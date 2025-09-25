ETV Bharat / state

दुर्ग में महिला बैंक कर्मी की हत्या का खुलासा, 6 आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी अभी भी फरार

पैसों की लेन देन को लेकर हत्या की साजिश रची गई. 1 लाख की सुपारी भी दी गई.

DURG BANK EMPLOYEE MURDER CASE

author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 25, 2025 at 9:05 PM IST

3 Min Read
दुर्ग: जिले के टेमरी गांव हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस में सुलझा लिया है. इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. हालांकि मुख्य आरोपी अभी फरार है. पकड़े गए आरोपी में एक नाबालिग भी शामिल है. आरोपियों ने मिलकर हत्या की प्लानिंग की थी. पैसों की लेन-देन को लेकर महिला के हत्या के लिए मुख्य आरोपी ने एक आरोपी निर्भय जांगड़े को सुपारी दी थी.



क्या है मामला जानिए: दुर्ग जिले के टेमरी गांव में 20 सितंबर को एक महिला की लाश मिली थी. महिला की पहचान गंगोत्री जांगड़े के रूप में हुई थी, जो दुर्ग के पोटिया चौक की रहने वाली थी और एक बैंक में काम करती थी.

DURG BANK EMPLOYEE MURDER CASE


पुलिस ने जांच शुरू की, CCTV से मिले सुराग: घटना के बाद पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की जांच की. फुटेज में गंगोत्री जांगड़े और एक युवक निर्भय जांगड़े को मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखा गया.

1 लाख की सुपारी में हुई थी महिला की हत्या: CCTV और बाइक नंबर की मदद से पुलिस ने निर्भय जांगड़े को हिरासत में लिया. पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर गंगोत्री की हत्या की है. इसके लिए एक लाख की सुपारी भी दी गई थी.

क्यों की गई हत्या: पूछताछ में सामने आया कि गंगोत्री कुछ साथियों के साथ मिलकर नौकरी दिलाने के नाम पर कुछ लोगों से पैसे लेती थी. साथियों में एक मुख्य आरोपी है जो फरार है, उसके खाते में वह पैसे ट्रांसफर करती थी. इसके बाद जब कुछ की नौकरी नहीं लग पाई तो गंगोत्री ने मुख्य आरोपी से पैसे लौटाने कहा. नहीं लौटाने पर पुलिस में शिकायत की बात भी कही थी. तब मुख्य आरोपी ने निर्भय के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची.

इस मामले में एक मुख्य साजिशकर्ता महिला एक अधिवक्ता बताई जा रही है, जो अभी फरार है.- सीएसपी हर्षित मेहर

ऐसे की गई हत्या: गंगोत्री को खाना खाने का बहाना बनाकर बुलाया गया और टेमरी गांव ले जाया गया. वहां निर्भय ने अपने पेंट की बेल्ट और चुनरी से गला घोंटा और फिर चेहरे पर पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी.

6 आरोपी गिरफ्तार, 1 नाबालिग भी शामिल: पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है.

गिरफ्तार आरोपियों के नाम

  • निर्भय जांगड़े
  • मनीष बंजारे
  • जयदीप साहू
  • पवन सिंह
  • हेमलता बंजारे
  • एक नाबालिग
