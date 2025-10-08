जयपुर-दिल्ली हाईवे पर डंपर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान
अजमेर हाईवे पर हादसे के साढ़े चार घंटे बाद दिल्ली हाईवे पर भी हादसा हुआ.
Published : October 8, 2025 at 9:36 AM IST
नीमराणा: जयपुर-दिल्ली नेशनल हाईवे नंबर 48 पर मंगलवार देर रात भीषण हादसा होने से टल गया. हाईवे पर करीब तीन बजे रोड़िया भरकर चलते डंपर में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई. कुछ ही पल में डंपर धूं-धूं कर जल गया. गनीमत रही कि समय रहते चालक वाहन से कूद गया और उसकी जान बच गई. इससे पहले साढ़े चार घंटे पहले जयपुर-अजमेर हाईवे पर भीषण हादसा हुआ, जब केमिकल टैंकर ने सिलेंडर से भरे खड़े ट्रक को टक्कर मार दी.
नीमराणा दमकल इंचार्ज मेघराज ने बताया कि रात करीब तीन बजे कंट्रोल रूम के जरिये सूचना मिली कि हाईवे पर शाहजहांपुर के मेन फ्लाई ओवर पर रोड़िया भरे डंपर में आग लग गई. दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची तो आग पूरे डंपर में फैली हुई थी. एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. गनीमत रही कि समय रहते चालक वाहन से कूद गया. डंपर जयपुर से रोडिया लेकर दिल्ली की ओर जा रहा था.
हाईवे पर जाम: हाईवे पर डंपर में आग लगने के चलते दोनों ओर वाहन रोक दिए गए. इससे हाईवे पर जाम लग गया. शाहजहांपुर पुलिस मौके पर पहुंची और रास्ता खुलवाया. पुलिस इस हादसे की जांच में जुट गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि दिल्ली—जयपुर हाईवे पर ओवरलोड डंपर और ट्रकों के चालकों की लापरवाही से आए दिन हादसे होते रहते हैं.