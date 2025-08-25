ETV Bharat / state

दुर्ग में एक दिन में मर्डर की 2 अलग-अलग वारदात, आपसी विवाद और गुस्सा बना वजह - DURG MURDER CASE

अहिवारा में ढाबा संचालक ने पैसों की लेनदेन के बाद चाकूबाजी की. वहीं अंजोरा गांव में ईंट-भट्टे में काम करने वाले युवक की हत्या हुई.

दुर्ग में एक दिन में मर्डर की 2 अलग-अलग वारदात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 25, 2025 at 4:26 PM IST

दुर्ग: जिले में रविवार रात हत्या की 2 अलग-अलग वारदात हुई. दोनों ही मामलों में आपसी विवाद और गुस्सा हत्या की वजह बना. अहिवारा में जहां ढाबे पर पैसों की लेन-देन को लेकर विवाद ने खूनी रूप ले लिया. वहीं, अंजोरा गांव में ईंट-भट्टे के पास शराब पीने और आपसी विवाद में एक युवक की जान चली गई. दोनों ही मामलों को विस्तार से जानते हैं-

  • पहला केस, अहिवारा गांव: गांव में रविवार देर रात हुई चाकूबाजी की वारदात में एक युवक की मौत हो गई. वहीं एक की हालत गंभीर है. मृतक का नाम जासीम सिद्दीकी है. वहीं घायल का नाम संदेश गुप्ता है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, जासीम सिद्दीकी और घायल संदेश गुप्ता ने कुछ समय पहले आशुतोष कुमार के ढाबे के निर्माण के लिए गिट्टी और रेत की सप्लाई की थी. इस सप्लाई के करीब 2 लाख रुपए का भुगतान बकाया था.
अहिवारा में चाकूबाजी की वारदात में एक युवक की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जमकर हुई कहा-सुनी: इसी रकम की मांग करने के लिए रविवार देर शाम जासीम और संदेश ढाबा पहुंचे थे. ढाबे पर पहुंचकर जब उन्होंने अपना बकाया मांगा तो आशुतोष कुमार भड़क गया. उसने पैसे देने से इनकार कर दिया और दोनों से कहासुनी करने लगा.मौके पर स्थिति बिगड़ती गई और बहस बढ़ने पर आशुतोष ने ढाबे में रखी एक चाकू उठाकर जासीम और संदेश पर एक के बाद एक कई वार कर दिए.

रास्ते में तोड़ा दम: चाकू के हमले से जासीम और संदेश दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को तत्काल सुयश अस्पताल ले जाया गया. जासीम की हालत नाजुक होने पर उसे रामकृष्ण अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया. नंदनी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी आशुतोष कुमार को गिरफ्तार कर लिया है.

अहिवारा में चाकूबाजी की वारदात में एक युवक की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वीडियो भी आया सामने: पुलिस ने घटनास्थल से चाकू भी बरामद कर लिया है. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी को वार करते हुए देखा जा सकता है. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है और आरोपी से पूछताछ जारी है.

  • दूसरा केस, अंजोरा गांव: ईंट-भट्ठे पर हुई हत्या में मृतक की शिनाख्त किसन साहू के रूप में हुई है. किसन अंजोरा चौकी क्षेत्र में स्थित ईंट-भट्ठे पर काम करता था. पुलिस के अनुसार, शनिवार देर रात किसन साहू 3 और परिचित लोगों के साथ ईंट-भट्ठे के पास बैठकर शराब पी रहा था. इसी दौरान आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि तीनों ने मिलकर किसन पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया.
अंजोरा गांव में ईंट-भट्टे में काम करने वाले युवक की हत्या हुई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इलाज के दौरान मौत: घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मामले की सूचना मिलते ही अंजोरा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल से कई सबूत जुटाए और 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की.

हत्या का कारण प्रारंभिक रूप से आपसी विवाद लग रहा है, लेकिन वास्तविक वजह का खुलासा पूछताछ के बाद ही होगा- एएसपी पद्मश्री तंवर

पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कर परिजनों को सौंप दिया है. आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने का दावा पुलिस ने किया है. वहीं अहिवारा मामले में आरोपी पुलिस गिरफ्त में है लेकिन दोनों ही केस में मामूली विवाद और गुस्सा जानलेवा साबित हुआ.

DURG MURDER CASE
