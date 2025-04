ETV Bharat / state

ये पुलिस तो बड़ी भली है: घायल का ग्लूकोज पकड़े खड़े रहे दारोगाजी, बिलखते बच्चे को सहलाते रहे, अस्पताल में दौड़ता रहा अमला - RAEBARELI NEWS

रायबरेली की दुर्घटना के बाद दिखा मानवीय चेहरा. ( etv bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : April 19, 2025 at 7:08 AM IST | Updated : April 19, 2025 at 10:51 AM IST 2 Min Read

रायबरेली: रायबरेली सुल्तानपुर नेशनल हाइवे पर अनियंत्रित डंपर और बोलेरो की आमने सामने टक्कर हो गई. दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई जबकि 12 से अधिक लोग घायल हो गए. घायल लोगों में ज्यादातर कम उम्र के बच्चे व महिलाएं शामिल हैं. इनमे कुछ घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है. बताया जा रहे है कि शादी समारोह से लौट रही बोलेरो को डंपर ने टक्कर मार दी. घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. अस्पताल में पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला. अस्पताल में जहां घायल का ग्लूकोज पकड़े एक दारोगा जी खड़े रहे तो वहीं एक दारोगा घायल बच्चे को दुलराते नजर आए.



जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार देर शाम थाना मिल एरिया के मालिन का पुरवा गांव के पास यह सड़क हादसा हुआ है. सुल्तानपुर की तरफ से आ रही एक बोलेरो कार रायबरेली की तरफ से जा रहे एक अनियंत्रित डंपर से टकरा गई. भीषण टक्कर के बाद बोलेरो में बैठे लोगों में चीख पुकार मच गई. कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों में अधिकतर कम उम्र के बच्चे और महिलाएं शामिल हैं. उन्हें स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंची पुलिस के साथ मिलकर बाहर निकाला. घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां एक महिला को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. घायलों में कुछ की हालत काफी सीरियस है. हादसे के बाद डंपर चालक गाड़ी छोड़कर भाग निकला.



जिला अस्पताल पहुंचे सदर एसडीएम प्रफुल्ल शर्मा ने बताया कि थाना मिल एरिया में मालिन के पुरवा में एक सड़क दुर्घटना हुई है. सीओ सिटी, सिटी मजिस्ट्रेट, कोतवाल मौके पर हैं. इस सड़क हादसे में एक महिला की मौत हुई है. वहीं, सीएमएस डॉ. प्रदीप अग्रवाल ने बताया कि अस्पताल में कुल 14 घायलों को लाया गया है. जिनकी हालत गंभीर है उन्हें रेफर कर दिया गया है.

पुलिस वालों की दिखी मानवता: हादसे के बाद पुलिस वालों की भी मानवता नजर आई. अस्पताल में कोई घायल के पास ग्लूकोज की बोतल लेकर खड़ा रहा तो कोई घायल बच्चे को दुलारता रहा. अफरातफरी के माहौल में शहर कोतवाल राजेश सिंह इमरजेंसी वार्ड में चादर बिछाते नज़र आए. टीम मासूमों को गोद में लेकर ऐसे दौड़ रही थी जैसे कोई अपना हो. वर्दीधारी ग्लूकोज़ की बोतल हाथों में उठाए रहे. पुलिस की यह मानवता की चर्चा हर कोई कर रहा है.

