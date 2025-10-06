रजिस्टर्ड ब्रांड की नकली पैकिंग में बेच रहे थे घटिया चावल; बड़ी मात्रा में बैग बरामद, महराजगंज में FIR दर्ज
एसपी सोमेन्द्र मीना ने बताया कि नकली ब्रांडिंग के खिलाफ पुलिस और मंडी समिति की कार्रवाई में 10941 अवैध बोरी बरामद की गयीं.
महराजगंज: जिले के सिंदुरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने सोमवार को वैभव लक्ष्मी सॉर्टेक्स राइस मिल प्राइवेट लिमिटेड से 10,931 डुप्लीकेट अन्नूपूर्ति ब्रांड के पैकिंग बैग बरामद किये. पुलिस अधीक्षक सोमेन्द्र मीना ने बताया कि यह कार्रवाई नकली ब्रांडिंग और कॉपीराइट उल्लंघन के खिलाफ विशेष अभियान के अधीन की गई.
बड़ी मात्रा में जाली पैकिंग मिली: इस दौरान पुलिस और मंडी समिति की संयुक्त टीम ने फर्म पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में जाली पैकिंग जब्त की. थानाध्यक्ष सिंदुरिया राजकुमार सिंह ने बताया कि छापेमारी के दौरान मण्डी निरीक्षक निचलौल महराजगंज की टीम भी शामिल थी. मौके से अवैध पैकिंग बैग बरामद करने के बाद फर्म के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट और ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया.
बस्ती के राइस मिल मालिक ने की थी शिकायत: बस्ती की बालाजी चावल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक ऋषि अग्रवाल ने एसपी से शिकायत की थी. बताया था कि उनके अन्नूपूर्ति नामक ब्रांड का ट्रेडमार्क नंबर 5540254 है, जिसके तहत कई वर्षों से देश और विदेश में उच्च गुणवत्ता वाला चावल बेचा जाता है. कुछ लोग इसी नाम से नकली पैकिंग बनाकर घटिया चावल बेच रहे थे. इससे उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी और ब्रांड की प्रतिष्ठा को नुकसान हो रहा था.
पुलिस अधीक्षक के आदेश पर हुई कार्रवाई: पुलिस अधीक्षक सोमेन्द्र मीना ने सिंदुरिया पुलिस को कार्रवाई का आदेश दिया. छापेमारी करने वाली टीम में सिंदुरिया थाना के उपनिरीक्षक रण विजय वर्मा, उपनिरीक्षक रोहित यादव, मंडी निरीक्षक विनोद कुमार शर्मा, श्याम नंदन साहनी, कांस्टेबल कृष्ण कुमार मौर्य और कांस्टेबल सत्यप्रकाश शामिल रहे. सिंदुरिया थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि मिल के संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
