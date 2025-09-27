ETV Bharat / state

डुमरांव महाराज चंद्र विजय सिंह का निधन, कैंसर को दी थी मात, डेंगू के डंक ने ली जान

नई दिल्ली/बक्सर : डुमरांव राज परिवार की शान, बक्सर जिले के आन और बेबाक छवि के लिए पूरे जिले में लोकप्रिय रहे महाराजा चंद्रविजय सिंह का निधन हो गया है. 78 वर्ष की उम्र में शनिवार की शाम दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली.

महाराजा चंद्रविजय सिंह का निधन : पिछले कई महीनों से चंद्रविजय सिंह की तबीयत खराब चल रही थी और वे वेंटिलेटर पर थे. निधन की खबर मिलते ही पूरे डुमरांव सहित बक्सर में शोक की लहर दौड़ गई. महाराजा के निधन की खबर बक्सर में ज्योंहि फैली भारी संख्या में शुभचिंतक और आम लोग शोक व्यक्त करने भोजपुर स्थित महाराजा कोठी पहुंचे.

लोगों का कहना है कि महाराज चंद्रविजय सिंह का निधन अपूरणीय क्षति है. महाराज चंद्रविजय सिंह अपनी स्पष्टवादिता और साफ स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे. उनको भोजपुरी से बेहद लगाव था. वे भोजपुरी में ही बोलना पसंद करते थे, जिससे आम लोगों से उनका विशेष जुड़ाव था.

उनकी सहजता और सरलता ने उन्हें लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय बनाया. महाराज होने के बावजूद वे आम लोगों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को सुनने और समाधान करने वाले इंसान थे. यही कारण है कि समाज का हर तबका उनके निधन पर शौक व्यक्त कर रहा है.