बड़ी कार्रवाई : 45 हजार रुपये की रिश्वत लेते दलाल गिरफ्तार, बैंक मैनेजर भी चढ़ा ACB के हत्थे

राजस्थान ग्रामीण बैंक का मैनेजर लोन पास कराने की एवज में मांगी थी रिश्वत. एसीबी ने दबोचा. अलवर में भी बड़ी कार्रवाई.

Dungarpur ACB Action
एसीबी की गिरफ्त में दलाल और बैंक मैनेजर (ETV Bharat Dungarpur)
ETV Bharat Rajasthan Team

October 13, 2025

डूंगरपुर: एसीबी डूंगरपुर ने राजस्थान ग्रामीण बैंक के बीसी को 45 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी बीसी मेताली राजस्थान ग्रामीण बैंक के मैनेजर के लिए रिश्वत ले रहा था. 11 लाख रुपये का लोन पास करवाने की एवज में रिश्वत की मांग की गई थी.

एसीबी डूंगरपुर के उपाधीक्षक रतन सिंह राजपुरोहित ने बताया कि 7 अक्टूबर को एक शिकायत एसीबी में पेश हुई थी. इसमें परिवादी, उसके भाई एवं मां के नाम से राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली से कृषि भूमि के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर 11 लाख रुपये के लोन के लिए आवेदन किया था. लोन पास कराने के लिए परिवादी बैंक मैनेजर अभिमन्यु कुमार सिंह से मिला.

एसीबी डूंगरपुर के उपाधीक्षक ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Dungarpur)

बैंक मैनेजर ने 11 लाख रुपये का लोन पास कर दिया, जिसमें पहली किस्त के रूप में 4 लाख रुपये सैंक्शन हुए. इसके बाद परिवादी को लोन के 2 लाख रुपये दे दिए, लेकिन 2 लाख रुपये बाकी रखे. मैनेजर ने कहा कि लोन पास किया है, उसके लिए मैं 50 हजार रुपये लूंगा. 50 हजार रुपये लेने के लिए मेरे मिलने वाले व्यक्ति का आपके पास फोन आएगा. उसे ये पैसे दे देना. बैंक मैनेजर ने लोन पास कराने की एवज में 50 हजार रुपये कि रिश्वत की मांग कर रहा था.

पढ़ें : जयपुर में एसीबी की बड़ी रेड, SMS अस्पताल में न्यूरो सर्जरी विभाग के HOD 1 लाख की रिश्वत लेते ट्रैप

शिकायत पर एसीबी डूंगरपुर के उपाधीक्षक रतन सिंह राजपुरोहित ने मामले का सत्यापन करवाया. सत्यापन में रिश्वत की मांग का सत्यापन होने के बाद सोमवार को एसीबी उपाधीक्षक और सीआई राजेंद्र सिंह की टीम ने ट्रैप का जाल बिछाया. मैनेजर ने रिश्वत की राशि लेने के लिए बैंक के ही बीसी भूपेंद्र कुमार को बोला. जिसके बाद बैंक बीसी ने डूंगरपुर सदर थाने के पास रिश्वत की राशि लेकर परिवादी को बुलाया.

जिस पर परिवादी ने बीसी भूपेंद्र कुमार को रिश्वत की राशि के रूप में 45 हजार रुपये दे दिए. इसके बाद बैंक बीसी ने मैनेजर को भी रुपये मिलने की सूचना दी. जिसके बाद एसीबी की टीम ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया. एसीबी ने आरोपी बैंक मैनेजर अभिमन्यु कुमार सिंह और दलाल बीसी भूपेन्द्र कुमार को 45 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है.

अलवर में भी कार्रवाई, राजस्व एवं भूमि शाखा प्रभारी गिरफ्तार : एसीबी अलवर प्रथम चौकी की टीम ने अलवर जिले के राजगढ़ नगर पालिका में सोमवार को ट्रैप कार्रवाई करते हुए राजस्व एवं भूमि शाखा में प्रभारी के रूप में कार्यरत एक कर्मचारी को 12 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. एसीबी ने कर्मचारी की शर्ट की सामने की बाईं जेब से रिश्वत की राशि बरामद की. आरोपी कर्मचारी पर परिवादी से एक प्लॉट का पट्टा जारी करने और एक अन्य भूखंड का कनवर्जन आदेश निकालने की एवज में 12 हजार रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है.

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी को एक व्यक्ति द्वारा शिकायत दी गई थी कि नगर पालिका राजगढ़ का प्रभारी राजस्व/भूमि शाखा रामहेत बैरवा उसकी पत्नी के नाम से खरीदे गए प्लॉट का पट्टा जारी करने के बदले रिश्वत की मांग कर रहा है. सोमवार को जब परिवादी ने आरोपी को तयशुदा राशि दी तो एसीबी टीम ने मौके पर दबिश दी और आरोपी को रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.

DUNGARPUR ACB ACTION, 45 हजार रुपये की रिश्वत, BANK MANAGER AND BROKER CAUGHT, ACB TRAP

