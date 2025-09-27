ETV Bharat / state

दादी की दुत्कार से पोते को आया गुस्सा, उठाया ये खौफनाक कदम, अब पहुंचा सलाखों के पीछे

दुमका: जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के मंझलाडीह करमटोला में शुक्रवार को एक बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. पुलिस की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. वृद्धा की हत्या उसके सगे पोते ने ही धन के लालच में कर दी थी. पुलिस ने आरोपी होपोनोटा हेंब्रम उर्फ जलपा हेंब्रम को गिरफ्तार कर लिया है.

पोते को दुत्कार बनी हत्या की वजह

दरअसल, शुक्रवार को 63 वर्षीया सुमीधन हांसदा की बेरहमी से सिर फाड़ कर हत्या कर दी गई थी. मृतका का नाती सबुधन हांसदा ने पुलिस को जानकारी दी थी कि जब उसने अपनी नानी के चिल्लाने की आवाज सुनी तो दौड़कर अपने कमरे से बाहर निकाला तो देखा कि एक युवक भाग रहा है. नानी आंगन में गिरी हुई थी, जहां थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई.

आरोपी ने स्वीकार किया अपराध

इधर, मामले की गंभीरता को देखते हुए दुमका एसपी ने एसडीपीओ विजय कुमार महतो के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की थी. पुलिस टीम की जांच में मृतका का पोता होपोनोटा हेंब्रम उर्फ जलपा हेंब्रम की भूमिका पाई गई. इसके बाद पुलिस ने होपोनोटा को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की. जिसमें होपोनोटा ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया.

होपोनोटा घटनास्थल से लगभग 4 किलोमीटर दूर पोखरिया गांव में अलग रहता है. पुलिस की पूछताछ में उसने अपनी दादी की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली. उसने बताया कि मेरे दादा और दादी घर पर अपने नाती और नतनी को रखते थे. हम अपने माता-पिता के साथ अलग रहते थे. इधर, दादा-दादी अपनी जमीन बेचकर मुझे और मेरे पिता मिस्त्री हेंब्रम को पैसे नहीं देते थे और बात-बात पर झगड़ा करते थे. वे लोग हमेशा हम लोगों से बुरा बर्ताव करते थे. इन्हीं वजहों से क्रोध में आकर मैंने अपनी दादी की हत्या कर दी.

थाना प्रभारी ने की पुष्टि