनएसयूआई का उग्र प्रदर्शन, मशाल रैली निकालकर बीजेपी को दी ये चेतावनी
15 अगस्त को रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम, मुख्यमंत्री लेंगे परेड की सलामी, जानिए रूट डायवर्जन और पार्किंग प्लान

For All Latest Updates

TAGGED:

CHHATTISGARH BJP STATE MINISTERDURG NEWSभाजपा प्रदेश मंत्री दुर्गछत्तीसगढ़ भाजपा पदाधिकारीCHHATTISGARH BJP

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.