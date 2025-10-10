ETV Bharat / state

नाबालिग की ट्रेन में महिला से हुई दोस्ती, काम देने का झांसा देकर देह व्यापार में धकेला

दुर्ग पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया. दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है.

DURG CRIME
दुर्ग में देह व्यापार (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 10, 2025 at 9:24 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि मध्यप्रदेश की रहने वाली पीड़ित नाबालिग नवरात्रि में मैहर दर्शन के लिए घर से निकली थी. जहां मेला समाप्त होने के बाद कटनी स्टेशन पर उसकी मुलाकात दुर्ग जिले की रहने वाली प्रीति नामक महिला से हुई. प्रीति ने उसे काम दिलाने के बहाने दुर्ग बुलाया.

नौकरी का झांसा देकर देह व्यापार का दबाव: नौकरी की चाहत में नाबालिग दुर्ग पहुंच गई. यहां आकर वह उसी महिला के घर में रहने लगी. जहां आरोपी महिला प्रीति बेसरा ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींचीं और उसे घर में बंधक बनाकर अवैध संबंध बनाने के लिए मजबूर किया. मना करने पर पीड़िता पर दबाव बनाया गया और धमकाया गया.

दुर्ग में देह व्यापार का खुलासा (ETV Bharat Chhattisgarh)

मोहन नगर पुलिस ने आरोपी महिलाओं को किया गिरफ्तार: पीड़ित नाबालिग किसी तरह वहां से निकली और मोहन नगर थाना पहुंचकर पूरी घटना के बारे में बताया. पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर विशेष टीम गठित की. पुलिस मौके पर पहुंची और नाबालिग की शिकायत पर जांच शुरू की.

जांच में आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर दोनों प्रीति बेसरा और सीमा सोनी को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 137(2), 98, 64(2), 115(2), 3(5) बीएनएस, पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6, और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 7 के तहत मामला दर्ज किया है. दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया. जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.

AI तकनीक से छात्राओं की अश्लील तस्वीरें और वीडियो बनाने वाला IIIT का छात्र अरेस्ट
बीजापुर में नक्सलियों के बिछाए IED ब्लास्ट में आदिवासी बच्चा गंभीर घायल
नर्स की प्रेमी ने की हत्या, इस बात का करता था शक

For All Latest Updates

TAGGED:

DURG POLICEPROSTITUTION IN DURG BHILAIDURG CRIMEदेह व्यापार दुर्गDURG PROSTITUTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.