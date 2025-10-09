ETV Bharat / state

रतलाम मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य, कोटा की 9 ट्रेनों के रूट में बदलाव

उज्जैन रेलवे स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कोटा होकर गुजरने वाली 9 ट्रेनों के रूट बदले गए.

कोटा रेलवे स्टेशन (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 9, 2025 at 6:57 PM IST

3 Min Read
कोटा: पश्चिम रेलवे के रतलाम रेल मंडल के उज्जैन रेलवे स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है. इस कार्य के लिए 11 से 15 अक्टूबर तक ब्लॉक लिया गया है. इसके चलते बड़ी संख्या में ट्रेनों को डायवर्टेड रूट से चलाया जा रहा है. इनमें कोटा होकर गुजरने वाली 9 ट्रेनें भी शामिल हैं.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि इन ट्रेनों में बीकानेर, साईनगर शिरडी, इंदौर, नई दिल्ली, जोधपुर, बीकानेर और बिलासपुर जाने वाली ट्रेनें शामिल हैं. इनमें से 6 ट्रेनें कोटा जंक्शन पर रुकती थीं, लेकिन अब इनका स्टॉपेज बदलकर सोगरिया किया गया है.

इन ट्रेनों के रूट में हुआ बदलाव

  • ट्रेन नंबर 04715 बीकानेर–साईनगर शिरडी स्पेशल (11 अक्टूबर): यह ट्रेन अपने निर्धारित मार्ग की जगह सवाईमाधोपुर, गुडला, सोगरिया, गुना, बीना, निशातपुरा, भोपाल होते हुए चलेगी. इसे कोटा जंक्शन की जगह सोगरिया पर रोका जाएगा.
  • ट्रेन नंबर 04716 साईनगर शिरडी–बीकानेर स्पेशल (12 अक्टूबर): यह ट्रेन भोपाल, निशातपुरा, बीना, गुना, सोगरिया, गुडला, सवाईमाधोपुर होते हुए चलेगी. कोटा की जगह सोगरिया पर रुकावट दी जाएगी.
  • ट्रेन नंबर 20155 डॉ. अम्बेडकर नगर–नई दिल्ली एक्सप्रेस (11 से 15 अक्टूबर): यह ट्रेन डॉ. अम्बेडकर नगर, इंदौर, फतेहाबाद, रतलाम, नागदा होते हुए चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 20156 नई दिल्ली–डॉ. अम्बेडकर नगर एक्सप्रेस (11 से 14 अक्टूबर): यह ट्रेन नागदा, रतलाम, फतेहाबाद, इंदौर के जरिए चलाई जाएगी.
  • ट्रेन नंबर 20843 बिलासपुर–भगत की कोठी एक्सप्रेस (13 व 14 अक्टूबर): यह ट्रेन भोपाल, निशातपुरा, बीना, गुना, सोगरिया, गुडला, सवाईमाधोपुर होकर चलेगी. इसे कोटा जंक्शन की जगह सोगरिया पर रोका जाएगा.
  • ट्रेन नंबर 20844 भगत की कोठी–बिलासपुर एक्सप्रेस (11 अक्टूबर): यह ट्रेन सवाईमाधोपुर, गुडला, सोगरिया, गुना, बीना, भोपाल होकर जाएगी. कोटा की जगह सोगरिया पर स्टॉपेज रहेगा.
  • ट्रेन नंबर 20845 बिलासपुर–बीकानेर एक्सप्रेस (11 अक्टूबर): यह ट्रेन भोपाल, निशातपुरा, बीना, गुना, सोगरिया, गुडला, सवाईमाधोपुर होकर चलेगी. इसे कोटा जंक्शन की जगह सोगरिया पर रोका जाएगा.
  • ट्रेन नंबर 20846 बीकानेर–बिलासपुर एक्सप्रेस (12 व 14 अक्टूबर): यह ट्रेन सवाईमाधोपुर, गुडला, सोगरिया, बीना, भोपाल होकर जाएगी. इसका स्टॉपेज कोटा से बदलकर सोगरिया किया गया है.
  • ट्रेन नंबर 22941 इंदौर–शहीद कैप्टन तुषार महाजन एक्सप्रेस (13 अक्टूबर): यह ट्रेन इंदौर, फतेहाबाद, रतलाम, नागदा मार्ग से चलाई जाएगी.

इस तरह उज्जैन स्टेशन पर चल रहे यार्ड रीमॉडलिंग कार्य के कारण यात्रियों को रूट और स्टॉपेज में अस्थायी बदलाव का ध्यान रखना होगा. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले समय और रूट की जानकारी अवश्य जांच लें.

