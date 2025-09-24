ETV Bharat / state

उत्तर भारत का अनोखा मंदिर: अंबाला में मां दुखभंजनी का होता है दूध से स्नान, महिलाओं को मिलता है 'दूधो नहाओ पूतो फलो' का आशीर्वाद

Dukhbanjni Temple Ambala: अंबाला स्थित मां दुखभंजनी मंदिर में तीसरे नवरात्रे पर देवी को दूध से स्नान कराया जाता है.

Dukhbanjni Temple Ambala Ritual
अंबाला में मां दुखभंजनी का होता है दूध से स्नान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 24, 2025 at 1:21 PM IST

Updated : September 24, 2025 at 1:46 PM IST

अंबाला: उत्तर भारत के अंबाला शहर में स्थित मां दुखभंजनी मंदिर इन दिनों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है. इस मंदिर की खासियत यह है कि यहां नवरात्र के तीसरे दिन देवी को दूध से स्नान करवाया जाता है. यह परंपरा सदियों पुरानी है. मान्यता है कि इस दिन जो भी महिला मां का दूध से स्नान करवाती है, उसे “दूधो नहाओ, पूतो फलो” का आशीर्वाद मां से प्राप्त होता है.

Dukhbanjni Temple Ambala Ritual
अंबाला मां दुखभंजनी मंदिर (ETV Bharat)

महिलाओं ने मां का दूध से स्नान किया: हर साल नवरात्र के तीसरे दिन यानी मां चंद्रघंटा की पूजा के मंदिर में विशेष आयोजन किया जाता है. आज भी सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतारें देखी गईं. महिलाएं अपनी श्रद्धा से मां को दूध स्नान करवाती नजर आईं. इस दौरान कई भक्त मां के भजनों पर झूमते-नाचते नजर आए.

उत्तर भारत का अनोखा मंदिर (ETV Bharat)
Dukhbanjni Temple Ambala Ritual
अंबाला मां दुखभंजनी मंदिर के बाहर का दृश्य (ETV Bharat)

जानें क्या कहते हैं मंदिर के पंडित: मंदिर के पंडित पंकज ने बताया "नवरात्र का पावन अवसर चल रहा है. आज तीसरे नवरात्रे के दिन मां का दूध से स्नान करवाया गया, जो कि इस मंदिर की विशेष परंपरा है. इसके बाद मां की पालकी यात्रा पूरे शहर में निकाली जाएगी और अगले दिन मां की ताजपोशी का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जो केवल विशिष्ट शक्ति पीठों में होता है."

Dukhbanjni Temple Ambala Ritual
मां का दूध से किया गया स्नान (ETV Bharat)

महिलाओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र: यह मंदिर खास तौर पर महिलाओं की आस्था का केंद्र माना जाता है. मान्यता है कि जो भी महिला पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ मां दुखभंजनी को दूध से स्नान करवाती है, उसकी संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है और उसे घर-परिवार में सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है.

Dukhbanjni Temple Ambala Ritual
अंबाला मां दुखभंजनी मंदिर परिसर में भक्त (ETV Bharat)

बता दें कि अंबाला स्थित मां दुखभंजनी मंदिर नवरात्र के दौरान न केवल धार्मिक आयोजन का केंद्र बनता है, बल्कि यहां की अनूठी परंपराएं उत्तर भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को भी जीवित रखे हुए हैं. श्रद्धा, भक्ति और परंपरा का संगम देखने के लिए यहां देशभर से श्रद्धालु पहुंचते हैं.

September 24, 2025

