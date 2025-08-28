ETV Bharat / state

भिलाई के विशाल गणेश पंडाल, यहां भारत माता की भी हो रही आरती, 'क्रोधित पर्वत' आकर्षण का केंद्र - DURG BHILAI GANESH PANDAL

भिलाई के गणेश पंडाल सबका ध्यान खींच रहे हैं. 2 ऐसी थीम पर पंडाल बने हैं जो देशभक्ति और जागरूकता दोनों ही दिखा रहे.

Ganesh Chaturthi 2025 durg-bhilai pandal
गणेश चतुर्थी 2025: भिलाई के 2 आकर्षक पंडालों के दर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 28, 2025 at 1:48 PM IST

Updated : August 28, 2025 at 2:36 PM IST

2 Min Read

दुर्ग: हर साल की तरह इस बार भी जिले के गणेश पंडाल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. विघ्नहर्ता भगवान गणेश के पूजा को लेकर देश भर में उत्साह और उमंग है लेकिन दुर्ग-भिलाई में इसका माहौल अलग ही होता है. अलग-अलग गणेश उत्सव समिति के विशालकाय पंडाल देखने दूर-दूर से लोग पहुंचते हैं. 2025 में भी कुछ ऐसे पंडाल के बारे में आपको बताएंगे, इस रिपोर्ट में.

2 बड़े पंडाल, रोचक थीम के साथ: विशालकाय पंडालों में प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा आराधना शुरू हो चुकी है. भिलाई के सेक्टर 7 में युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंच के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर भव्य पंडाल बनाया गया है. वहीं सेक्टर-2 में पर्वतराज की थीम पर पंडाल तैयार किया गया है.

  • पहला, भारतीय सेना को समर्पित: सेक्टर-7 का पंडाल भारतीय सेना के शौर्य को समर्पित किया गया है. पहलगाम हिंसा के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में भारतीय सेना के जवानों ने जो शौर्य पराक्रम दिखाया उसे ही पंडाल में दर्शाया गया है.
Ganesh Chaturthi 2025 durg-bhilai pandal
जानिए क्या है खासियत ऑपरेशन सिंदूर पंडाल की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
भिलाई के सेक्टर-7 में गणेश पंडाल में ऑपरेशन सिंदूर की झलक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मैं सभी जनता को आमंत्रित करता हूं कि देशभक्ति से प्रेरित पंडाल के दर्शन करें. बप्पा का आशीर्वाद लें. हमने पहलगाम हिंसा से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक सभी को दर्शाने की कोशिश की है- चन्ना केशवलू, अध्यक्ष, सेक्टर-7 गणेश पंडाल

  • दूसरा- पर्वतराज की थीम पर: सेक्टर 2 में भी न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति ने ऐसा ही विशालकाय पंडाल का निर्माण किया गया है. इसे पर्वतराज के थीम पर बनाया गया है. जंगलों को बचाने के उद्देश्य से इसे दर्शाया गया है.
Ganesh Chaturthi 2025 durg-bhilai pandal
जानिए क्या है खासियत क्रोधित पर्वतराज पंडाल की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
सेक्टर-2 न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमारी समिति का 41वां साल है. हम ही लोग जंगलों को काट रहे हैं. इससे पर्वतराज क्रोधित हो रहे हैं. यही हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं- जे. श्रीनिवास राव, अध्यक्ष, न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति

इस तरह ये दोनों ही पंडाल अपने आप में खास है. एक जो देशभक्ति से ओत-प्रोत है तो दूसरी तरफ पर्यावरण को बचाने के लिए आकर्षक थीम से जागरूक किया जा रहा है.

डेढ़ फीट की गणपति मूर्ति लाने में टूटे 12 बैलगाड़ी के पहिए, जानिए संबलपुर गणेश धाम की महिमा
गणेश चतुर्थी पर पुलिस की गाइडलाइन जारी, पूजा पंडालों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य
विघ्नहर्ता के वेलकम के लिए सजा रायपुर, क्यूट बाल गणेश और पगड़ी वाले बप्पा की डिमांड

दुर्ग: हर साल की तरह इस बार भी जिले के गणेश पंडाल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. विघ्नहर्ता भगवान गणेश के पूजा को लेकर देश भर में उत्साह और उमंग है लेकिन दुर्ग-भिलाई में इसका माहौल अलग ही होता है. अलग-अलग गणेश उत्सव समिति के विशालकाय पंडाल देखने दूर-दूर से लोग पहुंचते हैं. 2025 में भी कुछ ऐसे पंडाल के बारे में आपको बताएंगे, इस रिपोर्ट में.

2 बड़े पंडाल, रोचक थीम के साथ: विशालकाय पंडालों में प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा आराधना शुरू हो चुकी है. भिलाई के सेक्टर 7 में युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंच के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर भव्य पंडाल बनाया गया है. वहीं सेक्टर-2 में पर्वतराज की थीम पर पंडाल तैयार किया गया है.

  • पहला, भारतीय सेना को समर्पित: सेक्टर-7 का पंडाल भारतीय सेना के शौर्य को समर्पित किया गया है. पहलगाम हिंसा के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में भारतीय सेना के जवानों ने जो शौर्य पराक्रम दिखाया उसे ही पंडाल में दर्शाया गया है.
Ganesh Chaturthi 2025 durg-bhilai pandal
जानिए क्या है खासियत ऑपरेशन सिंदूर पंडाल की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
भिलाई के सेक्टर-7 में गणेश पंडाल में ऑपरेशन सिंदूर की झलक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मैं सभी जनता को आमंत्रित करता हूं कि देशभक्ति से प्रेरित पंडाल के दर्शन करें. बप्पा का आशीर्वाद लें. हमने पहलगाम हिंसा से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक सभी को दर्शाने की कोशिश की है- चन्ना केशवलू, अध्यक्ष, सेक्टर-7 गणेश पंडाल

  • दूसरा- पर्वतराज की थीम पर: सेक्टर 2 में भी न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति ने ऐसा ही विशालकाय पंडाल का निर्माण किया गया है. इसे पर्वतराज के थीम पर बनाया गया है. जंगलों को बचाने के उद्देश्य से इसे दर्शाया गया है.
Ganesh Chaturthi 2025 durg-bhilai pandal
जानिए क्या है खासियत क्रोधित पर्वतराज पंडाल की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
सेक्टर-2 न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमारी समिति का 41वां साल है. हम ही लोग जंगलों को काट रहे हैं. इससे पर्वतराज क्रोधित हो रहे हैं. यही हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं- जे. श्रीनिवास राव, अध्यक्ष, न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति

इस तरह ये दोनों ही पंडाल अपने आप में खास है. एक जो देशभक्ति से ओत-प्रोत है तो दूसरी तरफ पर्यावरण को बचाने के लिए आकर्षक थीम से जागरूक किया जा रहा है.

डेढ़ फीट की गणपति मूर्ति लाने में टूटे 12 बैलगाड़ी के पहिए, जानिए संबलपुर गणेश धाम की महिमा
गणेश चतुर्थी पर पुलिस की गाइडलाइन जारी, पूजा पंडालों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य
विघ्नहर्ता के वेलकम के लिए सजा रायपुर, क्यूट बाल गणेश और पगड़ी वाले बप्पा की डिमांड
Last Updated : August 28, 2025 at 2:36 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

GANESH CHATURTHI 2025गणेश पंडालOPERATION SINDOORभिलाई के गणेश पंडालDURG BHILAI GANESH PANDAL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.