दुर्ग जिला पंचायत का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 2 घंटे में 1200 सोकपिट का निर्माण - GOLDEN BOOK OF WORLD RECORDS

गोल्डन बुक में दुर्ग का नाम ( ETV Bharat Chhattisgarh )

दुर्ग: दुर्ग जिले में भूजल स्तर सुधारने की दिशा में ना सिर्फ लोगों को जागरूक किया जा रहा है बल्कि इस दिशा में काम भी हो रहा है. यही वजह है कि दुर्ग जिला पंचायत का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है. गोल्डन बुक के डायरेक्टर डॉ मनीष विश्नोई ने दुर्ग जिला पंचायत सीईओ का इसका सर्टिफिकेट दिया. सोकपिट निर्माण में रिकॉर्ड: जिला पंचायत दुर्ग की प्रेरणा पर पाटन, दुर्ग और धमधा विकासखंड की ग्राम पंचायतों ने एकजुट होकर पीएम आवास के घरों में सोकपिट (वाटर हार्वेस्टिंग चेंबर) बनाया. विशेषकर पाटन ब्लॉक की 108 ग्राम पंचायतें इस कार्यक्रम में साथ आईं, जहां 432 सोकपिट बनाए गए. इसका मुख्य उद्देश्य भूजल स्तर बढ़ाना, हर घर तक पानी पहुंचाना और लोगों की जीवन शैली में सुधार करना है. गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के डायरेक्टर मनीष विश्नोई अपनी टीम के साथ पाटन ब्लॉक के दौरे पर पहुंचे. उनके साथ जिला पंचायत सीईओ भी मौजूद रहे. गोल्डन बुक में दुर्ग का नाम (ETV Bharat Chhattisgarh)

