कार्यकर्ता तय करेंगे कांग्रेस का जिला अध्यक्ष, नहीं चलेगी किसी की सिफारिश: अजय कुमार लल्लू

कार्यकर्ता तय करेंगे कांग्रेस जिलाध्यक्ष: अजय कुमार लल्लू ने साफ कहा कि अब दुर्ग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मर्जी से जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होगी. दुर्ग जिले के कांग्रेस जिलाध्यक्ष चुनाव को लेकर उन्होंने यह बात कही है. उन्होंने कहा कि दुर्ग जिले में अब किसी बड़े नेता या पॉकेट का अध्यक्ष नहीं बनेगा, बल्कि आम कार्यकर्ता की राय से अध्यक्ष चुना जाएगा.

दुर्ग: छत्तीसगढ़ कांग्रेस दुर्ग जिला पर्यवेक्षक अजय कुमार लल्लू रविवार को दुर्ग के दौरे पर रहे. यहां उन्होंने कांग्रेस में लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने की बात कही. उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि दुर्ग में कांग्रेस जिलाध्यक्ष की नियुक्ति जल्द हो जाएगी.

भिलाई में कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव: भिलाई शहर में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अब तक 50 दावेदारों ने आवेदन फार्म लिया है, जबकि शनिवार को दुर्ग शहर और दुर्ग ग्रामीण अध्यक्ष पद के लिए 37 दावेदार सामने आए थे. अजय कुमार लल्लू लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से वे व्यक्तिगत चर्चा कर रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि उनकी नजर में कौन व्यक्ति अध्यक्ष पद के लिए उपयुक्त है. मुलाकात के दौरान होटल परिसर में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे धक्का-मुक्की की स्थिति भी बन गई.

अहमदाबाद अधिवेशन के बाद कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान शुरू किया है. यह निर्णय राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने लिया है. इसके तहत जिले के अध्यक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने जाएंगे. इसमें पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ-साथ व्यापारी, वकील, संस्कृतिकर्मी और पत्रकारों से भी राय ली जाएगी. अध्यक्ष पद के दावेदार को कम से कम पांच वर्ष से सक्रिय सदस्य होना जरूरी है. सभी आवेदनों में से छह नामों का पैनल तैयार कर आलाकमान को भेजा जाएगा. अब किसी जेब का अध्यक्ष नहीं, कार्यकर्ताओं का अध्यक्ष बनेगा- अजय कुमार लल्लू, दुर्ग कांग्रेस पर्यवेक्षक

दुर्ग जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के लिए मैदान में कुल 87 दावेदार सामने हैं. कांग्रेस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जो नेता कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पसंद होगा उसका चुनाव किया जाएगा.