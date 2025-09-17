ऑपरेशन साइबर हंट: एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर देशभर में 1.30 करोड़ की ठगी, 11 आरोपी गिरफ्तार
डूंगरपुर पुलिस ने एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ठगी करने वाले 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया. तीस मोबाइल व 49 फर्जी सिम जब्त की.
Published : September 17, 2025 at 7:59 PM IST
डूंगरपुर: जिले में साइबर सेल, दोवड़ा और आसपुर थाना पुलिस ने 'ऑपरेशन साइबर हंट' के तहत छापेमार कार्रवाई करते हुए 11 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. 2 नाबालिगों को हिरासत में भी लिया गया है. आरोपी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर देशभर में 1 करोड़ 30 लाख रुपए से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 30 मोबाइल फोन और 49 फर्जी सिम कार्ड भी बरामद किए हैं.
एसपी मनीष कुमार ने बताया कि 'ऑपरेशन साइबर हंट' के तहत साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत साइबर सेल के कांस्टेबल हेमेंद्र सिंह को सूचना मिली कि दोवड़ा थाना क्षेत्र में बोकडसेल बस स्टैंड के पीछे पहाड़ियों पर झाड़ियों की आड़ में 10 से 12 युवक मोबाइल फोन से ठगी कर रहे हैं. इस पर साइबर थाना डूंगरपुर, साइबर सेल, दोवड़ा थाना और आसपुर थाना पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर बोकडसेल की पहाड़ियों पर पहुंची. झाड़ियों के बीच छुपकर बैठे युवक मोबाइल से काम कर रहे थे. घेरा डालकर उन युवकों को पकड़ा गया. पूछताछ करने पर युवक घबरा गए. उनके पास से कई मोबाइल फोन मिले, जिन्हें जांचने पर ऐप के जरिए देशभर में लोगों से ऑनलाइन ठगी का खुलासा हुआ.
युवक लोगों को सोशल मीडिया के जरिए अश्लील फोटो और लड़कियां उपलब्ध करवाने के नाम पर झांसे में लेकर ऑनलाइन ठगी करते थे. पुलिस ने आरोपियों से तलाशी में 30 मोबाइल फोन और 49 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए. पुलिस ने इस मामले में विनोद पुत्र वालेग पाटीदार निवासी खलील, भावेश पुत्र कमलजी पाटीदार निवासी खेड़ा सामोर, निलेश पुत्र लाऊजी पाटीदार, कैलाश पुत्र वालेंग पाटीदार, राहुल पुत्र देवेंग पाटीदार, प्रकाश पुत्र गौतम पाटीदार निवासी बड़ौदा को गिरफ्तार किया है. इसी प्रकार गजेंद्र पुत्र गौतम पाटीदार निवासी सकानी, भावेश पुत्र केवजी पाटीदार निवासी मसाना, प्रवीण पुत्र लालजी पाटीदार निवासी बोकड सेल, नरेश पुत्र भूरालाल पाटीदार निवासी काठड़ी और प्रकाश पुत्र भोगजी पाटीदार निवासी सकानी को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है.
कई राज्यों में की ठगी: आरोपियों ने देशभर के कई राज्यों में लोगों को झांसा देकर 1 करोड़ 30 लाख रुपए की ठगी की है. वहीं, पुलिस ने 'ऑपरेशन साइबर हंट' के तहत एक महीने में 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 8 नाबालिगों को भी हिरासत में लिया है.