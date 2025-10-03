ETV Bharat / state

खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने जा रहे परिवार को डंपर ने रौंदा, मां-बेटी की मौत

शाहजहांपुर: जिले में शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हो गया. चौक कोतवाली क्षेत्र के बरेली मोड़ खाटू श्याम मंदिर के पास हाई स्पीड डंफर ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार मां बेटी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गए. एक्सीडेंट के बाद स्थानीय लोगों ने चालक और डंपर को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.



पुलिस क्षेत्राधिकारी (नगर) पंकज पंत ने बताया कि शुक्रवार दोपहर बाद थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र के मोहल्ला दलेलगंज के रहने वाले हिमांशु गुप्ता बाइक से अपनी स्वाति गुप्ता (40) और बेटी आर्या गुप्ता (8) के साथ बाइक से बरेली मोड़ स्थित खाटू श्याम मंदिर दर्शन के लिए आ रहे थे. इसी दौरान मंदिर के सामने एक डंपर ने उनकी स्कूटी को पीछे से टक्कर मार दी. जिससे स्वाति और उनकी बेटी आर्या डंपर के पहियों के नीचे आने से मौके पर ही मौत हो गई. जबकि हिमांशु गुप्ता घायल हो गए. पुलिस ने आरोपी चालक को डंपर सहित हिरासत में ले लिया है. घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.



प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बरेली मोड़ पर पहले से ही अतिक्रमण और भारी भीड़ थी. इसी बीच एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि मां-बेटी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वहीं, हादसे की खबर फैलते ही लोगों में आक्रोश फैल गया और मौके पर भीड़ जमा हो गई. सूचना पर पुलिस पहुंची और स्थिति को किसी तरह संभाला. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.