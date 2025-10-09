ETV Bharat / state

मर्च्युरी रुम के पास चल रहा था नशे का कारोबार, यूपी के तस्करों से जुड़ा तार, 5 गिरफ्तार

दुर्ग: नशे के खिलाफ चलाए जा रहे 'ऑपरेशन विश्वास' के तहत दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने नशीली दवाइयों की तस्करी में शामिल एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है. दरअसल पुलिस को पहले सूचना मिली थी कि मर्च्युरी रूम के बाहर कुछ लोग नशीली दवाओं को बेचने की फिराक में खड़े हैं. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर जाकर कार्रवाई की. पुलिस ने वहां से आरोपियों को नशे की कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया. पकड़े गए युवकों के पास से नशे की बड़ी खेप बरामद हुई.

जिला अस्पताल के मर्च्युरी रुम के बाहर बिक रहा था नशा: थाने लाकर जब पकड़े गए लोगों से पूछताछ शुरु हुई तो उन लोगों ने कई बड़े खुलासे किए. आरोपियों ने बताया कि उनके कई साथी शहर में फैले हैं और नशे की दवाएं बेच रहे हैं. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर कई और लोगों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए लोगों के पास से लाखों की नशीली दवाएं बरामद की. पकड़े गए लोगों ने बताया कि उनको यूपी के तस्करों से ये माल मिलता है.

नशे का कारोबार (ETV Bharat)