बिजली टावर परियोजना के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, गाइडलाइन के मुताबिक मुआवजा नहीं मिलने का आरोप

नगपुरा में प्रदर्शन: दरअसल, शासन ने 10 मार्च 2025 को जारी आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि टावर बेस की भूमि के लिए 200 प्रतिशत और तारों के नीचे की भूमि के लिए 30 प्रतिशत मुआवजा किसानों को दिया जाए. लेकिन किसानों का कहना है कि प्रशासन ने इस आदेश का उल्लंघन करते हुए टावर बेस की भूमि के लिए केवल 80 प्रतिशत और तारों के नीचे की भूमि के लिए मात्र 15 प्रतिशत राशि का भुगतान किया है. इस कटौती से किसान नाराज हैं और उन्होंने नगपुरा में जोरदार प्रदर्शन किया. शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

दुर्ग: जिले में 400 केवी विद्युत ट्रांसमिशन टावर परियोजना को लेकर किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है. मेड़ेसरा पावर ग्रिड से धमतरी जिले के कुरूद तक लगाए जा रहे इन टावरों से लगभग 19 गांवों के 1500 से अधिक किसान प्रभावित हुए हैं. किसानों का आरोप है कि शासन के आदेश के बावजूद उन्हें अधूरा मुआवजा मिला है. जिससे उनकी आजीविका पर गंभीर असर पड़ा है.

प्रशासन की इस मनमानी से अन्नदाताओं को भारी नुकसान हो रहा है. अधूरे मुआवजे और फसल नुकसान की भरपाई के बिना आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, जिससे खेती करना मुश्किल हो जाएगा- ढालेश साहू, किसान नेता

किसानों की प्रतिक्रिया: मातरोडीह गांव के किसान रमेश साहू ने कहा कि 6 महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें पूरा मुआवजा नहीं मिला है. वहीं किसान बंसीलाल देवांगन ने बताया कि फसल नुकसान और खेतों की मेड़ों पर लगे पेड़ों की कटाई का मुआवजा भी मिलना चाहिए. नगपुरा, मातरोडीह, टोला, भेडसर, ढांबा और डांडेसरा सहित कई गांवों के किसान इस आंदोलन में शामिल हुए.

प्रशासन की प्रतिक्रिया: इस पूरे मामले में दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कहा कि किसानों को मुआवजा राशि बांटी जा रही है. कुछ किसानों को कम राशि प्राप्त हुई है, लेकिन जैसे ही शासन से शेष राशि आएगी, उन्हें भुगतान कर दिया जाएगा

किसी किसान को कम मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और सभी को तत्कालीन दरों पर ही राशि उपलब्ध कराई जा रही है- अभिजीत सिंह, कलेक्टर, दुर्ग

हालांकि, किसानों का मानना है कि प्रशासन की बातों और जमीन पर हो रही कार्रवाई में फर्क है. मांगें पूरी नहीं हुईं तो आने वाले दिनों में यह विरोध और भी उग्र हो सकता है. किसानों की प्रमुख मांगों में शासन आदेश के अनुसार पूर्ण मुआवजा, खेत की मेड़ों पर लगे पेड़ों का मुआवजा और भुगतान में भेदभाव की जांच करना शामिल है.