डुमरांव महाराज चंद्र विजय सिंह का निधन, कैंसर को दी थी मात, डेंगू के डंक ने ली जान
शनिवार को दिल्ली से बिहार के लिए दुखद खबर आयी. महाराज चंद्र विजय सिंह का निधन हो गया है. पढ़ें खबर
Published : September 27, 2025 at 9:05 PM IST
नई दिल्ली/बक्सर : डुमरांव राज परिवार की शान, बक्सर जिले के आन और बेबाक छवि के लिए पूरे जिले में लोकप्रिय रहे महाराजा चंद्रविजय सिंह का निधन हो गया है. 78 वर्ष की उम्र में शनिवार की शाम दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली.
महाराजा चंद्रविजय सिंह का निधन : पिछले कई महीनों से चंद्रविजय सिंह की तबीयत खराब चल रही थी और वे वेंटिलेटर पर थे. निधन की खबर मिलते ही पूरे डुमरांव सहित बक्सर में शोक की लहर दौड़ गई. महाराजा के निधन की खबर बक्सर में ज्योंहि फैली भारी संख्या में शुभचिंतक और आम लोग शोक व्यक्त करने भोजपुर स्थित महाराजा कोठी पहुंचे.
लोगों का कहना है कि महाराज चंद्रविजय सिंह का निधन अपूरणीय क्षति है. महाराज चंद्रविजय सिंह अपनी स्पष्टवादिता और साफ स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे. उनको भोजपुरी से बेहद लगाव था. वे भोजपुरी में ही बोलना पसंद करते थे, जिससे आम लोगों से उनका विशेष जुड़ाव था.
उनकी सहजता और सरलता ने उन्हें लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय बनाया. महाराज होने के बावजूद वे आम लोगों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को सुनने और समाधान करने वाले इंसान थे. यही कारण है कि समाज का हर तबका उनके निधन पर शौक व्यक्त कर रहा है.
पहले हुआ था कैंसर, फिर डेंगू : मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तीन-चार वर्ष पहले कोलकाता में उनका प्रोस्टेट कैंसर का सफल इलाज हुआ था. उसके बाद वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए थे. कुछ दिनों पूर्व डेंगू के संक्रमण का मामला सामने आया था जिससे उनका प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगा था. तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली ले जाया गया, जहां अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान शनिवार को उनका निधन हो गया.
आजादी से 2 महीने पहले जन्म : 15 जून 1947 को जन्मे महाराज चंद्रविजय सिंह अपने दो भाइयों में बड़े थे. उनके पिता महाराजा कमल बहादुर सिंह, स्वतंत्र भारत में हुए आम चुनाव में शाहाबाद क्षेत्र से पहले सांसद चुने गए थे. उन्होंने स्थानीय श्री बांके बिहारी मंदिर में चंद्रविजय सिंह की ताजपोशी कर उन्हें महाराजा की उपाधि दी थी.
