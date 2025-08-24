ETV Bharat / state

दुमका में डबल मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा, दामाद ने ही की थी सास-ससुर की हत्या - DUMKA POLICE ARRESTED YOUNGER SON

दुमका में सास ससुर की हत्या करने वाले दामाद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

dumka police arrested younger son-in-law
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी दामाद (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 24, 2025 at 7:08 PM IST

5 Min Read

दुमका: पुलिस ने दुमका जिले में चार दिन पूर्व वृद्ध दंपति की हत्या का खुलासा किया है. एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार ने बताया कि दामाद ने ही पैसों के लालच में आकर सास ससुर को मौत के घाट उतारा था.

खून से लथपथ शव देख बेटे के उड़े होश

दरअसल, चार दिन पूर्व दुमका जिले के चोरकट्टा गांव निवासी वृद्ध दंपति नवगोपाल साहा और पत्नी विभू साहा का खून से सना शव उनके घर से बरामद हुआ था. शव को सबसे पहले वृद्ध दंपति के बेटे अजय साहा ने देखा था. अजय अपने ससुराल गोड्डा गया हुआ था लेकिन जब वह वापस घर लौटा तो उसने देखा कि उसके मां- बाप का शव खून से सना पड़ा हैं. जिसके बाद पीड़ित अजय साहा ने तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की. मृतक घर में किराने की दुकान चलाते थे और हाल में उन्होंने कुछ जमीन बेची थी, जिससे उन्हें अच्छी खासी राशि प्राप्त हुई थी.

जानकारी देते एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार (Etv Bharat)

अंतिम कॉल ने खोला हत्या का राज: एसपी

एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने बताया कि जब पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की तो मृतक का मोबाइल गायब था. जब उसके मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकल गई तो आखिर कॉल उसके छोटे दामाद सुबल साहा से मिली. दरअसल दामाद सुबल साहा, पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले का निवासी है और वह सास - ससुर के अंतिम संस्कार में शामिल भी हुआ था.

Dumka Police arrested younger son-in-law
आरोपी के कब्जे से मिले सबूत (Etv Bharat)

छोटे दामाद पर घूमी शक की सुई

जब पुलिस ने उससे पूछा कि ससुर को कहां से फोन किया था? तो उसने कहा कि उसने बीरभूम से कॉल किया था. उसने पुलिस को यह भी बताया कि वह काफी समय से दुमका नहीं आया है. जिसके बाद दुमका पुलिस ने जांच में पाया कि दामाद ने ससुराल यानी चोरकट्टा गांव के बाहर से ही फोन किया था. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को शक के आधार पर हिरासत में लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की. जिसके बाद आरोपी दामाद ने पुलिस के सामने हत्या का राज उगल दिया.

हत्या के बाद सास के जेवर लेकर भागा था आरोपी दामाद

आरोपी दामाद ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि 19 अगस्त की रात में उसने हत्याकांड को अंजाम दिया था. हत्या के बाद आरोपी सास की सोने की चेन, अंगूठी और अन्य आभूषण लेकर भी फरार हो गया था, जिसे बाद में पुलिस ने आरोपी के घर से सोने की देवर बरामद किए हैं. इतना ही नहीं आरोपी ने ससुर का मोबाइल तालाब में फेंक दिया था ताकि किसी के हाथ सबूत हाथ नहीं लग सके. पुलिस ने आरोपी दामाद की निशानदेही पर तालाब से मोबाइल और हत्या के समय प्रयुक्त शर्ट को भी बरामद किया है.

ससुर द्वारा रुपए नहीं देने पर उतारा मौत के घाट

मृतक नवगोपाल साहा की दो बेटी और एक बेटा है. बड़ी बेटी की शादी दुमका में ही हुई है. जब छोटे दामाद को पता चला कि ससुर ने बड़े दामाद को घर बनाने के लिए पैसों की मदद की है तो छोटा दामाद सुबल साहा भी ससुराल पहुंच गया और उसने ससुर से ट्रक के नये पहिये खरीदने के लिए पैसों की मांग की. लेकिन जब ससुर ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया तो दामाद गुस्से से लाल हो गया और ईंट से ससुर पर हमला कर दिया. जिससे ससुर की मौत हो गई. जब सास दौड़कर पति को बचाने पहुंची तो दामाद ने उसकी भी हत्या कर दी.

छोटे दामाद से नाराज रहता था सुसर

जांच पड़ताल में सामने आया है कि मृतक ससुर नवगोपाल छोटे दामाद सुबल साहा को पसंद नहीं करता था. इसकी वजह यह थी कि ससुर ने सुबल साहा के बड़े भाई से अपनी बहन की शादी की थी. इस नाते सुबल साहा अपने भैया की ससुराल आता जाता रहता था लेकिन बाद में सुबल साहा, नवगोपाल की छोटी बेटी से शादी करने की जिद पर अड़ गया. लेकिन नवगोपाल नहीं चाहते थे कि जिस घर में उन्होंने अपनी बहन की शादी की है उसी के भाई से वह अपनी छोटी बेटी की भी शादी करें. लेकिन परिस्थितिवश यह शादी हो गई. इसी रिश्ते से मृतक नवगोपाल अपने छोटे दामाद से नाराज रहता था.

ये भी पढ़ें: रांची के पिठोरिया में एक व्यक्ति का शव बरामद, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका

प्रेमिका के सामने प्रेमी की गला घोंटकर हत्या, रेलवे ट्रैक पर फेंका शव

पलामू में डबल मर्डर! दामाद ने की सास की हत्या, ससुराल वालों ने ले ली जमाई की जान

दुमका: पुलिस ने दुमका जिले में चार दिन पूर्व वृद्ध दंपति की हत्या का खुलासा किया है. एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार ने बताया कि दामाद ने ही पैसों के लालच में आकर सास ससुर को मौत के घाट उतारा था.

खून से लथपथ शव देख बेटे के उड़े होश

दरअसल, चार दिन पूर्व दुमका जिले के चोरकट्टा गांव निवासी वृद्ध दंपति नवगोपाल साहा और पत्नी विभू साहा का खून से सना शव उनके घर से बरामद हुआ था. शव को सबसे पहले वृद्ध दंपति के बेटे अजय साहा ने देखा था. अजय अपने ससुराल गोड्डा गया हुआ था लेकिन जब वह वापस घर लौटा तो उसने देखा कि उसके मां- बाप का शव खून से सना पड़ा हैं. जिसके बाद पीड़ित अजय साहा ने तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की. मृतक घर में किराने की दुकान चलाते थे और हाल में उन्होंने कुछ जमीन बेची थी, जिससे उन्हें अच्छी खासी राशि प्राप्त हुई थी.

जानकारी देते एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार (Etv Bharat)

अंतिम कॉल ने खोला हत्या का राज: एसपी

एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने बताया कि जब पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की तो मृतक का मोबाइल गायब था. जब उसके मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकल गई तो आखिर कॉल उसके छोटे दामाद सुबल साहा से मिली. दरअसल दामाद सुबल साहा, पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले का निवासी है और वह सास - ससुर के अंतिम संस्कार में शामिल भी हुआ था.

Dumka Police arrested younger son-in-law
आरोपी के कब्जे से मिले सबूत (Etv Bharat)

छोटे दामाद पर घूमी शक की सुई

जब पुलिस ने उससे पूछा कि ससुर को कहां से फोन किया था? तो उसने कहा कि उसने बीरभूम से कॉल किया था. उसने पुलिस को यह भी बताया कि वह काफी समय से दुमका नहीं आया है. जिसके बाद दुमका पुलिस ने जांच में पाया कि दामाद ने ससुराल यानी चोरकट्टा गांव के बाहर से ही फोन किया था. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को शक के आधार पर हिरासत में लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की. जिसके बाद आरोपी दामाद ने पुलिस के सामने हत्या का राज उगल दिया.

हत्या के बाद सास के जेवर लेकर भागा था आरोपी दामाद

आरोपी दामाद ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि 19 अगस्त की रात में उसने हत्याकांड को अंजाम दिया था. हत्या के बाद आरोपी सास की सोने की चेन, अंगूठी और अन्य आभूषण लेकर भी फरार हो गया था, जिसे बाद में पुलिस ने आरोपी के घर से सोने की देवर बरामद किए हैं. इतना ही नहीं आरोपी ने ससुर का मोबाइल तालाब में फेंक दिया था ताकि किसी के हाथ सबूत हाथ नहीं लग सके. पुलिस ने आरोपी दामाद की निशानदेही पर तालाब से मोबाइल और हत्या के समय प्रयुक्त शर्ट को भी बरामद किया है.

ससुर द्वारा रुपए नहीं देने पर उतारा मौत के घाट

मृतक नवगोपाल साहा की दो बेटी और एक बेटा है. बड़ी बेटी की शादी दुमका में ही हुई है. जब छोटे दामाद को पता चला कि ससुर ने बड़े दामाद को घर बनाने के लिए पैसों की मदद की है तो छोटा दामाद सुबल साहा भी ससुराल पहुंच गया और उसने ससुर से ट्रक के नये पहिये खरीदने के लिए पैसों की मांग की. लेकिन जब ससुर ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया तो दामाद गुस्से से लाल हो गया और ईंट से ससुर पर हमला कर दिया. जिससे ससुर की मौत हो गई. जब सास दौड़कर पति को बचाने पहुंची तो दामाद ने उसकी भी हत्या कर दी.

छोटे दामाद से नाराज रहता था सुसर

जांच पड़ताल में सामने आया है कि मृतक ससुर नवगोपाल छोटे दामाद सुबल साहा को पसंद नहीं करता था. इसकी वजह यह थी कि ससुर ने सुबल साहा के बड़े भाई से अपनी बहन की शादी की थी. इस नाते सुबल साहा अपने भैया की ससुराल आता जाता रहता था लेकिन बाद में सुबल साहा, नवगोपाल की छोटी बेटी से शादी करने की जिद पर अड़ गया. लेकिन नवगोपाल नहीं चाहते थे कि जिस घर में उन्होंने अपनी बहन की शादी की है उसी के भाई से वह अपनी छोटी बेटी की भी शादी करें. लेकिन परिस्थितिवश यह शादी हो गई. इसी रिश्ते से मृतक नवगोपाल अपने छोटे दामाद से नाराज रहता था.

ये भी पढ़ें: रांची के पिठोरिया में एक व्यक्ति का शव बरामद, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका

प्रेमिका के सामने प्रेमी की गला घोंटकर हत्या, रेलवे ट्रैक पर फेंका शव

पलामू में डबल मर्डर! दामाद ने की सास की हत्या, ससुराल वालों ने ले ली जमाई की जान

For All Latest Updates

TAGGED:

दुमका में सास ससुर की हत्याDUMKA POLICEहत्या करने वाला दामाद गिरफ्तारFATHER IN LAW MURDEREDDUMKA POLICE ARRESTED YOUNGER SON

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.