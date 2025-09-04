ETV Bharat / state

डबल मर्डर के आरोपी को दुमका पुलिस ने पाकुड़ से किया गिरफ्तार, बेटी के प्रेमी ने दिया था वारदात को अंजाम - DUMKA POLICE ARRESTED THE ACCUSED

दुमका पुलिस ने डबल मर्डर के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. हत्या लड़की के प्रेमी ने ही की थी. मामला शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र का है.

Dumka police arrested the accused of double murder from Pakur
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 4, 2025 at 7:03 PM IST

3 Min Read

दुमकाः दो सितंबर की सुबह शिकारीपाड़ा के सुंदराप्लान गांव में दिव्यांग लोकेश मुर्मू ने प्रेमिका और उसकी बहन को घायल कर उसके माता पिता की हत्या कर दी थी. पुलिस ने आरोपी को पाकुड़ में एक रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया. पुलिस ने उस हथियार को भी बरामद कर लिया है, जिससे उसने हत्या की थी.

एसपी ने प्रेसवार्ता कर दी जानकारी

गुरुवार को अपने आवासीय कार्यालय में जिले के एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने बताया कि आरोपी लोकेश मुंर्मु का मृत दंपती की बड़ी बेटी हीरामुनि हेंब्रम से प्रेम संबंध था. वर्ष 2023 में पति की मौत के बाद जून 24 में हीरामुनि की फेसबुक से लोकेश से दोस्ती हुई. दोनों अक्सर बात करते थे. लोकेश दाहिने हाथ से दिव्यांग था, इसलिए बात करते समय लोकेश अपना हाथ छुपा लेता था. जिस कारण माता पिता को उसकी दिव्यांगता का पता नहीं चला.

जानकारी देते एसपी (ईटीवी भारत)

एक दिन युवक उसके घर पहुंच गया तो दंपती को उसके दिव्यांग होने की बात पता चली. उसके बाद उन्होंने बेटी की शादी उससे करने से मना कर दिया, जबकि युवक शादी पर अड़ा था. पिता के कहने पर हीरामुनि ने भी उससे बात करने से मना कर दिया. माता पिता लोकेश को दिव्यांग कहकर ताना मारते थे. बस यही बात उसे दिल पर लग गई और उसने दंपती की हत्या करने की ठान ली.

अपने घर पाकुड़ से ही लेकर आया था हथियार

एसपी ने बताया कि बेटी के शादी से इनकार करने और तानों की वजह से लोकेश ने दंपती की हत्या करने की ठान ली. एक सितंबर की रात वह पाकुड़ से ही हंसुआ लेकर आया. रात होने तक जंगल में छिपकर रहा. रात ढाई बजे जब बारिश हो रही थी, तभी घर में घुसकर दंपती की हत्या कर दी. बचाने के लिए प्रेमिका व उसकी बहन आगे आई तो उस पर भी वार कर दिया. हत्या करने के बाद जंगल में जाकर छुप गया और सुबह होते ही बस पकड़कर पाकुड़ भाग गया.

आरोपी ने बताया बेहद प्यार करता था हीरामुनि से

पाकुड़ के के.के.एम कॉलेज में बीए की पढ़ाई करने वाले लोकेश ने बताया कि वह प्रेमिका को बहुत प्यार करता था. वह भी उतना प्यार करती थी, लेकिन माता पिता की वजह से शादी से मना कर दिया. पिछले माह उससे मिलने के लिए सुंदराप्लान गया और उसके माता पिता से शादी की बात की पर इनकार करने पर वह तिलमिला गया.

ये भी पढ़ेंः

दुमका में डबल मर्डर से मचा हड़कंप, बुजुर्ग दंपती की धारदार हथियार से हत्या, बेटियों को भी नहीं बख्शा

दुमकाः दो सितंबर की सुबह शिकारीपाड़ा के सुंदराप्लान गांव में दिव्यांग लोकेश मुर्मू ने प्रेमिका और उसकी बहन को घायल कर उसके माता पिता की हत्या कर दी थी. पुलिस ने आरोपी को पाकुड़ में एक रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया. पुलिस ने उस हथियार को भी बरामद कर लिया है, जिससे उसने हत्या की थी.

एसपी ने प्रेसवार्ता कर दी जानकारी

गुरुवार को अपने आवासीय कार्यालय में जिले के एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने बताया कि आरोपी लोकेश मुंर्मु का मृत दंपती की बड़ी बेटी हीरामुनि हेंब्रम से प्रेम संबंध था. वर्ष 2023 में पति की मौत के बाद जून 24 में हीरामुनि की फेसबुक से लोकेश से दोस्ती हुई. दोनों अक्सर बात करते थे. लोकेश दाहिने हाथ से दिव्यांग था, इसलिए बात करते समय लोकेश अपना हाथ छुपा लेता था. जिस कारण माता पिता को उसकी दिव्यांगता का पता नहीं चला.

जानकारी देते एसपी (ईटीवी भारत)

एक दिन युवक उसके घर पहुंच गया तो दंपती को उसके दिव्यांग होने की बात पता चली. उसके बाद उन्होंने बेटी की शादी उससे करने से मना कर दिया, जबकि युवक शादी पर अड़ा था. पिता के कहने पर हीरामुनि ने भी उससे बात करने से मना कर दिया. माता पिता लोकेश को दिव्यांग कहकर ताना मारते थे. बस यही बात उसे दिल पर लग गई और उसने दंपती की हत्या करने की ठान ली.

अपने घर पाकुड़ से ही लेकर आया था हथियार

एसपी ने बताया कि बेटी के शादी से इनकार करने और तानों की वजह से लोकेश ने दंपती की हत्या करने की ठान ली. एक सितंबर की रात वह पाकुड़ से ही हंसुआ लेकर आया. रात होने तक जंगल में छिपकर रहा. रात ढाई बजे जब बारिश हो रही थी, तभी घर में घुसकर दंपती की हत्या कर दी. बचाने के लिए प्रेमिका व उसकी बहन आगे आई तो उस पर भी वार कर दिया. हत्या करने के बाद जंगल में जाकर छुप गया और सुबह होते ही बस पकड़कर पाकुड़ भाग गया.

आरोपी ने बताया बेहद प्यार करता था हीरामुनि से

पाकुड़ के के.के.एम कॉलेज में बीए की पढ़ाई करने वाले लोकेश ने बताया कि वह प्रेमिका को बहुत प्यार करता था. वह भी उतना प्यार करती थी, लेकिन माता पिता की वजह से शादी से मना कर दिया. पिछले माह उससे मिलने के लिए सुंदराप्लान गया और उसके माता पिता से शादी की बात की पर इनकार करने पर वह तिलमिला गया.

ये भी पढ़ेंः

दुमका में डबल मर्डर से मचा हड़कंप, बुजुर्ग दंपती की धारदार हथियार से हत्या, बेटियों को भी नहीं बख्शा

For All Latest Updates

TAGGED:

DOUBLE MURDERDUMKA POLICEदुमका पुलिसदुमका में डबल मर्डरDUMKA POLICE ARRESTED THE ACCUSED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.