जोधपुर: देश में भारी वर्षा, बाढ़ और बुनियादी ढांचे की बढ़ती मांग के साथ, टिकाऊ सड़कों की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है. इसको लेकर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) जोधपुर में रिसर्च जारी है. रिसर्च में कचरे और मलबे के टिकाऊ ब्लॉक बनाने पर तेजी से काम चल रहा है. लैब स्तर पर सारे प्रयोग सफल हो गए हैं. माना जा रहा है कि इस तरह के ब्लॉक से फुटपाथ व सड़कें काफी सस्ती और मजबूत बनेगी. साथ ही पुराने भवन सहित इमारतों के मलबे का निस्तारण करने की राह भी खुलेगी.

कचरे को सड़कों में बदलना: आईआईटी जोधपुर के सिविल एवं इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ भूपेंद्र सिंह और उनकी टीम सड़क निर्माण को अधिक टिकाऊ, लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए पुनर्चक्रित कंक्रीट, अपशिष्ट प्लास्टिक और औद्योगिक उप-उत्पादों का उपयोग करते हुए फुटपाथ इंजीनियरिंग पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं. इस प्रयास में ध्वस्त इमारतों से प्राप्त पुनर्चक्रित कंक्रीट एग्रीगेट (आरसीए) का उपयोग शामिल है. केवल प्राकृतिक पत्थर एग्रीगेट पर निर्भर रहने के बजाय आरसीए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करता है. आरसीए की गुणवत्ता में सुधार के लिए, टीम कमजोर मोर्टार अवशेषों को हटाने और एग्रीगेट की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यांत्रिक, रासायनिक, तापीय और माइक्रोवेव विधियों जैसे विशेष उपचारों का उपयोग करती है. इससे यह सुनिश्चित होता है कि पुनर्चक्रित सामग्री सड़क निर्माण के लिए आवश्यक स्थायित्व मानकों को पूरा करती है.

वेस्ट से ब्लॉक सड़कें बनाने का लैब टेस्ट रहा सफल, देखें वीडियो (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: कचरे से घरों को किया जाएगा रोशन, महीने भर में 51 हजार से ज्यादा घरों को मिलेगी बिजली - ELECTRICITY FROM WASTE

अपशिष्ट प्लास्टिक से बने टिकाऊ पेवर ब्लॉक: शोध समूह पेवर ब्लॉक पर भी काम कर रहा है, जो आमतौर पर रास्तों, पार्किंग क्षेत्रों और शहरी स्थानों पर देखे जाते हैं. पारंपरिक ब्लॉक सीमेंट और प्राकृतिक समुच्चयों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं, जिनमें से दोनों का कार्बन फुटप्रिंट बहुत अधिक होता है. आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ता अब अपशिष्ट प्लास्टिक (संस्थान के मेस में इस्तेमाल किए गए दूध के पाउच से एकत्रित) को एक बंधन सामग्री के रूप में, पुनर्चक्रित निर्माण मलबे, पुनः प्राप्त डामर और संगमरमर के चूर्ण के साथ मिलाकर टिकाऊ विकल्प तैयार कर रहे हैं. इससे न केवल प्लास्टिक और निर्माण अपशिष्ट का प्रबंधन करने में मदद मिलती है, बल्कि ऐसे पेवर ब्लॉक भी बनते हैं जो मजबूत, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं. प्रयोगशाला परीक्षणों से पता चला है कि ये पेवर ब्लॉक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा निर्धारित मानकों को लगातार पूरा करते हैं.

पढ़ें: कचरा अब सिर्फ कचरा नहीं रहा, जयपुर में कचरे को रीसायकल कर बना रहे ऊर्जा, खाद और निर्माण सामग्री - GLOBAL RECYCLE DAY

हरित राजमार्गों के लिए कोल्ड मिक्स डामर: कोल्ड मिक्स डामर (सीएमए) पारंपरिक हॉट मिक्स डामर का एक टिकाऊ विकल्प है, जो ऊर्जा की कम खपत करता है और कम उत्सर्जन करता है. हालांकि, अपेक्षाकृत कम मजबूती और स्थायित्व के कारण इसे सीमित रूप से अपनाया गया है. आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं ने फ्लाई ऐश, स्लैग और पत्थर उद्योग के अपशिष्ट जैसे औद्योगिक अपशिष्ट भरावों को शामिल करके सीएमए के स्थायित्व और प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार किया है. ये भराव मिश्रण की संरचनात्मक अखंडता और जीवनकाल को काफी लंबा करता है. सीएमए को और मजबूत बनाने के लिए, टीम ने नैनो-सामग्रियों के उपयोग की भी खोज की है. अपने अति-सूक्ष्म आकार के साथ, नैनो-संशोधित बिटुमेन इमल्शन बेहतर बंधन, नमी प्रतिरोध और बेहतर प्रदर्शन प्रदान करते हैं. कुछ मामलों में, पारंपरिक हॉट मिक्स डामर के बराबर स्थायित्व स्तर प्राप्त करते हैं.

पढ़ें: प्लास्टिक वेस्ट से सजा जोधपुर शहर, ब्लू सिटी की गलियों की पेंटिंग्स से पर्यटक अभिभूत - ETV Bharat Rajasthan News

हरित सड़कों के साथ विकसित भारत की ओर: डॉ सिंह ने बताया कि हमारा शोध एक टिकाऊ और लचीले भारत के दृष्टिकोण से प्रेरित है. सड़क निर्माण को अधिक पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी बनाकर, हम न केवल बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता में सुधार कर रहे हैं, बल्कि विकसित भारत में भी योगदान दे रहे हैं. ये नवाचार केवल अकादमिक अभ्यास नहीं हैं, बल्कि निर्माण कंपनियों, स्थानीय सरकारों और राजमार्ग प्राधिकरणों के लिए व्यावहारिक महत्व रखते हैं. पुनर्नवीनीकृत सामग्रियों से निर्मित सड़कें लागत कम करती हैं. कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करती हैं और बाढ़ व भारी मानसून जैसी चरम मौसम स्थितियों में भी दीर्घकालिक प्रदर्शन सुनिश्चित करती हैं. इस शोध के साथ, आईआईटी जोधपुर भारत और उसके बाहर सतत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक मानक स्थापित कर रहा है.