दुर्ग का बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट ठगड़ा बांध बना खंडहर, 17 करोड़ लापरवाही में हुआ बर्बाद - TOURIST SPOT THUGDA DAM

दुर्ग का बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट ठगड़ा बांध बना खंडहर ( ETV Bharat )

Published : June 8, 2025 at 10:04 AM IST | Updated : June 8, 2025 at 10:54 AM IST

दुर्ग: राजधानी रायपुर के पास बसा दुर्ग शहर सिर्फ भिलाई स्टील प्लांट के लिए नहीं जाना जाता है. दुर्ग शहर के आस पास कई धार्मिक और पर्यटन स्थल भी मौजूद हैं. ठगड़ा बांध उसमें से एक है. ठगड़ा बांध को टूरिस्ट प्लेस के रुप में विकसित करने का काम भूपेश बघेल की सरकार में किया गया. आंकड़ों के मुताबिक करीब 17 करोड़ की लागत से ठगड़ा बांध को पिकनिक स्पॉट में बदला गया. ठगड़ा बांध को लगी लापरवाही की नजर: ठगड़ा बांध जब पिकनिक स्पॉट बना तो बड़ी संख्या में लोग यहां आने लगे. परिवार के साथ पर्यटक यहां क्वालिटी टाइम स्पेंड करते. बीते कुछ सालों में ठगड़ा बांध की सुध शासन और प्रशासन ने नहीं ली, नतीजा ये हुआ कि ठगड़ा बांध की सुंदरता अब कबाड़ में तब्दील होते जा रही है. कभी पर्यटकों की भीड़ से गुलजार रहने वाला ठगड़ा बांध आज सन्नाटे में गुम है. शायद हो कोई यहां पर्यटक आने की भी सोचता है. सन्नाटा होने के चलते लोगों को गुंडे बदमाशों को भी डर रहता है. कांग्रेस नेता बताते हैं कि साल 2023 में ठगड़ा बांध को विकसित कर टूरिस्ट प्लेस बनाया गया.

