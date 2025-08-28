दुर्ग: हर साल की तरह इस बार भी जिले के गणेश पंडाल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. विघ्नहर्ता भगवान गणेश के पूजा को लेकर देश भर में उत्साह और उमंग है लेकिन दुर्ग-भिलाई में इसका माहौल अलग ही होता है. अलग-अलग गणेश उत्सव समिति के विशालकाय पंडाल देखने दूर-दूर से लोग पहुंचते हैं. 2025 में भी कुछ ऐसे पंडाल के बारे में आपको बताएंगे, इस रिपोर्ट में.
2 बड़े पंडाल, रोचक थीम के साथ: विशालकाय पंडालों में प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा आराधना शुरू हो चुकी है. भिलाई के सेक्टर 7 में युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंच के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर भव्य पंडाल बनाया गया है. वहीं सेक्टर-2 में पर्वतराज की थीम पर पंडाल तैयार किया गया है.
- पहला, भारतीय सेना को समर्पित: सेक्टर-7 का पंडाल भारतीय सेना के शौर्य को समर्पित किया गया है. पहलगाम हिंसा के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में भारतीय सेना के जवानों ने जो शौर्य पराक्रम दिखाया उसे ही पंडाल में दर्शाया गया है.
मैं सभी जनता को आमंत्रित करता हूं कि देशभक्ति से प्रेरित पंडाल के दर्शन करें. बप्पा का आशीर्वाद लें. हमने पहलगाम हिंसा से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक सभी को दर्शाने की कोशिश की है- चन्ना केशवलू, अध्यक्ष, सेक्टर-7 गणेश पंडाल
- दूसरा- पर्वतराज की थीम पर: सेक्टर 2 में भी न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति ने ऐसा ही विशालकाय पंडाल का निर्माण किया गया है. इसे पर्वतराज के थीम पर बनाया गया है. जंगलों को बचाने के उद्देश्य से इसे दर्शाया गया है.
हमारी समिति का 41वां साल है. हम ही लोग जंगलों को काट रहे हैं. इससे पर्वतराज क्रोधित हो रहे हैं. यही हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं- जे. श्रीनिवास राव, अध्यक्ष, न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति
इस तरह ये दोनों ही पंडाल अपने आप में खास है. एक जो देशभक्ति से ओत-प्रोत है तो दूसरी तरफ पर्यावरण को बचाने के लिए आकर्षक थीम से जागरूक किया जा रहा है.