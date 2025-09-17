ETV Bharat / state

ऑपरेशन साइबर हंट: एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर देशभर में 1.30 करोड़ की ठगी, 11 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( Etv Bharat Dungarpur )

डूंगरपुर: जिले में साइबर सेल, दोवड़ा और आसपुर थाना पुलिस ने 'ऑपरेशन साइबर हंट' के तहत छापेमार कार्रवाई करते हुए 11 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. 2 नाबालिगों को हिरासत में भी लिया गया है. आरोपी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर देशभर में 1 करोड़ 30 लाख रुपए से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 30 मोबाइल फोन और 49 फर्जी सिम कार्ड भी बरामद किए हैं. एसपी मनीष कुमार ने बताया कि 'ऑपरेशन साइबर हंट' के तहत साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत साइबर सेल के कांस्टेबल हेमेंद्र सिंह को सूचना मिली कि दोवड़ा थाना क्षेत्र में बोकडसेल बस स्टैंड के पीछे पहाड़ियों पर झाड़ियों की आड़ में 10 से 12 युवक मोबाइल फोन से ठगी कर रहे हैं. इस पर साइबर थाना डूंगरपुर, साइबर सेल, दोवड़ा थाना और आसपुर थाना पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर बोकडसेल की पहाड़ियों पर पहुंची. झाड़ियों के बीच छुपकर बैठे युवक मोबाइल से काम कर रहे थे. घेरा डालकर उन युवकों को पकड़ा गया. पूछताछ करने पर युवक घबरा गए. उनके पास से कई मोबाइल फोन मिले, जिन्हें जांचने पर ऐप के जरिए देशभर में लोगों से ऑनलाइन ठगी का खुलासा हुआ. पढ़ें: बैंक खातों से खेल रहे थे ठगी का खेल, जांच में में मिला 19 करोड़ से ज्यादा रकम का ट्रांजेक्शन, गैंग का मुख्य सरगना गिरफ्तार