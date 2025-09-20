ETV Bharat / state

महराजगंज में नुकीले हथियार से चालक की हत्या; पैसे के लेन-देन में दो डंपर चालकों में विवाद, पुलिस जांच में जुटी

आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्जकर पुलिस ने शुरू की जांच.

महराजगंज में चालक की हत्या
महराजगंज में चालक की हत्या (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 7:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

महराजगंज : जिले के कोल्हुई थाना क्षेत्र में शुक्रवार को पैसे के लेने देन को लेकर दो डंपर चालकों में खूनी संघर्ष हो गया. इस दौरान एक चालक ने नुकीले हथियार से दूसरे चालक की हत्या कर दी. घटना से मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया. मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्जकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

एएसपी सिद्धार्थ कुमार ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)


एएसपी के मुताबिक, शुक्रवार को पीएनसी कंपनी में कार्यरत दो कर्मचारियों में पैसों के लेन-देन को लेकर कहासुनी और हाथापाई हो गई थी. विवाद इतना बढ़ा कि देवरिया के थाना बरहज के रहने वाले डंपर चालक प्रेमशंकर पांडेय ने अपने साथी अजय यादव पर नुकीले हथियार से हमला कर दिया. अजय यादव गोरखपुर के थाना बांसगांव का छेदी डडवा मालहनपार का रहने वाला था.

उन्होंने बताया कि हमले में अजय यादव गंभीर रूप से घायल हो गया. साथी चालक उसे इलाज के लिए स्थानीय प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. घटना की सूचना मिलते ही कोल्हुई थानाध्यक्ष गौरव राय कन्नौजिया व जोगियाबारी चौकी प्रभारी संजय सिंह मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

एएसपी सिद्धार्थ कुमार ने बताया कि दोनों के बीच पैसों को लेकर विवाद हुआ था. हाथापाई के दौरान प्रेमशंकर पांडेय ने नुकीली चीज से वार किया, जिससे अजय की मौत हो गई. परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की छानबीन की जा रही है.

यह भी पढ़ें : बलिया में लूट का विरोध करने पर सरकारी टीचर की गोली मारकर हत्या; लखनऊ में पैसों के विवाद पर फायरिंग

For All Latest Updates

TAGGED:

MAHARAJGANJ NEWSDUMPER DRIVER MURDEREDDUMPER DRIVER IN MAHARAJGANJUP CRIME NEWSMAHARAJGANJ NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.