दुर्ग हेमचंद विश्वविद्यालय की वेबसाइट हैक, लिखी धमकी, बॉर्डर पर हमले का जिक्र - HEMCHAND UNIVERSITY WEBSITE HACKED

Published : July 8, 2025 at 10:53 AM IST | Updated : July 8, 2025 at 11:06 AM IST

दुर्ग: दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय या दुर्ग यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट को हैक कर लिया गया. सोमवार देर रात अज्ञात हैकर्स ने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक कर ली. हैकर्स ने सूचना भी लिखी, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि हैकर्स पाकिस्तान के हो सकते हैं. दुर्ग यूनिवर्सिटी प्रशासन में हड़कंप: वेबसाइट हैक की सूचना मिलते ही हेमचंद यादव विश्वविद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया. विश्वविद्यालय ने तुरंत इसकी सूचना साइबर टीम को दी.

