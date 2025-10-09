ETV Bharat / state

मर्च्युरी रुम के पास चल रहा था नशे का कारोबार, यूपी के तस्करों से जुड़ा तार, 5 गिरफ्तार

पकड़े गए तस्कर शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में नशे की दवाओं को बेचा करते थे.

DRUG TRAFFICKERS ACTIVE
नशे का कारोबार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 9, 2025 at 8:54 AM IST

दुर्ग: नशे के खिलाफ चलाए जा रहे 'ऑपरेशन विश्वास' के तहत दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने नशीली दवाइयों की तस्करी में शामिल एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है. दरअसल पुलिस को पहले सूचना मिली थी कि मर्च्युरी रूम के बाहर कुछ लोग नशीली दवाओं को बेचने की फिराक में खड़े हैं. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर जाकर कार्रवाई की. पुलिस ने वहां से आरोपियों को नशे की कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया. पकड़े गए युवकों के पास से नशे की बड़ी खेप बरामद हुई.

जिला अस्पताल के मर्च्युरी रुम के बाहर बिक रहा था नशा: थाने लाकर जब पकड़े गए लोगों से पूछताछ शुरु हुई तो उन लोगों ने कई बड़े खुलासे किए. आरोपियों ने बताया कि उनके कई साथी शहर में फैले हैं और नशे की दवाएं बेच रहे हैं. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर कई और लोगों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए लोगों के पास से लाखों की नशीली दवाएं बरामद की. पकड़े गए लोगों ने बताया कि उनको यूपी के तस्करों से ये माल मिलता है.

नशे का कारोबार (ETV Bharat)

मुखबिर से सूचना मिली थी कि जिला अस्पताल दुर्ग के मर्च्युरी रुम के पास कुछ लोग प्रतिबंधित नशीली दवाइयों की बिक्री करने की फिराक में हैं. सूचना पर थाना कोतवाली दुर्ग की टीम मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर तीन संदिग्धों को पकड़ा. पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम प्रेम सिंह, रवि कुमार शर्मा और उमेश कुमार कश्यप बताया. तलाशी के दौरान उनके कब्जे से नशीली दवाएं बरामद की गई. पकड़े गए लोगों के फोन भी हमने जब्त कर लिए हैं. पकड़े गए लोग नशे से जुड़े कारोबार के बारे में कई और खुलासे कर सकते हैं: हर्षित मेहर, सीएसपी, दुर्ग

भीड़ भाड़ वाले इलाके में करते थे धंधा: कोतवाली पुलिस ने आरोपियों की तस्दीक पर दुर्ग के जामुल सब्जी बाजर में भी घेराबंदी कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए आरोपी आसिफ मोहम्मद और शाहिद कुरैशी के पास से भी नशीली दवाओं की बड़ी खेप बरामद की. पुलिस ने बताया कि इनके पास से नशे की 6 हजार गोलियां मिली हैं. पुलिस ने दोनों के मोबाइल फोन को जब्त कर लिया है.

नशे के खिलाफ पुलिस ने चलाया है 'ऑपरेशन विश्वास': पकड़े गए पांचों आरोपियों के पास से पुलिस ने कुल 9 हजार 840 प्रतिबंधित नशीली गोलियां बरामद की हैं. पकड़े गए लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है. सीएसपी हर्षित मेहर ने बताया कि आरोपी संगठित तरीके से नशे का अवैध व्यापार करते थे और युवाओं को नशे की लत में धकेलने का काम कर रहे थे. सीएसपी ने कहा कि दुर्ग पुलिस का “ऑपरेशन विश्वास” नशे के खिलाफ लगातार जारी रहेगा. ऐसे लोगों की पहचान कर उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि जिले में नशे का कारोबार पूरी तरह खत्म किया जा सकें.

NARCOTICDURGNDPS ACTथाना कोतवाली दुर्गDRUG TRAFFICKERS ACTIVE

