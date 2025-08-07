जयपुर: बीसीसीआई की ओर से आयोजित होने वाली राष्ट्रीय दलीप ट्रॉफी टीम के लिए राजस्थान के खिलाड़ियों का चयन भी हुआ है. आरसीए एडहॉक कमेटी संयोजक के डीडी कुमावत ने बताया कि बीसीसीआई के आगामी राष्ट्रीय दलीप ट्रॉफी में भाग लेने वाली मध्य क्षेत्र टीम का चयन गुरुवार को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में किया गया. इस ट्रॉफी के लिए राजस्थान के खिलाड़ियों का चयन भी हुआ है.

खास बात यह है कि राजस्थान के पूर्व रणजी खिलाडी राहुल कांवट की अध्यक्षता में सेंट्रल जोन चयन कमेटी ने टीम का चयन किया है. सेंट्रल जोन चयन कमेटी ने आज दलीप ट्रॉफी में भाग लेने वाली मध्य क्षेत्र टीम की कमान अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ध्रुव जुरेल को दी है. टीम में राजस्थान के स्पिन गेंदबाज मानव सुथार, तेज गेंदबाज खलील अहमद व दीपक चाहर को भी चुना गया है. साथ ही राजस्थान के महिपाल लोमरोर को सुरक्षित खिलाड़ी चुना गया है.

पढ़ें: मानव सुथार ने दलीप ट्रॉफी में एक पारी में झटके 7 विकेट, डेब्यू में बनाया शानदार रिकॉर्ड - Duleep Trophy 2025 - DULEEP TROPHY 2025

विनीत सक्सेना सहायक कोच: डीडी कुमावत ने बताया कि प्रदेश के क्रिकेट के लिए काफी गौरव की बात है कि राजस्थान के खिलाड़ियों का चयन इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी के लिए हुआ है. इसके साथ ही मध्य क्षेत्र टीम में राजस्थान के पूर्व रणजी खिलाड़ी व कोच विनीत सक्सेना को सहायक कोच व राजस्थान के फरीद अहमद को फिजियो भी नियुक्त किया गया. दलीप ट्रॉफी में भाग लेने के लिए मध्य क्षेत्र टीम को आगामी 25 अगस्त को रिपोर्ट करना होगा. आरसीए एडहॉक कमेटी संयोजक डीडी कुमावत, सदस्य पिंकेश पोरवाल, आशीष तिवारी, धनंजय सिंह व मोहित यादव ने दलीप ट्रॉफी के लिए मध्य क्षेत्र टीम में चुने जाने के अवसर पर सभी चयनित खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ सहित सेंट्रल जोन चयन कमेटी अध्यक्ष राहुल कांवट को बधाई दी.