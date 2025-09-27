ETV Bharat / state

दादी की दुत्कार से पोते को आया गुस्सा, उठाया ये खौफनाक कदम, अब पहुंचा सलाखों के पीछे

दुमका पुलिस ने बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा कर दिया है. साथ ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Dumka Police Revealed Murder Case
दुमका पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 27, 2025 at 2:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दुमका: जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के मंझलाडीह करमटोला में शुक्रवार को एक बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. पुलिस की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. वृद्धा की हत्या उसके सगे पोते ने ही धन के लालच में कर दी थी. पुलिस ने आरोपी होपोनोटा हेंब्रम उर्फ जलपा हेंब्रम को गिरफ्तार कर लिया है.

पोते को दुत्कार बनी हत्या की वजह

दरअसल, शुक्रवार को 63 वर्षीया सुमीधन हांसदा की बेरहमी से सिर फाड़ कर हत्या कर दी गई थी. मृतका का नाती सबुधन हांसदा ने पुलिस को जानकारी दी थी कि जब उसने अपनी नानी के चिल्लाने की आवाज सुनी तो दौड़कर अपने कमरे से बाहर निकाला तो देखा कि एक युवक भाग रहा है. नानी आंगन में गिरी हुई थी, जहां थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई.

आरोपी ने स्वीकार किया अपराध

इधर, मामले की गंभीरता को देखते हुए दुमका एसपी ने एसडीपीओ विजय कुमार महतो के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की थी. पुलिस टीम की जांच में मृतका का पोता होपोनोटा हेंब्रम उर्फ जलपा हेंब्रम की भूमिका पाई गई. इसके बाद पुलिस ने होपोनोटा को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की. जिसमें होपोनोटा ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया.

होपोनोटा घटनास्थल से लगभग 4 किलोमीटर दूर पोखरिया गांव में अलग रहता है. पुलिस की पूछताछ में उसने अपनी दादी की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली. उसने बताया कि मेरे दादा और दादी घर पर अपने नाती और नतनी को रखते थे. हम अपने माता-पिता के साथ अलग रहते थे. इधर, दादा-दादी अपनी जमीन बेचकर मुझे और मेरे पिता मिस्त्री हेंब्रम को पैसे नहीं देते थे और बात-बात पर झगड़ा करते थे. वे लोग हमेशा हम लोगों से बुरा बर्ताव करते थे. इन्हीं वजहों से क्रोध में आकर मैंने अपनी दादी की हत्या कर दी.

थाना प्रभारी ने की पुष्टि

इस पूरे मामले पर शिकारीपाड़ा के थाना प्रभारी अमित लकड़ा ने कहा कि सुमीधन हांसदा की हत्या में पोता होपोनोटा हेंब्रम का ही हाथ है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है. साथ ही आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त डंडा को भी बरामद किया है.

ये भी पढ़ें-

दुमका में वृद्धा की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या, जांच में जुटी पुलिस

राजद नेता की संदिग्ध मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा खुलासा

जामताड़ा में शख्स की चाकू घोंपकर हत्या, आपसी विवाद में पत्नी ने ले ली जान

प्रेमिका की हत्या का आरोपी पुलिस की गिरफ्त से भागा, तीन घंटे बाद फिर गिरफ्तार

For All Latest Updates

TAGGED:

DUMKA POLICE REVEALED MURDER CASEMURDER CASE OF ELDERLY WOMANGRANDSON KILLED GRANDMOTHERदुमका में बुजुर्ग महिला की हत्याMURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.