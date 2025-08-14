भिलाई\दुर्ग: भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी में दुर्ग जिले के बीजेपी नेता जितेन्द्र वर्मा को प्रदेश मंत्री बनाए जाने की घोषणा के बाद पूरे जिले में खुशी का माहौल है. पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें मिठाई खिलाई और फूलों की मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया. जगह-जगह पर कार्यकर्ताओं ने उनकी नियुक्ति को संगठन के लिए गर्व का क्षण बताया और पार्टी नेतृत्व के इस निर्णय का स्वागत किया.

जितेंद्र वर्मा भाजपा के प्रदेश मंत्री: प्रदेश मंत्री बनने के बाद जितेन्द्र वर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि वे पार्टी के एक साधारण बूथ स्तर के कार्यकर्ता रहे हैं, और ऐसे छोटे से कार्यकर्ता को प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में मंत्री का दायित्व सौंपना उनके लिए गौरव और जिम्मेदारी दोनों है.

भाजपा प्रदेश मंत्री दुर्ग (ETV Bharat Chhattisgarh)

बीजेपी पार्टी का जताया आभार: जितेंद्र वर्मा ने वरिष्ठ नेताओं और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का आभार व्यक्त करते हुए कहा "संगठन ने उन पर जो भरोसा जताया है, उसे वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे." उन्होंने यह भी कहा कि दुर्ग जिले के सभी कार्यकर्ताओं का प्रेम, समर्थन और सहयोग ही उनकी ताकत है. वे इसे संगठन को और मजबूत करने में लगाएंगे.

जितेन्द्र वर्मा ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य पार्टी की नीतियों और विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना और हर स्तर पर संगठन को मजबूत करना है. यह पद सिर्फ सम्मान नहीं, बल्कि सेवा का अवसर है, और वे इसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाने के लिए संकल्पबद्ध हैं. उनकी नियुक्ति से कार्यकर्ताओं में नया उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है, जिससे आने वाले दिनों में दुर्ग जिले में भाजपा की गतिविधियां और तेज होने की संभावना है.

छत्तीसगढ़ भाजपा पदाधिकारी लिस्ट: छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बुधवार को प्रदेश पदाधिकारियों की लिस्ट जारी की. इस लिस्ट में 47 नए चेहरों को मौका दिया गया है. 8 नेताओं को उपाध्यक्ष बनाया गया है. 3 महामंत्री बनाए गए हैं. 8 मंत्री बनाए गए हैं. 12 प्रवक्ता बनाए गए हैं. इसके अलावा एक कोषाध्यक्ष, एक कार्यालय मंत्री और एक सह कार्यालय मंत्री बनाया गया है. राहुल योगराज टिकरिहा बने युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष, विभा अवस्थी भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष और हेमंत पाणिग्रही को मीडिया संयोजक बनाया गया है.