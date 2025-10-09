ETV Bharat / state

रतलाम मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य, कोटा की 9 ट्रेनों के रूट में बदलाव

कोटा: पश्चिम रेलवे के रतलाम रेल मंडल के उज्जैन रेलवे स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है. इस कार्य के लिए 11 से 15 अक्टूबर तक ब्लॉक लिया गया है. इसके चलते बड़ी संख्या में ट्रेनों को डायवर्टेड रूट से चलाया जा रहा है. इनमें कोटा होकर गुजरने वाली 9 ट्रेनें भी शामिल हैं.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि इन ट्रेनों में बीकानेर, साईनगर शिरडी, इंदौर, नई दिल्ली, जोधपुर, बीकानेर और बिलासपुर जाने वाली ट्रेनें शामिल हैं. इनमें से 6 ट्रेनें कोटा जंक्शन पर रुकती थीं, लेकिन अब इनका स्टॉपेज बदलकर सोगरिया किया गया है.

इन ट्रेनों के रूट में हुआ बदलाव